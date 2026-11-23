Warum fällt die Mercedes-Benz Aktie heute?

Sie fällt nicht: Mercedes-Benz (MBG, ISIN DE0007100000) schloss zum Xetra-Schluss mit 37,625 Euro 0,01 Prozent im Plus. Als DAX Verlierer taucht sie nur auf, weil der Index um 2,2 Prozent stieg und nur vier Werte im Minus lagen. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.

Wo stand die Mercedes-Benz Aktie am Montag zum Xetra-Schluss?

Bei 37,625 Euro, nach 37,62 Euro am Freitag. Im Handelsverlauf fiel sie bis 16:28 Uhr auf ein Tagestief von 37,30 Euro.

Wie schnitt BMW im Vergleich zur Mercedes-Benz Aktie ab?

BMW schloss bei 53,48 Euro, 0,04 Prozent im Plus, und lag damit knapp vor Mercedes-Benz.

Welche Rolle spielt der Aktienrückkauf bei Mercedes-Benz?

Der Konzern kaufte laut Kapitalmarktinformation vom 16. bis 20. November 955.000 eigene Aktien zurück. Eine Aussage über die Wirkung auf den Kurs ist damit nicht verbunden.