Warum fällt die Mercedes-Benz Aktie heute nicht mit dem DAX nach oben? Es gibt keine einzelne Unternehmensmeldung. Warnstreiks, die US-Debatte über China-Autos und ein Kurs nahe dem Jahrestief dämpfen laut Berichten die Stimmung, während der DAX von der Tech-Erholung profitiert.

Wie hat die Mercedes-Benz Aktie am 23. November 2026 geschlossen? Zum Xetra-Schluss bei 37,625 Euro, ein Plus von 0,01 Prozent (Kürzel MBG, ISIN DE0007100000).

Ist die Mercedes-Benz Aktie ein DAX Verlierer? Sie ist der fünftschwächste Wert, liegt aber knapp im Plus. Im Minus schließen nur Deutsche Börse, Bayer, Deutsche Telekom und Beiersdorf.

Läuft der Aktienrückkauf weiter? Ja, nach der 12. Zwischenmeldung wurden bis 20. November über 10 Millionen Aktien erworben.