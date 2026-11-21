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Mercedes-Benz Aktie: Fünf-Jahres-Tief, Kursziel gekappt, Rückkauf ab Montag – wann hört der Sturz des Sterns auf?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 18:26 3 Min.

Die Mercedes-Benz Aktie fällt in dieser Woche um 7,7 Prozent auf 37,62 Euro und markiert den tiefsten Stand seit fünf Jahren. RBC senkt das Kursziel auf 38 Euro, China bleibt die große Baustelle. Ab Montag kauft der Konzern eigene Aktien zurück. Was Anleger wissen müssen.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Die Mercedes-Benz Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Handelssymbol Xetra: MBG, US-Handelssymbol: MBGYY, OTC) kommt nicht aus dem Abwärtssog. Am Freitag, 20. November 2026, schloss der Stuttgarter Autobauer auf Xetra bei 37,62 Euro, ein Minus von 1,69 Prozent. In der Woche summiert sich der Verlust auf 7,70 Prozent – am Freitag der Vorwoche kostete die Aktie noch 40,76 Euro. Xetra-Schluss der Mercedes-Benz Aktie am 20.11.2026 37,62 EUR Wochenverlust -7,70 % Hoch vom 05.01.2026 62,34 EUR Neues Kursziel von RBC 38 EUR Quelle : AD HOC NEWS, boerse.de, Börse-Express; Stand 20.11.2026 Charttechnik Der tiefste Stand seit fünf Jahren Schon am Donnerstag rutschte die Mercedes-Benz Aktie zeitweise auf 37,81 Euro und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief. Laut boerse.de entspricht das zugleich dem tiefsten Stand seit fünf Jahren. Zum Vergleich: Anfang Januar kostete das Papier noch 62,34 Euro. Seitdem hat die Mercedes-Benz Aktie rund 40 Prozent an Wert verloren. China Der wichtigste Markt wird zur Last Der größte Belastungsfaktor bleibt China. Der Absatz im wichtigsten Einzelmarkt für Mercedes-Benz leidet unter einem harten Preiskampf und der Konkurrenz heimischer Elektroauto-Hersteller. Gerade in der Oberklasse, dem Kerngeschäft der Stuttgarter, verlieren die deutschen Marken Kunden. Das drückt auf Absatz und Marge zugleich. Die Analysten ziehen nach. Die kanadische Bank RBC senkte ihr Kursziel für die Mercedes-Benz Aktie von 44 auf 38 Euro und bestätigte die Einstufung „Sector Perform“. RBC sieht zudem Margendruck durch eine schnellere Verbreitung von Elektroautos. Die UBS bleibt bei „Neutral“ mit einem Kursziel von 42,50 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Rückkauf Ab Montag kauft Mercedes eigene Aktien Vom 23. bis 25. November will Mercedes-Benz insgesamt 55.216 eigene Aktien über die Börse zurückkaufen. Die Papiere sind für ein außerordentliches Belegschaftsprogramm bestimmt. Einordnung der Redaktion: Bei mehr als einer Milliarde ausstehender Aktien ist das Volumen zu klein, um den Kurs spürbar zu stützen. Es ist eher ein Signal an die Mitarbeiter als an den Kapitalmarkt. Was für die Mercedes-Benz Aktie spricht Kurs auf Fünf-Jahres-Tief

Hohe Dividendentradition

Starke Marke im Luxussegment

UBS-Kursziel über dem aktuellen Kurs Was gegen die Mercedes-Benz Aktie spricht Anhaltende Schwäche in China

Margendruck durch Elektroautos

Gesenkte Kursziele

Klarer Abwärtstrend im Chart Ausblick Die Mercedes-Benz Aktie sucht ihren Boden Solange aus China keine Entspannung kommt, dürfte die Mercedes-Benz Aktie schwer zu einer nachhaltigen Erholung finden. Anleger achten jetzt darauf, ob die Marke von 37 Euro hält. Wichtige Impulse könnten die Absatzzahlen für das Gesamtjahr und der Ausblick auf 2027 liefern. FAQ Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie Warum fällt die Mercedes-Benz Aktie?

Die Schwäche des chinesischen Automarkts, Margendruck durch Elektroautos und gesenkte Kursziele belasten die Aktie. Sie fiel auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren. Wann kauft Mercedes-Benz eigene Aktien zurück?

Vom 23. bis 25. November 2026 sollen 55.216 Aktien für ein Belegschaftsprogramm zurückgekauft werden. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Mercedes-Benz Aktie?

ISIN DE0007100000, WKN 710000, Handelssymbol Xetra MBG, US-Handelssymbol MBGYY (OTC).

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