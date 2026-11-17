Die Mercedes-Benz Aktie (Kürzel: MBG, ISIN: DE0007100000) gehört am Dienstagmorgen zu den größten DAX Verlierern. Auf Tradegate notierte das Papier gegen 9:03 Uhr bei 39,99 Euro, ein Minus von 0,95 Prozent; an der Börse Stuttgart lag es um 9:05 Uhr bei 39,90 Euro (−1,25 Prozent). Gemessen am Xetra-Schluss vom Montag (40,42 Euro) beträgt der Abschlag rund 1 Prozent. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor – die Aktie leidet unter dem schwachen Gesamtmarkt und der angespannten Stimmung in der deutschen Autoindustrie.
Mercedes-Benz Aktie DAX Verlierer: Autowerte im Rückwärtsgang – fällt der Stern unter die 40-Euro-Marke?
Die Mercedes-Benz Aktie zählt am Dienstagmorgen zu den fünf größten DAX Verlierern: Auf Tradegate notierte sie gegen 9:03 Uhr bei 39,99 Euro und 0,95 Prozent im Minus, in Stuttgart um 9:05 Uhr bei 39,90 Euro (−1,25 Prozent). Eine eigene Meldung gab es nicht – belastend wirken der schwache Markt und die Krisenstimmung der Autobranche.
Die Gründe
Warum fällt die Mercedes-Benz Aktie heute?
Der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter bei etwa 26.393 Punkten. Neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen drücken die Stimmung, zyklische Werte wie Autoaktien geraten mit unter Druck. Vorbörslich hatte die Mercedes-Benz Aktie laut ad-hoc-news bei 40,24 Euro noch knapp 0,5 Prozent im Minus gelegen.
Hinzu kommt die Branchenstimmung: Volkswagen-Chef Oliver Blume sprach am Morgen im ZDF davon, dass es ums Überleben der traditionellen Autoindustrie gehe; die IG Metall bereitet sich auf einen Tarifkonflikt vor. Mercedes selbst steckt in einer Standortdebatte: Der Konzern hat laut Berichten neue Investitionen an deutschen Standorten gestoppt und prüft die Schließung eines Montage- und eines Antriebswerks. Eine neue Nachricht dazu gab es am Dienstag nicht – die Belastung ist daher als Branchen- und Marktbewegung einzuordnen.
Schwacher Gesamtmarkt
Der Chip-Ausverkauf zieht auch konjunktursensible Werte nach unten.
Krisenstimmung in der Branche
Blumes Aussagen und der nahende Tarifkonflikt belasten Autowerte insgesamt.
Standortstreit
Investitionsstopp, mögliche Werksschließungen und die Debatte um die 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich sorgen für Unruhe.
Fundamentaldaten
Wie schwach war das dritte Quartal?
Im dritten Quartal sank der Umsatz von Mercedes-Benz um 4,5 Prozent auf 30,7 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT fiel um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, das Konzernergebnis lag bei 1,52 Milliarden Euro. Besonders schwach war der Free Cashflow im Industriegeschäft mit 172 Millionen Euro (−87 Prozent). Die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Geschäft halbierte sich nahezu auf 2,5 Prozent. Der Konzern senkte daraufhin seine Prognose.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3
|30,7 Mrd. € (−4,5 %)
|EBIT bereinigt Q3
|1,78 Mrd. € (−15 %)
|Free Cashflow Industrie Q3
|172 Mio. € (−87 %)
|Bereinigte Umsatzrendite Pkw Q3
|2,5 % (Vorjahr 4,8 %)
|Prognose Pkw-Umsatzrendite 2026
|2–3 % (zuvor 3–5 %)
Quelle: Mercedes-Benz Group, Zwischenbericht vom 28.10.2026
Stützend wirkt der Aktienrückkauf: In der vergangenen Woche erwarb Mercedes laut Börse Express 1.110.832 eigene Aktien, seit dem 1. September insgesamt 9.069.690 Stück. Zudem will der Konzern laut Berichten rund 800 Millionen Euro pro Jahr einsparen.
Charttechnik
Hält die Marke von 40 Euro?
Mit 39,99 Euro ist die Mercedes-Benz Aktie unter die runde Marke von 40 Euro gefallen. Die nächste Unterstützung ist das 52-Wochen-Tief vom 8. Oktober bei 38,89 Euro. Das 52-Wochen-Hoch lag laut finanzen.ch am 5. Januar bei 62,34 Euro; seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust damit auf rund ein Drittel. Über einen Monat war die Aktie bis Montag laut Börse Express nahezu unverändert (−0,72 Prozent).
Ausblick
Welche Termine stehen bei Mercedes an?
Im Dezember startet laut Berichten ein Abfindungsprogramm. Die Zahlen zum Gesamtjahr 2026 legt Mercedes-Benz am 18. Februar 2027 vor; ein Termin für die Hauptversammlung 2027 ist noch nicht veröffentlicht. Für 2025 hatte der Konzern eine Dividende von 3,50 Euro je Aktie gezahlt.
FAQ zur Mercedes-Benz Aktie
Warum fällt die Mercedes-Benz Aktie heute? Ohne Unternehmensmeldung belasten der schwache Gesamtmarkt und die Krisenstimmung in der Autobranche die Aktie (MBG, ISIN DE0007100000).
Wie tief steht die Mercedes-Benz Aktie? Gegen 9:03 Uhr bei 39,99 Euro auf Tradegate (−0,95 Prozent), rund 1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag.
Wo liegt das Jahrestief? Das 52-Wochen-Tief markierte die Aktie am 8. Oktober bei 38,89 Euro.
Wann legt Mercedes-Benz die Jahreszahlen vor? Am 18. Februar 2027.
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