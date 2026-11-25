Paradoxer Kurssprung: Die Mercedes-Benz-Aktie legt am Mittwochmittag um 3,52% auf 38,68 Euro zu und gehört zu den DAX-Gewinnern, obwohl JPMorgan sein Kursziel drastisch gesenkt hat. Der Grund liegt im Detail der Studie und in der Ausgangslage der Aktie.
Mercedes-Benz Aktie: DAX-Gewinner am Mittag mit +3,52% - warum JPMorgan-Kürzung die Aktie beflügelt
Die Mercedes-Benz-Aktie steigt am Mittag auf 38,68 Euro, obwohl JPMorgan sein Kursziel von 70 auf 50 Euro kappt. Weil die Bank bei Overweight bleibt, wirkt die Studie wie eine Entlastung.
DAX Gewinner am Mittag
Warum die Mercedes-Benz Aktie heute steigt
JPMorgan senkt das Kursziel von 70 auf 50 Euro, bleibt aber bei "Overweight".
Analyst Jose Asumendi kappt laut dpa-AFX die Gewinnschätzungen wegen geringerer Margenannahmen im Kerngeschäft, hält Mercedes aber weiterhin für eine attraktive Dividendenstory. Der Markt hatte die Sorgen längst eingepreist: Die Aktie notierte zuvor bei rund 37,40 Euro und damit weit unter dem alten Ziel von 70 Euro. Die bestätigte Kaufempfehlung wirkt daher als Entlastung. Zusätzlich profitiert die Mercedes-Benz-Aktie vom Rückkauf im Sektor, der nach einem Sechsjahrestief eingesetzt hat.
Mercedes-Benz Aktie: Bewertung und Charttechnik
Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 36 Mrd. Euro, das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt laut finanzen.net 51,81 Euro und läge rund 34% über dem Kurs. Charttechnisch hat die Aktie die Marke von 38 Euro zurückerobert, finanzen.net meldete am 24.11. ein Long-Signal. Anfang Oktober hatte sich der Kurs knapp über 40 Euro stabilisiert, diese Zone ist der nächste Widerstand.
Im Oktober hatte der Konzern seine Gewinnprognose gekappt, das operative Ergebnis soll nur noch das Vorjahresniveau erreichen. Besonders belastet das schwache chinesische Luxussegment.
Ausblick: Dividende und Rückkäufe
Für die Mercedes-Benz-Aktie sprechen die hohe Dividendenrendite und Aktienrückkäufe. Entscheidend wird sein, ob die Margen im Pkw-Kerngeschäft stabilisiert werden können. Bis dahin bleibt die Aktie vom Branchenumfeld, von der Entwicklung in China und von der Zollpolitik abhängig.
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