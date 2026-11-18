Die Mercedes-Benz Aktie (Xetra-Kürzel MBG, ISIN DE0007100000) startet schwach in den Mittwoch: Gegen 9:54 Uhr notierte sie auf Xetra bei 39,18 Euro, rund 0,9 Prozent unter dem Vortagesschluss. Damit liegt das Papier nur etwa 0,7 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 38,89 Euro und gut ein Drittel unter dem Stand zum Jahresbeginn. Ein neuer Auslöser ist nicht erkennbar – belastet wird die Aktie von der gesenkten Jahresprognose, dem Einbruch in China und einer verunsicherten Autobranche. Diese Mercedes-Benz Aktienanalyse prüft, wie schwach die Zahlen wirklich sind, wie die Aktie gegenüber BMW, Volkswagen und Porsche bewertet ist und was die Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten hergibt.
Mercedes-Benz Aktienanalyse: Billiger als BMW, teurer als VW, Rendite um 9 Prozent – wie viel Krise steckt schon im Kurs?
Die Mercedes-Benz Aktie notiert am Mittwochmorgen bei rund 39 Euro, nur knapp über dem Jahrestief, und gehört zu den schwächsten Werten der Autobranche. Unsere Mercedes-Benz Aktienanalyse ordnet Quartalszahlen, gesenkte Prognose, Bewertung gegen BMW, Volkswagen und Porsche sowie den Analystenkonsens ein und zeigt, woran sich die Mercedes-Benz Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart
- Ticker / ISIN
- MBG / DE0007100000
- Index
- DAX
- Segmente
- Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans, Mercedes-Benz Mobility
- Umsatz Q3 2026
- 30,7 Mrd. Euro
- Konzernergebnis Q3 2026
- 1,52 Mrd. Euro
- Dividende 2025
- 3,50 Euro je Aktie
- Börsenwert
- rund 36 Mrd. Euro
- Jahreszahlen 2026
- 18.02.2027
Stand: 18.11.2026, Xetra-Kurs 18.11.2026, 9:54 Uhr; Geschäftszahlen laut Mercedes-Benz
Prognose gekappt
Die bereinigte Pkw-Rendite soll 2026 nur noch 2 bis 3 Prozent erreichen, zuvor waren 3 bis 5 Prozent geplant.
China als Bremse
Der Pkw-Absatz in China brach im dritten Quartal um 31 Prozent ein, außerhalb Chinas wuchs er leicht.
Bewertung niedrig, Rendite hoch
Das KGV liegt bei rund 8, die Dividendenrendite je nach Rechnung zwischen 7 und 9 Prozent.
Charttechnisch am Boden
Die Aktie steht direkt über dem Jahrestief und deutlich unter ihren wichtigen Durchschnittslinien.
Der Hintergrund
Was belastet die Mercedes-Benz Aktie in diesen Tagen?
Es gibt keine neue Unternehmensmeldung, aber mehrere Dauerbelastungen, die sich gegenseitig verstärken.
Am Mittwoch ist die Autobranche erneut im Fokus. US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche angedroht, die Zölle gegen Mexiko zu verdoppeln; am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen ist ein kurzes Treffen mit Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum geplant. Wie stark Mercedes selbst betroffen wäre, ist aus den Quellen nicht ablesbar – die Zolldebatte trifft vor allem die Stimmung im Sektor. Hinzu kommt die Metall-Tarifrunde: Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit, die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung von 1 Prozent und 1,3 Prozent mehr erst ab Juli 2028 angeboten. Der Vorstand der Gewerkschaft hat 24-Stunden-Warnstreiks beschlossen, über die Mitgliedervoten in ausgewählten Betrieben entscheiden. Ob und wann Mercedes-Werke bestreikt werden, steht nicht fest. Diese Faktoren erklären die Schwäche nicht allein, bilden aber den Rahmen, in dem Anleger die Mercedes-Benz Aktie derzeit bewerten.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Mercedes-Benz sein Geld? Luxus, Transporter und Finanzierung
Mercedes-Benz verdient sein Geld vor allem mit Pkw im Premium- und Luxussegment. Die Sparte Cars liefert den größten Teil von Umsatz und Ergebnis, die Sparte Vans mit Transportern hat zuletzt deutlich höhere Renditen erzielt, und Mobility finanziert und verleast Fahrzeuge. Weil Mercedes im oberen Preissegment verkauft, hängt der Konzern stark von wohlhabenden Käufern in China, Europa und den USA ab. Das erklärt, warum der Einbruch in China so schwer wiegt – und warum Elektroautos als Hoffnungsträger gelten: Der Absatz vollelektrischer Modelle wuchs im dritten Quartal um 61 Prozent auf 68.400 Fahrzeuge, ihr Anteil an den Pkw-Verkäufen erreichte mit 16,8 Prozent einen Rekordwert.
