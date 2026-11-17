Auf dem Tisch liegt nach Medienberichten eine Rückkehr von der 35- zur 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich. Dazu stehen laut ecomento Sonderzahlungen, freiwillige Leistungen und tarifliche Entgeltbestandteile zur Debatte. Das ist der Kern des Streits.

Die Arbeitnehmerseite hält dagegen. Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali sagte laut ZDF: „Wir lehnen Werksschließungen entschieden ab und wissen uns zu wehren.“ Er wirft dem Vorstand vor, mit einer Verlagerung nach Osteuropa zu drohen, statt in Innovation, KI und Robotik in Deutschland zu investieren. IG-Metall-Bezirkschefin Barbara Resch nannte Werksschließungen laut ZDF „nicht zu machen“, betonte aber, die Gewerkschaft sei lösungsbereit. Sie fordert verbindliche Perspektiven für Produkte und Investitionen.