Am Mittwoch ist die Autobranche erneut im Fokus. US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche angedroht, die Zölle gegen Mexiko zu verdoppeln; am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen ist ein kurzes Treffen mit Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum geplant. Wie stark Mercedes selbst betroffen wäre, ist aus den Quellen nicht ablesbar – die Zolldebatte trifft vor allem die Stimmung im Sektor. Hinzu kommt die Metall-Tarifrunde: Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Entgelt bei zwölf Monaten Laufzeit, die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung von 1 Prozent und 1,3 Prozent mehr erst ab Juli 2028 angeboten. Der Vorstand der Gewerkschaft hat 24-Stunden-Warnstreiks beschlossen, über die Mitgliedervoten in ausgewählten Betrieben entscheiden. Ob und wann Mercedes-Werke bestreikt werden, steht nicht fest. Diese Faktoren erklären die Schwäche nicht allein, bilden aber den Rahmen, in dem Anleger die Mercedes-Benz Aktie derzeit bewerten.