Gewinn und Marge
Wie schwach sind die Zahlen und was bedeutet die Prognose 2026?
Im dritten Quartal sank der Umsatz um 4,5 Prozent auf 30,7 Milliarden Euro. Das bereinigte Konzern-EBIT fiel um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, das berichtete EBIT stieg wegen deutlich geringerer Sonderbelastungen auf 1,77 Milliarden Euro, das Konzernergebnis auf 1,52 Milliarden Euro. Der eigentliche Schwachpunkt ist die Marge: Die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Geschäft halbierte sich nahezu auf 2,5 Prozent, bei den Vans lag sie mit 9,4 Prozent weiter deutlich höher. Der Free Cashflow im Industriegeschäft schrumpfte auf 172 Millionen Euro, nach 1,37 Milliarden Euro im Vorjahr – laut Börsen-Zeitung deutlich unter der Erwartung von Experten. Mercedes nennt den Aufbau von Neufahrzeugbeständen als Hauptgrund.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|30,7 Mrd. €
|32,1 Mrd. €
|EBIT (berichtet)
|1,77 Mrd. €
|0,75 Mrd. €
|EBIT (bereinigt)
|1,78 Mrd. €
|2,10 Mrd. €
|Konzernergebnis
|1,52 Mrd. €
|1,19 Mrd. €
|Rendite Cars
|2,5 %
|4,8 %
|Rendite Vans
|9,4 %
|10,2 %
|FCF Industriegeschäft
|172 Mio. €
|1.367 Mio. €
Bereinigt = ohne Sonderposten. Cars und Vans: bereinigte Umsatzrendite. FCF = Free Cashflow im Industriegeschäft.
Quelle: Mercedes-Benz Group, Quartalsmitteilung vom 28.10.2026 (laut jesmb.de, Börsen-Zeitung)
Auf dieser Basis senkte der Konzern Ende Oktober seinen Ausblick. Als Gründe nennt er das zunehmend schwierige Umfeld in China sowie höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material.
|Kennzahl 2026
|Bisher
|Neu
|Bereinigte Umsatzrendite Cars
|3–5 %
|2–3 %
|Konzern-EBIT
|deutlich über Vorjahr
|auf Vorjahresniveau
|Free Cashflow Industriegeschäft
|leicht unter Vorjahr
|deutlich unter Vorjahr
|Absatz Vans
|leicht über Vorjahr
|auf Vorjahresniveau
|Absatz Cars
|leicht unter Vorjahr
|leicht unter Vorjahr
Die Prognose stammt vom Unternehmen, nicht von aktiencheck.de.
Quelle: Mercedes-Benz Group, 28.10.2026 (laut jesmb.de und Börsen-Zeitung)
Die Bewertung
Wie teuer ist die Mercedes-Benz Aktie im Vergleich zu BMW, VW und Porsche?
Auf Basis der Konsensschätzungen kostet die Mercedes-Benz Aktie rund das 7,8-Fache des erwarteten Gewinns für 2026 (MarketScreener). Der Konsens für 2027 liegt bei rund 6,9. Zum Vergleich: BMW kommt laut finanzen.net auf ein KGV von rund 10 für 2026, Volkswagen laut FactSet auf 5,4. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei etwa 0,3 (eigene Rechnung aus Börsenwert von rund 36 Milliarden Euro und erwartetem Umsatz von 127,7 Milliarden Euro). Bei Mercedes spricht zugleich ein großes Barvermögen im Industriegeschäft: Die Konsensschätzung sieht eine Netto-Liquidität von rund 30 Milliarden Euro. Der EV-EBITDA-Wert ist hier nicht aussagekräftig, weil Finanzdienstleistungen die Berechnung verzerren; deshalb verzichten wir darauf.
|Unternehmen
|KGV 2026e
|Dividendenrendite 2026e
|Prognose 2026 (Marge)
|Zuletzt
|Mercedes-Benz
|7,8
|7,0–7,6 %
|Cars 2–3 %
|Q3: Cars 2,5 %
|BMW
|10,0
|4,4 %
|Auto -0,5 bis +0,5 %
|Q3: Auto 3,4 %
|Volkswagen Vz.
|5,4
|–
|bis 1 %
|Q3: operativer Verlust 5,86 Mrd. €
|Porsche AG
|–
|–
|5,5–7,5 %
|9 Monate: 6,9 %
Unterschiedliche Quellen und Stichtage (17./18.11.2026); Margendefinitionen nicht identisch. – = nicht belegt. VW: operative Marge, Prognose bis 1 %.
