UBS sieht laut finanzen.net (19.11.2026) keine Zeichen einer Besserung im chinesischen Markt, auch nicht mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis; das sei tendenziell negativ für die Branche. Schon am 29.10.2026 hatte UBS das Ziel von 45 auf 42,50 Euro gesenkt und deutet an, dass bei den Jahreszahlen im Februar die Ergebnisse einer Strategieprüfung zu China und zur Investitionsplanung kommen könnten.

Hinzu kommen Sorgen im Inland: Laut Reuters und Handelsblatt (Bericht von 13.11.2026, wiedergegeben von boerse-express) stocken die Gespräche mit dem Betriebsrat über das Sparprogramm, weitere Investitionen an deutschen Standorten seien gestoppt. In der Metall-Tarifrunde legte die IG Metall am 9.11.2026 das Werk Ludwigsfelde für zwei Stunden lahm.

Die Aktie verlor binnen einer Woche rund 5,5 Prozent (Stand 18.11.2026, boerse-express). Der Vortagsschluss lag bei 40,13 Euro.