Patrick Hummel belässt die Mercedes-Benz Aktie am 19.11.2026 auf Neutral mit 42,50 Euro Kursziel und verweist auf den Einbruch im chinesischen Pkw-Markt.
Mercedes-Benz Aktie Prognose: UBS bleibt bei 42,50 Euro Kursziel - Wie viel China-Schwäche steckt im Kurs unter 39 Euro?
UBS bestätigt Neutral mit 42,50 Euro, weil Chinas Pkw-Markt im November um rund ein Viertel einbricht. Die Mercedes-Benz Aktie notiert bei 38,6 Euro. Wie die Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten zwischen 42,50 und 70 Euro streut.
UBS bestätigt Neutral
Kurs am Jahrestief
Die Aktie liegt mit rund 38,6 Euro am 52-Wochen-Tief von etwa 39 Euro und rund 30 Prozent unter dem Stand vor einem Jahr.
Prognose gesenkt
Mercedes erwartet 2026 nur noch 2 bis 3 Prozent Umsatzrendite im Pkw-Geschäft statt 3 bis 5 Prozent.
Analysten uneins
Das Ziel reicht von 42,50 Euro (UBS) bis 70 Euro (JPMorgan).
Die Mercedes-Benz Aktie (ISIN: DE0007100000, FSE: MBG) gehört am Donnerstag, 19. November 2026, wieder zu den schwächeren DAX-Werten. Gegen 13:55 Uhr notierte sie laut finanzen.net bei 38,57 Euro (minus 0,76 Prozent); auf Xetra standen um 12:08 Uhr 38,77 Euro. Auslöser ist ein Update von UBS: Analyst Patrick Hummel bestätigt Neutral mit einem Kursziel von 42,50 Euro, weil der chinesische Pkw-Einzelhandel in der ersten Novemberhälfte um etwa ein Viertel gefallen sei, der Großhandel fast ebenso stark. Die Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten fällt entsprechend gespalten aus. Dieser Beitrag fasst Unternehmensprognose, Konsens und Kursziele Dritter zusammen, ohne ein eigenes Kursziel oder eine Empfehlung von aktiencheck.de.
Aktuell
Was ist bei der Mercedes-Benz Aktie passiert?
UBS sieht laut finanzen.net (19.11.2026) keine Zeichen einer Besserung im chinesischen Markt, auch nicht mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis; das sei tendenziell negativ für die Branche. Schon am 29.10.2026 hatte UBS das Ziel von 45 auf 42,50 Euro gesenkt und deutet an, dass bei den Jahreszahlen im Februar die Ergebnisse einer Strategieprüfung zu China und zur Investitionsplanung kommen könnten.
Hinzu kommen Sorgen im Inland: Laut Reuters und Handelsblatt (Bericht von 13.11.2026, wiedergegeben von boerse-express) stocken die Gespräche mit dem Betriebsrat über das Sparprogramm, weitere Investitionen an deutschen Standorten seien gestoppt. In der Metall-Tarifrunde legte die IG Metall am 9.11.2026 das Werk Ludwigsfelde für zwei Stunden lahm.
Die Aktie verlor binnen einer Woche rund 5,5 Prozent (Stand 18.11.2026, boerse-express). Der Vortagsschluss lag bei 40,13 Euro.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Mercedes-Benz aus?
Mercedes-Benz verkauft Premium-Pkw (Mercedes-Benz Cars inklusive Maybach, AMG und G-Klasse), Elektrofahrzeuge und Transporter (Vans) und finanziert einen Teil der Fahrzeuge über die Mercedes-Benz Mobility. Das Geschäft hängt stark vom Absatz in China, Europa und den USA ab. Im dritten Quartal 2026 verkaufte der Konzern 407.232 Pkw (minus 7,8 Prozent), davon 68.428 Elektroautos (plus 60,5 Prozent, Quartalsrekord), sowie 84.421 Vans (plus 0,7 Prozent).
Zahlen und Ausblick
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose liefert Mercedes?