Quelle: MarketScreener, finanzen.net, finanzen.ch/FactSet, Unternehmensangaben (Mercedes 28.10., BMW 04.11., VW 29.10., Porsche 27.10.2026)
Die Einordnung ist nicht eindeutig. Mercedes ist günstiger bewertet als BMW, aber teurer als Volkswagen – und das bei einer Pkw-Marge, die niedriger liegt als zuletzt bei BMW (Q3: 3,4 Prozent), während Porsche trotz Rückgang bei den Stückzahlen weiterhin höhere operative Renditen ausweist. Besonders im Blick steht die Dividende: Für 2025 zahlte Mercedes 3,50 Euro je Aktie, das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 8,9 Prozent. Die Analysten erwarten für 2026 allerdings eine niedrigere Ausschüttung von rund 2,77 Euro, was einer Rendite von etwa 7 Prozent entspräche. Die hohe Rendite ist damit auch Ausdruck des gesunkenen Kurses, nicht eine Garantie.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Mercedes-Benz Aktienprognose?
Die Analysten sind laut Datenanbietern uneinheitlich, aber im Schnitt deutlich optimistischer als der Markt. Je nach Anbieter liegt das durchschnittliche Kursziel zwischen etwa 51 und 56 Euro – also gut 30 bis 43 Prozent über dem aktuellen Kurs. MarketScreener nennt 21 Analysten mit einem Durchschnitt von 53,20 Euro und einer Spanne von 36 bis 73,80 Euro. TipRanks zählt für die vergangenen drei Monate vier Kaufempfehlungen, sieben Halten-Einstufungen und keine Verkaufsempfehlung, bei einem Durchschnittsziel von 50,95 Euro (Stand 13. November). Die Zielsenkungen nach dem Quartal zeigen, dass der Optimismus bröckelt. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die Mercedes-Benz Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch ist das Bild angeschlagen. Die Aktie hat die runde Marke von 40 Euro unterschritten und notiert nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 38,89 Euro, das am 8. Oktober markiert wurde. Vom 52-Wochen-Hoch bei 62,34 Euro ist sie rund 37 Prozent entfernt. Die 50-Tage-Linie lag laut TipRanks Ende Oktober bei rund 43,4 Euro, die 200-Tage-Linie bei etwa 48,2 Euro; beide sind seither gesunken, der Kurs notiert aber weiterhin klar darunter. Kurzfristig gilt das Jahrestief als Unterstützung, nach oben markieren die 40-Euro-Marke und die 50-Tage-Linie die ersten Hürden. Das ist eine Beschreibung, keine Prognose.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Mercedes-Benz Aktie?
Die Szenarien
Mercedes-Benz Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Mercedes-Benz Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, die Marktbeobachter diskutieren. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Stabilisierung
Die Aktie hält das Jahrestief von 38,89 Euro, China wird nicht schlechter und die Konzernprognose trägt. Dann rückt die 40-Euro-Marke wieder in den Blick, ohne dass sich an den Zielen der Analysten etwas ändern müsste.
Szenario 2: Seitwärts mit Dividendenstütze
Ohne neue Nachrichten pendelt die Aktie nahe dem Tief, während Anleger auf die Jahreszahlen am 18. Februar 2027 und die Dividendenhöhe für 2026 warten.
Szenario 3: Neue Belastung
Streiks, Zölle oder weitere Prognosesenkungen drücken die Aktie unter das Jahrestief. Dann würde das Chartbild weiter eintrüben und die Frage nach der Dividende gewinnt an Gewicht.
Termine
Was Anleger bei der Mercedes-Benz Aktie jetzt beobachten sollten
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktienanalyse
Wie steht die Mercedes-Benz Aktie aktuell?
Am 18. November 2026 notierte die Mercedes-Benz Aktie (MBG, ISIN DE0007100000) gegen 9:54 Uhr auf Xetra bei 39,18 Euro, rund 0,9 Prozent tiefer als am Vortag.
Wie hoch ist die Dividende der Mercedes-Benz Aktie?
Für 2025 zahlte Mercedes-Benz 3,50 Euro je Aktie, bei 39,18 Euro entspricht das rund 8,9 Prozent. Analysten erwarten für 2026 eine niedrigere Ausschüttung.
Wie lautet die Mercedes-Benz Aktienprognose des Konzerns für 2026?
Die bereinigte Pkw-Umsatzrendite soll 2 bis 3 Prozent erreichen, das Konzern-EBIT auf Vorjahresniveau liegen und der Free Cashflow deutlich unter Vorjahr.
Was sagen Analysten zur Mercedes-Benz Aktie?
Je nach Anbieter liegen die durchschnittlichen Kursziele bei rund 51 bis 56 Euro; die Spanne reicht laut MarketScreener von 36 bis 73,80 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wann legt Mercedes-Benz die nächsten Zahlen vor?
Die Jahreszahlen 2026 folgen laut Finanzkalender am 18. Februar 2027.
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