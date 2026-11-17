Der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter bei etwa 26.393 Punkten. Neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen drücken die Stimmung, zyklische Werte wie Autoaktien geraten mit unter Druck. Vorbörslich hatte die Mercedes-Benz Aktie laut ad-hoc-news bei 40,24 Euro noch knapp 0,5 Prozent im Minus gelegen.

Hinzu kommt die Branchenstimmung: Volkswagen-Chef Oliver Blume sprach am Morgen im ZDF davon, dass es ums Überleben der traditionellen Autoindustrie gehe; die IG Metall bereitet sich auf einen Tarifkonflikt vor. Mercedes selbst steckt in einer Standortdebatte: Der Konzern hat laut Berichten neue Investitionen an deutschen Standorten gestoppt und prüft die Schließung eines Montage- und eines Antriebswerks. Eine neue Nachricht dazu gab es am Dienstag nicht – die Belastung ist daher als Branchen- und Marktbewegung einzuordnen.