Ein Satz aus dem Intranet, und in Sindelfingen, Untertürkheim und Rastatt ist die Ruhe vorbei: Die Mercedes-Benz Aktie (Handelssymbol MBG, ISIN DE0007100000) steht im Zentrum des härtesten Standortkonflikts, den die deutsche Autoindustrie seit Jahren erlebt. Der Stuttgarter Konzern hat neue Investitionen an seinen deutschen Standorten vorerst gestoppt und prüft nach Medienberichten konkret, ob Werke geschlossen werden. Für Anleger ist das mehr als eine Tarifschlacht – es ist die Frage, ob Mercedes-Benz seine Kostenbasis neu erfinden kann, bevor die Margen weiter abrutschen.
Mercedes-Benz-Aktie: Investitionsstopp in Deutschland – wie hoch pokert Källenius?
Mercedes-Benz stoppt neue Investitionen an deutschen Standorten und prüft Werksschließungen. Was der Machtkampf um Kosten für die Mercedes-Benz Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mercedes-Benz Group AG
- ISIN
- DE0007100000
- Handelssymbol
- MBG (Xetra)
- Index
- DAX
- Beschäftigte gesamt
- rund 164.000 (Ende 2025)
Stand: 17.11.2026, Unternehmensangaben und Medienberichte
Der Aufhänger
Was hat Mercedes-Benz genau angekündigt – und warum jetzt?
Der Stopp kam nicht per Pressemitteilung, sondern über ein Interview im Firmen-Intranet. Produktionsvorstand Michael Schiebe und Personalvorständin Britta Seeger machten dort laut ecomento klar: Unter den gegenwärtigen Kostenbedingungen gebe es keine Grundlage für weitere Investitionen in Deutschland.
Öffentlich wurde der Schritt in der vergangenen Woche, um den 12. November. Gesamtbetriebsrat und IG Metall Baden-Württemberg machten ihn publik, die IG Metall verschickte am 13. November eine Pressemitteilung. Eine Liste betroffener Projekte oder eine Dauer des Stopps ist laut insideBW bislang nicht öffentlich.
Hintergrund sind gescheiterte Gespräche über niedrigere Arbeitskosten. Schiebe hatte schon zuvor gewarnt, dass ohne Einsparungen ein deutsches Fahrzeugmontagewerk und ein Werk für Antriebskomponenten geschlossen werden könnten. Welche das wären, ist offen. Seeger betonte laut ecomento, man wolle Schließungen vermeiden, müsse diese Option nun aber konkreter prüfen.
Konzernchef Ola Källenius begründet den Kurs mit den Kosten. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, Standorte außerhalb Deutschlands böten teils beides: niedrigere Kosten und höhere Jahresarbeitszeiten. Laut einem Bericht des Münchner Merkur nannte er Europa für Investitionen und Produktion zu teuer und zu komplex.
Wie groß die Lücke ist, machte Schiebe laut ecomento an einer Zahl fest: Eine Produktionsstunde in Deutschland könne bis zu fünfmal so viel kosten wie vergleichbare Kosten an osteuropäischen Standorten.
Die Fronten
Wer gewinnt den Machtkampf um die 40-Stunden-Woche?
Auf dem Tisch liegt nach Medienberichten eine Rückkehr von der 35- zur 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich. Dazu stehen laut ecomento Sonderzahlungen, freiwillige Leistungen und tarifliche Entgeltbestandteile zur Debatte. Das ist der Kern des Streits.
Die Arbeitnehmerseite hält dagegen. Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali sagte laut ZDF: „Wir lehnen Werksschließungen entschieden ab und wissen uns zu wehren.“ Er wirft dem Vorstand vor, mit einer Verlagerung nach Osteuropa zu drohen, statt in Innovation, KI und Robotik in Deutschland zu investieren. IG-Metall-Bezirkschefin Barbara Resch nannte Werksschließungen laut ZDF „nicht zu machen“, betonte aber, die Gewerkschaft sei lösungsbereit. Sie fordert verbindliche Perspektiven für Produkte und Investitionen.
Hinzu kommt die Tarifrunde der Metallindustrie. Seeger nannte die Forderung der IG Metall von 5 Prozent laut finanztrends „völlig überzogen“. Die Augsburger Allgemeine berichtete über mögliche 24-Stunden-Warnstreiks ab dieser Woche. Damit trifft der Standortstreit direkt auf den Tarifkonflikt – eine explosive Mischung.
Die Zahlen
Wie schlecht steht es um die Marge der Mercedes-Benz-Aktie?
Die Schärfe des Vorstands erklärt sich aus den Zahlen. Im dritten Quartal 2026 sank der Konzernumsatz auf 30,7 Milliarden Euro, nach 32,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBIT fiel um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro. Bei Mercedes-Benz Cars rutschte die bereinigte Umsatzrendite auf 2,5 Prozent, nach 4,8 Prozent ein Jahr zuvor. Der Pkw-Absatz ging um 8 Prozent auf 407.232 Fahrzeuge zurück.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Konzernumsatz
|30,7 Mrd. €
|32,1 Mrd. €
|Bereinigtes EBIT Konzern
|1,78 Mrd. €
|–15 % zum Vorjahr
|Bereinigte Umsatzrendite Cars
|2,5 %
|4,8 %
|Pkw-Absatz
|407.232
|–8 % zum Vorjahr
Quelle: insideBW unter Berufung auf den Q3-Bericht vom 28.10.2026
Ende Oktober senkte Mercedes laut ZDF die Prognose 2026 für die Pkw-Rendite und das operative Konzernergebnis. Als Gründe nannte der Konzern das China-Geschäft und Ausgaben für neue Produkte.
