Moolenaar und Khanna sind führende Mitglieder des China-Ausschusses im Repräsentantenhaus und gehören unterschiedlichen Parteien an. Sie wandten sich nach dem Bericht an Källenius und an den Nordamerika-Chef Jason Hoff. Mercedes soll bis zum 1. Dezember Vereinbarungen mit den chinesischen Aktionären vorlegen, fünf Jahre Schriftverkehr mit ihnen, Angaben zu deren Zugang zu Technologie und Führungskräften sowie die Herkunft chinesischer Teile in US-Modellen.

Mercedes bestätigte den Eingang, kündigte Kooperation an und betonte seine Unabhängigkeit. Weder BAIC noch Li Shufu säßen im Vorstand oder Aufsichtsrat.