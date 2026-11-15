Der Stern hat an Glanz verloren. Die Mercedes-Benz-Aktie ist mit einem Minus von 3,50 Prozent einer der DAX Verlierer der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 40,76 Euro – direkt über der psychologisch wichtigen Marke von 40 Euro. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht: Mercedes wurde von der schwachen Stimmung in der gesamten Autobranche mitgezogen, als BMW Schichten streichen musste und Volkswagen unter Druck geriet. Auf Jahressicht liegt die Aktie fast 32 Prozent im Minus. Unsere Mercedes-Benz-Aktie Prognose zeigt, wann der Stern wieder glänzen könnte.
Mercedes-Benz Aktie: DAX Verlierer mit nur 2 bis 3 Prozent Pkw-Marge – Prognose: Wann glänzt der Stern wieder?
Die Mercedes-Benz-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Minus 3,50 Prozent, während der DAX Rekorde feierte. Nach der Prognosesenkung erwartet Mercedes für die Pkw-Sparte nur noch 2 bis 3 Prozent Marge, auf Jahressicht steht ein Minus von fast 32 Prozent. Unsere Mercedes-Benz-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Mercedes-Benz Chartanalyse kurzfristig bestimmen, wie günstig die Aktie bewertet ist und was mittel- bis langfristig für eine Wende nötig ist.
Die Zahlen
Gesenkte Ziele: was die Mercedes-Benz-Aktie belastet
Ende Oktober legte Mercedes-Benz Zahlen zum dritten Quartal vor und senkte gleichzeitig die Ziele. Das bereinigte Konzern-EBIT sank im Quartal um 15 Prozent. Für die Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars erwartet der Konzern 2026 nur noch eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent – für einen Premiumhersteller ein historisch niedriger Wert. Das Konzern-EBIT soll nur noch auf Vorjahresniveau liegen, auch beim Free Cashflow rechnet Mercedes mit weniger.
China schwächelt
Im wichtigsten Einzelmarkt verlieren deutsche Premiummarken gegen einheimische Elektroauto-Hersteller an Boden.
Zölle
US-Einfuhrzölle drücken auf die Marge, Mercedes baut deshalb die Produktion in den USA aus.
Branchenschwäche
Schichtausfälle bei BMW und Milliardenverluste bei Volkswagen und Porsche belasten die Stimmung für alle deutschen Autowerte.
Kurzfristige Prognose
Mercedes-Benz Chartanalyse: die 40-Euro-Marke als letzte Bastion
Die Mercedes-Benz Chartanalyse zeigt eine Aktie direkt über einer wichtigen Unterstützung. Die runde Marke von 40 Euro ist kurzfristig die letzte Bastion – ein Schlusskurs darunter würde neue Verkaufssignale auslösen. Nach oben ist der Bereich um 42 Euro, von dem aus die Aktie in die Woche startete, die erste Hürde. Darüber rückt die Zone um 45 Euro in den Blick. Zum Vergleich: Für ihr Rückkaufprogramm zahlte Mercedes im Schnitt 53,19 Euro je Aktie – rund 23 Prozent mehr als der aktuelle Kurs. Auf Monatssicht liegt die Aktie leicht im Plus, der Ausverkauf scheint an Kraft zu verlieren.
Szenario 1: Erholung über 42 Euro
Entspannt sich die Lage in der Branche, könnte die Aktie die Wochenverluste aufholen und in Richtung 45 Euro steigen.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 40 und 42 Euro
Die schwachen Zahlen sind eingepreist, die Aktie pendelt bis zu den Jahreszahlen am 18. Februar 2027. Die hohe Dividendenrendite stützt.
Szenario 3: Bruch der 40-Euro-Marke
Höhere Zölle, ein Preiskrieg in China oder weitere Hiobsbotschaften aus der Branche könnten die Aktie unter 40 Euro drücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Mercedes-Benz Aktienprognose: billig, aber ohne Katalysator
Fundamental ist die Mercedes-Benz Aktienprognose eine Wette auf die Rückkehr der Marge. Nach Analystenschätzungen dürfte der Gewinn je Aktie 2026 bei rund 5,38 Euro liegen und 2027 auf etwa 6,72 Euro steigen. Daraus ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 7,6 für 2026 und rund 6 für 2027 – im historischen Vergleich sehr niedrig. Die Dividendenrendite liegt auf Basis der letzten Ausschüttung bei gut 7 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren hat die Aktie allerdings rund 45 Prozent verloren. Für die langfristige Mercedes-Benz-Aktie Prognose braucht es neue Modelle mit hoher Marge, eine Stabilisierung in China und Klarheit bei den Zöllen.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Mercedes-Benz-Aktie Prognose?
Kurzfristig muss die Marke von 40 Euro halten. Nach oben liegen Hürden bei rund 42 und 45 Euro.
Warum ist die Mercedes-Benz-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Die schwache Stimmung in der Autobranche nach Schichtausfällen bei BMW und Verlusten bei Volkswagen und Porsche zog die Aktie mit. Sie verlor 3,50 Prozent.
Was erwartet Mercedes-Benz für 2026?
Eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent bei Mercedes-Benz Cars und ein Konzern-EBIT auf Vorjahresniveau.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 18. Februar 2027 geplant.
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