Die Bilanz bleibt dennoch robust. Die industrielle Nettoliquidität lag Ende September bei 31 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten flossen über Dividenden und Aktienrückkäufe 5,2 Milliarden Euro an die Aktionäre. Gleichzeitig wurde schon gespart: Sachinvestitionen plus Forschung und Entwicklung bei Mercedes-Benz Cars lagen laut insideBW 11 Prozent unter dem Vorjahr. Für den Umbau flossen in neun Monaten rund 1,1 Milliarden Euro, vor allem in das freiwillige Abfindungsprogramm in Deutschland. Ab Dezember 2026 soll ein neues Programm für indirekte Bereiche folgen.
Die Standorte
Welche Mercedes-Werke sind betroffen?
Offiziell hat Mercedes kein Werk benannt. Die großen Produktionsstandorte in Baden-Württemberg sind Sindelfingen, Stuttgart-Untertürkheim und Rastatt. Eine Schließungsliste ist laut insideBW Spekulation.
Brisant ist der Stopp für die Elektromobilität. In Rastatt läuft seit September 2026 die Serienproduktion des neuen GLA, zunächst vollelektrisch. Die elektrischen Antriebe dafür kommen aus Untertürkheim, die Batterien von Accumotive in Kamenz. In Berlin-Marienfelde baut Mercedes seit Juni 2026 Axialflussmotoren für den AMG GT 4-Türer. Laut ecomento betrifft der Stopp nur neue Investitionen; ein Ende laufender Fertigungen wurde nicht angekündigt.
Auch die neue Lackiererei in Sindelfingen steht im Fokus: ein Projekt im hohen dreistelligen Millionenbereich mit Start im Frühjahr 2028. Laut Medienberichten sollen laufende Projekte wie dieses weiterlaufen. Gleichzeitig wächst das Ausland: Im ungarischen Kecskemét hatte Mercedes im Juli 2026 den Ausbau und den Produktionsstart der elektrischen C-Klasse angekündigt. Ohne Kosteneinigung könnten neue Modelle laut Schiebe nur noch an Standorte im Ausland gehen.
Das große Bild
Ist der Stopp Drohkulisse oder echte Wende für die Mercedes-Benz Aktie?
Die Stuttgarter Zeitung deutet an, das eigentliche Ziel sei ein anderes als der Rückzug aus Deutschland. Für Anleger zählt vor allem eines: Mercedes setzt den Hebel dort an, wo die Marge leidet. Bei 2,5 Prozent Pkw-Rendite ist der Abstand zu früheren Luxus-Margen gewaltig. Jede Einigung über Arbeitszeit oder Zulagen würde direkt in der Kostenbasis wirken.
Positiv ist der Elektro-Schub. Laut ecomento lag der Anteil reiner Elektroautos am Pkw-Absatz im dritten Quartal bei 16,8 Prozent, der weltweite Absatz von E-Autos stieg um 61 Prozent. In Europa war fast jeder dritte verkaufte Mercedes vollelektrisch. Doch genau diese Neuanläufe brauchen Investitionen – der Stopp ist deshalb auch ein Wettlauf gegen die Zeit.
Eskalation im Tarifkonflikt
Warnstreiks und ein harter Konflikt mit Betriebsrat und IG Metall könnten Produktion und Image belasten.
Verzögerte Modelle
Ein längerer Investitionsstopp könnte neue Modelle und E-Anläufe in Deutschland verschieben.
China und Margen
Die Prognose wurde bereits gesenkt; das China-Geschäft bleibt eine Belastung.
Restrukturierungskosten
Werksschließungen wären teuer und politisch heikel – die Kosten fielen vor den Einsparungen an.
Termine
Was kommt als Nächstes?
Tarifrunde Metall: Mögliche Warnstreiks in der laufenden Woche, laut Medienbericht noch unbestätigt.
Dezember 2026: Start des neuen freiwilligen Abfindungsprogramms für indirekte Bereiche.
Offen: Entscheidung über mögliche Werksschließungen und die Dauer des Investitionsstopps.
Frühjahr 2028: Geplanter Start der neuen Lackiererei in Sindelfingen.
FAQ zur Mercedes-Benz Aktie
Warum stoppt Mercedes-Benz Investitionen in Deutschland? Der Vorstand begründet das mit zu hohen Arbeitskosten. Gespräche über Einsparungen sind laut Berichten gescheitert.
Will Mercedes Werke schließen? Der Konzern prüft laut Medienberichten die Schließung eines Montagewerks und eines Antriebswerks. Welche Standorte betroffen wären, ist offen.
Wie lief das dritte Quartal 2026? Der Umsatz sank auf 30,7 Milliarden Euro, die bereinigte Pkw-Rendite fiel auf 2,5 Prozent. Die Jahresprognose wurde Ende Oktober gesenkt.
Welche ISIN hat die Mercedes-Benz Aktie? Die ISIN lautet DE0007100000, das Handelssymbol an Xetra ist MBG.
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