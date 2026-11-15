Mercedes-Benz Aktie: DAX Verlierer mit nur 2 bis 3 Prozent Pkw-Marge – Prognose: Wann glänzt der Stern wieder?

Die Mercedes-Benz Chartanalyse zeigt eine Aktie direkt über einer wichtigen Unterstützung. Die runde Marke von 40 Euro ist kurzfristig die letzte Bastion – ein Schlusskurs darunter würde neue Verkaufssignale auslösen. Nach oben ist der Bereich um 42 Euro, von dem aus die Aktie in die Woche startete, die erste Hürde. Darüber rückt die Zone um 45 Euro in den Blick. Zum Vergleich: Für ihr Rückkaufprogramm zahlte Mercedes im Schnitt 53,19 Euro je Aktie – rund 23 Prozent mehr als der aktuelle Kurs. Auf Monatssicht liegt die Aktie leicht im Plus, der Ausverkauf scheint an Kraft zu verlieren.