Am 28.10.2026 meldete Mercedes für das dritte Quartal einen Umsatz von 30,7 Milliarden Euro (minus 4,5 Prozent) und ein Konzern-EBIT von 1,77 Milliarden Euro (Vorjahr: 750 Millionen Euro; bereinigt 1,78 Milliarden Euro, minus 15 Prozent). Die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Geschäft sank auf 2,5 Prozent (Vorjahr 4,8 Prozent). Der Free Cashflow des Industriegeschäfts betrug nur 172 Millionen Euro nach 1,37 Milliarden Euro im Vorjahr, wegen höherer Neufahrzeugbestände. In den ersten neun Monaten flossen 5,2 Milliarden Euro an die Aktionäre (Dividende und Rückkauf).
|Kennzahl
|Alte Prognose
|Neue Prognose
|Umsatzrendite Cars
|3-5%
|2-3%
|Konzern-EBIT
|deutlich über Vorjahr
|auf Vorjahresniveau
|Free Cashflow Industrie
|leicht unter Vorjahr
|deutlich unter Vorjahr
|Umsatz
|leicht unter Vorjahr
|leicht unter Vorjahr
|Absatz Cars
|leicht unter Vorjahr
|leicht unter Vorjahr
|Absatz Vans
|leicht über Vorjahr
|auf Vorjahresniveau
Quelle: Mercedes-Benz Group, Pressemitteilung 28.10.2026
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|129,2 Mrd. €
|132,4 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie
|5,34 €
|6,37 €
|KGV (Kurs 41,20 €)
|7,7
|6,5
|Dividendenrendite
|7,3%
|7,6%
Marketscreener-Konsens bei einem Kurs von etwa 41,20 Euro; das KGV ist dort auf diesen Kurs gerechnet. Auf Basis von 38,6 Euro ergeben sich rechnerisch rund 7,2 (2026e) und 6,1 (2027e) – eigene Rechnung.
Quelle: Marketscreener (Datum der Abfrage nicht ausgewiesen)
Die Dividende für 2025 betrug 3,50 Euro je Aktie, rechnerisch rund 9 Prozent auf den aktuellen Kurs. Für 2026 gehen die Quellen auseinander (rund 2,77 bis 3,03 Euro). Der Aktienrückkauf läuft seit 1.9.2026; bis 6.11.2026 wurden 7.958.858 Aktien zurückgekauft.
Wie lautet die Mercedes-Benz Aktienprognose der Analysten?
Laut finanzen.net decken 10 Analysten die Aktie ab, 4 mit Kaufen, 6 mit Halten, keiner mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 9 Analysten liegt bei 55,94 Euro, das höchste bei 70 Euro (JPMorgan), das niedrigste bei 42,50 Euro (UBS). Gegenüber 38,57 Euro läge der Durchschnitt rechnerisch rund 45 Prozent höher. Zu beachten: Die Liste enthält teils ältere Einträge, weshalb der Durchschnitt zu hoch sein kann. Boerse-express nannte Anfang November bei 6 Häusern ein Konsens-Ziel von 47 Euro.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|UBS
|Neutral
|42,50 €
|19.11.2026
|finanzen.net
|Jefferies
|Hold (zuvor Buy)
|44 € (zuvor 46 €)
|10.11.2026
|finanznachrichten
|Santander
|Outperform
|63,70 € (zuvor 73,80 €)
|09.11.2026
|goldesel.de
|Deutsche Bank
|Buy
|65 €
|02.11.2026
|finanznachrichten
|DZ Bank
|Kaufen
|48 € fairer Wert (zuvor 55 €)
|30.10.2026
|4investors
|RBC
|Sector Perform
|44 €
|27.10.2026
|finanznachrichten
|JPMorgan
|Overweight
|70 €
|27.10.2026
|finanznachrichten
Kursziele und Einstufungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: finanznachrichten.de, 4investors, goldesel.de, finanzen.net
Ist die Mercedes-Benz Aktie günstig? Bewertung im Branchenvergleich
Mit einem erwarteten KGV von rund 7 bis 8 für 2026 liegt Mercedes unter BMW (KGV 2026e rund 10,0, Dividendenrendite 4,4 Prozent), aber über Volkswagen Vorzugsaktien (KGV 5,4). Die Peer-Werte stammen aus aktiencheck.de vom 18.11.2026 und beruhen auf Quellen mit unterschiedlichen Stichtagen. Boerse-express nennt einen Peer-Median von 12,2 für das KGV. Niedrige Multiples spiegeln hier vor allem die Sorge um die Gewinne: Das Konsens-EPS hängt an der Erholung in China und an den Margen.
