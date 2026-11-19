Die Mercedes-Benz Aktie (Ticker MBG, ISIN DE0007100000) gerät in die amerikanische Chinapolitik: Laut Handelsblatt, zitiert von der Hersfelder Zeitung (19. November 2026, 07:51 Uhr), haben der Republikaner John Moolenaar und der Demokrat Ro Khanna Konzernchef Ola Källenius schriftlich Auskunft zu den chinesischen Großaktionären verlangt, Frist ist der 1. Dezember. Hintergrund ist ein Gesetzentwurf, nach dem Hersteller vernetzte Autos in den USA nicht mehr verkaufen dürften, wenn chinesische Eigner zusammen mehr als 15 Prozent halten. Bei Mercedes sind es zusammen 19,67 Prozent. Zu einem Kurs oder einer Marktreaktion enthält keine der gelesenen Quellen Angaben.
Mercedes-Benz Aktie: US-Abgeordnete fordern Auskunft zu chinesischen Großaktionären, Frist 1. Dezember – droht ein Verkaufsverbot für vernetzte Autos in den USA?
Zwei Vorsitzende des China-Ausschusses im US-Repräsentantenhaus, ein Republikaner und ein Demokrat, haben Mercedes-Chef Källenius angeschrieben. Es geht um BAIC und Geely-Gründer Li Shufu, zusammen 19,67 Prozent der Anteile. Was ein Gesetzentwurf mit 15-Prozent-Grenze für die Mercedes-Benz Aktie und die deutschen Autowerte bedeuten könnte.
Der Brief
Was verlangen die US-Abgeordneten von Mercedes?
Moolenaar und Khanna sind führende Mitglieder des China-Ausschusses im Repräsentantenhaus und gehören unterschiedlichen Parteien an. Sie wandten sich nach dem Bericht an Källenius und an den Nordamerika-Chef Jason Hoff. Mercedes soll bis zum 1. Dezember Vereinbarungen mit den chinesischen Aktionären vorlegen, fünf Jahre Schriftverkehr mit ihnen, Angaben zu deren Zugang zu Technologie und Führungskräften sowie die Herkunft chinesischer Teile in US-Modellen.
Mercedes bestätigte den Eingang, kündigte Kooperation an und betonte seine Unabhängigkeit. Weder BAIC noch Li Shufu säßen im Vorstand oder Aufsichtsrat.
|Position
|Anteil
|BAIC
|9,98 %
|Li Shufu (Geely-Gründer)
|9,69 %
|Summe
|19,67 %
|Schwelle im Gesetzentwurf
|15 %
Beteiligungen laut Bericht; Li Shufu hält über eine Holding.
Quelle: Handelsblatt via Hersfelder Zeitung, 19.11.2026
Der Gesetzentwurf
Was steht im Gesetzentwurf zu chinesischen Eignern?
Der Handelsausschuss des Senats hat laut Bericht im Sommer einen Entwurf gebilligt. Danach dürften Hersteller keine vernetzten Fahrzeuge in den USA verkaufen, wenn chinesische Eigner zusammen mehr als 15 Prozent halten. Name, Nummer und Stand über den Ausschuss hinaus nennt der Artikel nicht, ebenso wenig, welche US-Behörde die Regel durchsetzen würde. Senator Rand Paul nennt den Entwurf nach dem Bericht einen unfairen Angriff; Mitinitiator Bernie Moreno signalisierte eine Änderung, die ein Verbot verhindern soll.
Als Notfallplan nannte ein leitender Manager laut Handelsblatt, die chinesischen Anteile im schlimmsten Fall unter 15 Prozent zu drücken und die Aktionäre auszuzahlen. Der Bericht beschreibt das als Option, nicht als Entscheidung.
Das große Bild
Was heißt das für die Mercedes-Benz Aktie und den DAX?
Die USA sind für Mercedes ein Wachstumsmarkt: Der Konzern will bis 2030 rund ein Drittel mehr Autos dort verkaufen. Das Werk in Alabama produziert seit 1997 und exportiert etwa 60 Prozent seiner Fertigung; Mercedes beschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter in den USA. Gleichzeitig steht das China-Geschäft unter Druck. Die Mercedes-Benz Aktie hängt damit an zwei politischen Linien: Zöllen und Handelsregeln im Westen und der Lage im chinesischen Markt. Wie ernst der Entwurf zu nehmen ist, hängt davon ab, ob er über den Ausschuss hinauskommt; das ist offen. Einordnung der Redaktion: Für andere Autowerte mit chinesischen Eignern könnte eine solche Regel ebenfalls relevant werden, belegt ist das nicht.
Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten, 1,06 Prozent im Minus (dpa-AFX, onvista, 17:11 Uhr).
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
1. Dezember: Frist für Mercedes, die geforderten Unterlagen vorzulegen.
Fortgang des Gesetzentwurfs über den Senatsausschuss hinaus; Termine sind nicht bekannt.
Äußerungen von Mercedes zu den chinesischen Beteiligungen.
FAQ
Häufige Fragen zu Mercedes und den US-Plänen
Wer hat Mercedes-Benz angeschrieben? Der Republikaner John Moolenaar und der Demokrat Ro Khanna vom China-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses.
Wie viel halten chinesische Investoren an Mercedes? BAIC 9,98 Prozent und Geely-Gründer Li Shufu 9,69 Prozent, zusammen 19,67 Prozent.
Was passiert nach dem 1. Dezember? Das ist offen; Mercedes soll bis dahin Unterlagen liefern, der Gesetzentwurf selbst hat die Ausschussstufe laut Bericht noch nicht verlassen.
Was bedeutet das für die Mercedes-Benz Aktie? Eine Kursreaktion ist nicht belegt; das Thema ist ein politisches Risiko für das US-Geschäft.
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