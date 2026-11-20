Die Mercedes-Benz-Aktienanalyse der UBS vom 19. November 2026 liefert Anlegern eine klare Botschaft: Die Herausforderungen für den deutschen Premiumhersteller sind weiterhin erheblich. Analyst Patrick Hummel bestätigt das Rating "neutral" und das Kursziel von 42,50 Euro. Im Mittelpunkt steht die dramatische Entwicklung des chinesischen Automobilmarktes. In der ersten Novemberhälfte brachen die Pkw-Verkäufe im Einzelhandel gegenüber dem Vorjahr um rund 25 Prozent ein. Auch der Großhandel verzeichnete nahezu ebenso starke Rückgänge. Besonders problematisch ist nach Einschätzung von Patrick Hummel, dass trotz einer niedrigeren Vergleichsbasis keine überzeugenden Erholungssignale erkennbar sind. Für Mercedes-Benz bedeutet dies zusätzlichen Druck in einem ohnehin schwierigen Marktumfeld. Gleichzeitig verfügt der Konzern über eine starke Marke, technologische Kompetenzen und mögliche Chancen durch neue Modelle sowie eine strategische Neuausrichtung. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 38,20 Euro ergibt sich zum UBS-Kursziel von 42,50 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 11,3 Prozent. Dennoch bleibt die Schweizer Großbank zurückhaltend. Die entscheidende Frage lautet nun, ob Mercedes-Benz seine Profitabilität stabilisieren und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen kann. Für die UBS und Patrick Hummel ist es offenbar noch zu früh, den Automobilhersteller wieder auf die Überholspur zu schicken.

Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden! Denn wer bei Mercedes-Benz nur an Luxuslimousinen denkt, sollte wissen, dass die Aktie derzeit eher im Stau als auf der Überholspur unterwegs ist. Und wer den Artikel nicht weiterleitet, muss beim nächsten Börsenstammtisch persönlich erklären, warum selbst ein Mercedes mit Stern manchmal einen neutralen Gang braucht – natürlich ohne dabei den Motor abzuwürgen!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 20. November 2026

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