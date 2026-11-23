Die Mercedes-Benz Aktie (Symbol MBG, ISIN DE0007100000) hat am Montag, 23. November 2026, kaum etwas bewegt: Zum Xetra-Schluss notierte sie bei 37,625 Euro und damit 0,01 Prozent über dem Vortag. Das reicht in der DAX-Verlierer-Tabelle des Tages dennoch für Rang 5, weil der DAX nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang um rund 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte sprang und nur vier Werte im Minus aus dem Handel gingen. Eine konkrete Unternehmensnachricht zu Mercedes-Benz gab es an diesem Tag nicht.
Mercedes-Benz Aktie DAX Verlierer: Praktisch unverändert trotz DAX-Plus von 2,2 Prozent – folgt der Stern der Erholung noch?
Die Mercedes-Benz Aktie schließt am Montag zum Xetra-Schluss bei 37,625 Euro, praktisch unverändert (+0,01 Prozent), und ist damit trotzdem einer der schwächsten DAX-Werte. Der Leitindex springt nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Huang um 2,2 Prozent, bei Mercedes fehlt eine eigene Nachricht.
Tagesbilanz
Warum ist die Mercedes-Benz Aktie DAX Verlierer ohne Minus?
Rang 5 heißt hier: Nur vier Aktien schlossen im Minus, Mercedes-Benz folgt mit einem Hauch Plus. Schwächer als die Autoaktie waren Deutsche Börse (-1,33 Prozent), Bayer (-0,71 Prozent), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent) und Beiersdorf (-0,23 Prozent). Die Mercedes-Benz Aktie gehört damit eher aus Mangel an Rückenwind zu den DAX Verlierern als wegen echter Verkäufe. Der Rest des Index legte teils kräftig zu: Siemens Energy gewann 6,9 Prozent, Infineon 6,6 Prozent.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Schlusskurs
|1
|Deutsche Börse
|-1,33 %
|310,90 EUR
|2
|Bayer
|-0,71 %
|52,98 EUR
|3
|Deutsche Telekom
|-0,34 %
|26,25 EUR
|4
|Beiersdorf
|-0,23 %
|79,00 EUR
|5
|Mercedes-Benz
|+0,01 %
|37,625 EUR
|6
|BMW
|+0,04 %
|53,48 EUR
Rangfolge nach Tagesveränderung. BMW als Branchenvergleich auf Rang 6 der Tabelle.
Quelle: Xetra-Schlusskurse 23.11.2026
Marktumfeld
Was trieb den DAX – und warum nicht Mercedes-Benz?
Auslöser des Tages war die Technologie. Nvidia holte Mitgründer Jensen Huang als Konzernchef zurück, wenige Tage nachdem er das Amt abgegeben hatte. Der DAX stieg um 2,15 Prozent auf 25.337,27 Punkte und kehrte über die Marke von 25.000 zurück. Gefragt waren vor allem KI-nahe Werte wie Infineon und Siemens Energy sowie Zykliker wie Hochtief und Rheinmetall. Autowerte profitierten von dieser Bewegung nicht: Auch BMW schloss mit 53,48 Euro nur 0,04 Prozent über dem Vortag (Xetra-Vortagsschluss 53,46 Euro). Beide Autobauer liefen also im Gleichschritt seitwärts.
Einordnung der Redaktion: Eine konkrete Begründung dafür, warum Mercedes-Benz an der Erholung nicht teilnahm, nennt keine Quelle. Naheliegend ist, dass Anleger an diesem Tag Technologie- und KI-Werte bevorzugten, während die Branchenthemen der Autobauer unverändert belasten.
Streiks in der Metallindustrie
Die IG Metall ließ seit Sonntagabend in Norddeutschland an 19 Standorten 24 Stunden lang streiken, darunter Mercedes-Benz-Werke in Bremen und Hamburg. Die Gewerkschaft fordert 5 Prozent mehr Lohn binnen eines Jahres, die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung von 1 Prozent im Juli 2027 und 1,3 Prozent mehr ab Juli 2028.
USA und die China-Beteiligungen
Ein US-Gesetzentwurf würde den Verkauf vernetzter Fahrzeuge in den USA faktisch verbieten, wenn chinesische Eigner mehr als 15 Prozent halten. Laut einem Brief aus dem US-Kongress gehört rund ein Fünftel von Mercedes-Benz chinesischen Eigentümern (BAIC 9,98 Prozent, Geely-Gründer Li Shufu über eine Gesellschaft 9,69 Prozent). Die Abgeordneten verlangen Auskunft von Konzernchef Ola Källenius.
Neues Jahrestief im Handelsverlauf
Im Tagesverlauf rutschte die Aktie nach Börsendaten bis 16:28 Uhr auf 37,30 Euro, ein neues 52-Wochen-Tief, und erholte sich bis zum Schluss auf 37,625 Euro. Das Tagestief liegt knapp 1 Prozent unter dem Schlusskurs.
Gegenseite
Was spricht gegen die reine Schwächegeschichte?
Einordnung
Wie weit liegt die Aktie unter ihren Höchstständen?
Gemessen am Jahreshoch von 62,34 Euro vom 5. Januar 2026 liegt die Mercedes-Benz Aktie mit 37,625 Euro rund 40 Prozent im Minus. Vor dem Wochenende hatte sie zum Xetra-Schluss bei 37,62 Euro notiert; der Kurs hat sich damit zum Wochenstart praktisch nicht von der Stelle bewegt.
FAQ
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie als DAX Verlierer
Warum fällt die Mercedes-Benz Aktie heute?
Sie fällt nicht: Mercedes-Benz (MBG, ISIN DE0007100000) schloss zum Xetra-Schluss mit 37,625 Euro 0,01 Prozent im Plus. Als DAX Verlierer taucht sie nur auf, weil der Index um 2,2 Prozent stieg und nur vier Werte im Minus lagen. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wo stand die Mercedes-Benz Aktie am Montag zum Xetra-Schluss?
Bei 37,625 Euro, nach 37,62 Euro am Freitag. Im Handelsverlauf fiel sie bis 16:28 Uhr auf ein Tagestief von 37,30 Euro.
Wie schnitt BMW im Vergleich zur Mercedes-Benz Aktie ab?
BMW schloss bei 53,48 Euro, 0,04 Prozent im Plus, und lag damit knapp vor Mercedes-Benz.
Welche Rolle spielt der Aktienrückkauf bei Mercedes-Benz?
Der Konzern kaufte laut Kapitalmarktinformation vom 16. bis 20. November 955.000 eigene Aktien zurück. Eine Aussage über die Wirkung auf den Kurs ist damit nicht verbunden.
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