Was sagt die Charttechnik zur Mercedes-Benz Aktie?
Beschreibend steht der Kurs von 38,6 bis 38,8 Euro am oder knapp unter dem 52-Wochen-Tief von 38,96 bis 39,06 Euro (je nach Quelle). Das Jahreshoch lag bei rund 61,7 Euro. Der Durchschnittskurs des letzten Jahres liegt bei 50,13 Euro (boerse-express). Für die 50- und 200-Tage-Linie liegen uns keine belegten Werte vor.
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Mercedes-Benz Aktie?
|Szenario
|Argument der Dritten
|Kursziel-Bezug
|Bull-Case
|Elektro-Absatz wächst, Rendite und Rückkauf stützen
|65-70 € (Deutsche Bank, JPMorgan)
|Base-Case
|China bleibt schwach, Kosten sinken langsam
|42,50-48 € (UBS, DZ Bank)
|Bear-Case
|China-Einbruch hält an, Margen unter Druck
|unter 42,50 € nicht von Häusern belegt
Quelle: UBS, Jefferies, DZ Bank, JPMorgan, Deutsche Bank
Welche Termine sind für die Mercedes-Benz Aktie wichtig?
Am 18.02.2027 legt Mercedes die Jahreszahlen 2026 vor, der Geschäftsbericht folgt am 03.03.2027, die virtuelle Hauptversammlung findet am 15.04.2027 statt, die Zahlen zum ersten Quartal am 29.04.2027 (Finanzkalender des Unternehmens). Bis dahin dürften chinesische Absatzdaten und der Tarifkonflikt die Stimmung bestimmen.
FAQ: Was Anleger zur Mercedes-Benz Aktienprognose fragen
Wie lautet die Mercedes-Benz Aktienprognose von UBS? UBS stuft die Aktie mit Neutral ein und nennt 42,50 Euro Kursziel (19.11.2026).
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Aktie? Laut finanzen.net 55,94 Euro bei 9 Analysten, mit Vorbehalt wegen älterer Einträge; Spanne 42,50 bis 70 Euro.
Was kostet die Mercedes-Benz Aktie aktuell? 38,57 Euro um 13:55 Uhr (finanzen.net), 38,77 Euro auf Xetra um 12:08 Uhr.
Wie sieht die Mercedes-Benz Aktie 2027 Prognose aus? Marketscreener-Konsens: Umsatz 132,4 Milliarden Euro und Ergebnis je Aktie 6,37 Euro für 2027, also ein Gewinnanstieg gegenüber 2026e.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung Neutral mit Kursziel 42,50 Euro stammt von UBS (19.11.2026) und wird hier unverändert weitergegeben; aktiencheck.de hat sie nicht geprüft. Offenlegungen und Interessenkonflikte: UBS Research Disclosures & Disclaimers; zu weiteren genannten Häusern: Jefferies (Bluematrix Disclosures), Deutsche Bank Research Disclosures, DZ Bank Pflichtangaben und dpa-AFX Offenlegungspflicht. Die Weitergabe ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Mercedes-Benz Group AG (MBG): Halten, Kursziel 42,50 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Patrick Hummel) via finanzen.net/dpa-AFX vom 19.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 19.11.2026, 15:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 19.11.2026, 15:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Patrick Hummel) via finanzen.net/dpa-AFX.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.