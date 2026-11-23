Die Mercedes-Benz Aktie (Xetra: MBG, ISIN DE0007100000) ist am Montag, 23. November 2026, einer der schwächsten DAX-Werte und gehört damit zu den DAX Verlierern des Tages: Zum Xetra-Schluss steht sie bei 37,625 Euro, ein Plus von 0,01 Prozent. Der Grund liegt weniger in einer neuen Hiobsbotschaft als im Kontrast: Der Markt erholt sich nach der Crash-Woche kräftig, Mercedes macht davon nichts mit.
Mercedes-Benz Aktie DAX Verlierer: Kaum vom Fleck am Erholungstag – hinkt der Stern der Rally hinterher?
Die Mercedes-Benz Aktie schließt am Montag bei 37,625 Euro und damit praktisch unverändert (+0,01 %), während der DAX kräftig zulegt. Warnstreiks, ein Rückkauf und US-Politik prägen das Bild. Nur vier DAX-Werte enden im Minus, Mercedes ist der schwächste Wert im Plus.
Der DAX schließt nach Xetra-Berichten bei rund 25.337 Punkten, etwa 2,2 Prozent höher. Hauptauslöser war nach Marktberichten die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia, die Sorgen um die Tech-Branche und die KI-Werte dämpfte. Siemens Energy (+6,88 Prozent) und Infineon (+6,56 Prozent) führen das Feld an. Nur vier Titel schließen im Minus. Mercedes-Benz ist der fünftschwächste Wert, wenn auch knapp im Plus.
Tagesbilanz
Wie weit hängt die Mercedes-Benz Aktie hinter dem DAX zurück?
Der Abstand zum Gesamtmarkt beträgt mehr als zwei Prozentpunkte. Auch die Branche zieht davon: Volkswagen Vorzüge gewinnen 2,14 Prozent, Continental 2,13 Prozent und Daimler Truck 1,68 Prozent. Nur BMW bewegt sich mit einem Plus von 0,04 Prozent ähnlich träge wie Mercedes. Die Tabelle zeigt die schwächsten Werte des Tages.
|Rang
|Aktie
|Schlusskurs
|Veränderung
|1
|Deutsche Börse
|310,90 €
|-1,33 %
|2
|Bayer
|52,98 €
|-0,71 %
|3
|Deutsche Telekom
|26,25 €
|-0,34 %
|4
|Beiersdorf
|79,00 €
|-0,23 %
|5
|Mercedes-Benz Group
|37,625 €
|+0,01 %
|6
|BMW
|53,48 €
|+0,04 %
Rang 5 und 6 liegen im Plus. Platzierung nach Veränderung zum Vortag.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion, Stand nach Xetra-Schluss
Hintergründe
Was belastet die Mercedes-Benz Aktie trotz Erholung?
Warnstreiks in mehreren Werken
Nach Medienberichten legten Warnstreiks am Montag Mercedes-Werke in Bremen, Hamburg, Berlin-Marienfelde und Ludwigsfelde lahm. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit, die Arbeitgeberseite bietet eine Einmalzahlung und ab Juli 2028 eine Erhöhung um 1,3 Prozent bei 26 Monaten. Nach drei Runden gibt es keine Einigung.
US-Politik gegen China-Autos
Laut Berichten arbeitet der US-Kongress an einem Gesetz, das chinesische Autobauer vom Markt ausschließen soll. Weil chinesische Investoren nach diesen Berichten knapp 20 Prozent an Mercedes halten, wird diskutiert, ob Ausnahmen für passive Beteiligungen kommen. Ein Entwurf liegt nicht vor, es bleibt ein Unsicherheitsfaktor.
Kurs nahe Mehrjahrestief
Nach Berichten fiel die Aktie im Tagesverlauf bis auf 37,30 Euro, ein neues 52-Wochen-Tief. Der Schlusskurs liegt etwa 0,9 Prozent darüber. Vom 52-Wochen-Hoch bei 62,34 Euro vom 5. Januar ist die Aktie rund 40 Prozent entfernt, seit Jahresbeginn liegt das Minus bei etwa 38 Prozent.
Rückhalt
Wie stützt der Aktienrückkauf die Mercedes-Benz Aktie?
Eine Stütze bleibt der laufende Rückkauf. Laut der 12. Zwischenmeldung des Konzerns vom 23. November erwarb Mercedes-Benz zwischen dem 16. und 20. November insgesamt 955.000 eigene Aktien über Xetra, zuletzt am 20. November zu durchschnittlich 37,95 Euro. Seit dem Start am 1. September summiert sich das Programm auf 10.024.690 Aktien (Mercedes-Benz Group, Investor Relations). Die Käufe erfolgen über eine beauftragte Bank; ob und wie stark sie den Kurs tragen, lässt sich aus den Daten nicht ablesen.
Einordnung
Was bedeutet die Schwäche für die DAX Verlierer-Wertung?
Strenggenommen ist die Mercedes-Benz Aktie am Montag kein Verlierer, sondern ein Nachzügler. Die Einstufung als DAX Verlierer ergibt sich daraus, dass nur vier Werte tatsächlich im Minus schließen und Mercedes am Ende der Rangliste liegt. Die Erholung wurde vor allem von Technologie- und Industriewerten getragen, andere Autowerte wie VW und Continental profitierten deutlich. Mercedes-Benz fehlen dagegen die Impulse, während Streiks und US-Politik die Schlagzeilen bestimmen.
Termine
Worauf sollten Anleger bei der Mercedes-Benz Aktie achten?
Die nächsten Zwischenmeldungen zum Aktienrückkauf.
Den weiteren Verlauf der Tarifrunde und mögliche neue Warnstreiks.
Die Entwicklung des US-Gesetzesvorhabens, zu dem die Abgeordneten laut Berichten bis zum Jahresende einen Entwurf vorlegen wollen.
Die Bilanz für das Gesamtjahr, laut Berichten am 18. Februar 2027 erwartet.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktie
Warum fällt die Mercedes-Benz Aktie heute nicht mit dem DAX nach oben? Es gibt keine einzelne Unternehmensmeldung. Warnstreiks, die US-Debatte über China-Autos und ein Kurs nahe dem Jahrestief dämpfen laut Berichten die Stimmung, während der DAX von der Tech-Erholung profitiert.
Wie hat die Mercedes-Benz Aktie am 23. November 2026 geschlossen? Zum Xetra-Schluss bei 37,625 Euro, ein Plus von 0,01 Prozent (Kürzel MBG, ISIN DE0007100000).
Ist die Mercedes-Benz Aktie ein DAX Verlierer? Sie ist der fünftschwächste Wert, liegt aber knapp im Plus. Im Minus schließen nur Deutsche Börse, Bayer, Deutsche Telekom und Beiersdorf.
Läuft der Aktienrückkauf weiter? Ja, nach der 12. Zwischenmeldung wurden bis 20. November über 10 Millionen Aktien erworben.
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