Mercedes-Benz Aktie: DAX-Gewinner am Mittag mit +3,52% - warum JPMorgan-Kürzung die Aktie beflügelt

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:43 2 Min.

Die Mercedes-Benz-Aktie steigt am Mittag auf 38,68 Euro, obwohl JPMorgan sein Kursziel von 70 auf 50 Euro kappt. Weil die Bank bei Overweight bleibt, wirkt die Studie wie eine Entlastung.

Bild: Mercedes-Benz

Paradoxer Kurssprung: Die Mercedes-Benz-Aktie legt am Mittwochmittag um 3,52% auf 38,68 Euro zu und gehört zu den DAX-Gewinnern, obwohl JPMorgan sein Kursziel drastisch gesenkt hat. Der Grund liegt im Detail der Studie und in der Ausgangslage der Aktie. Kurs der Mercedes-Benz-Aktie am Mittag 38,68 € Tagesplus +3,52% KGV laut finanzen.net rund 11,3 Quelle : Börsenkurse am Mittag, 25.11.2026 DAX Gewinner am Mittag Warum die Mercedes-Benz Aktie heute steigt JPMorgan senkt das Kursziel von 70 auf 50 Euro, bleibt aber bei "Overweight". Analyst Jose Asumendi kappt laut dpa-AFX die Gewinnschätzungen wegen geringerer Margenannahmen im Kerngeschäft, hält Mercedes aber weiterhin für eine attraktive Dividendenstory. Der Markt hatte die Sorgen längst eingepreist: Die Aktie notierte zuvor bei rund 37,40 Euro und damit weit unter dem alten Ziel von 70 Euro. Die bestätigte Kaufempfehlung wirkt daher als Entlastung. Zusätzlich profitiert die Mercedes-Benz-Aktie vom Rückkauf im Sektor, der nach einem Sechsjahrestief eingesetzt hat. Mercedes-Benz Aktie: Bewertung und Charttechnik Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 36 Mrd. Euro, das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt laut finanzen.net 51,81 Euro und läge rund 34% über dem Kurs. Charttechnisch hat die Aktie die Marke von 38 Euro zurückerobert, finanzen.net meldete am 24.11. ein Long-Signal. Anfang Oktober hatte sich der Kurs knapp über 40 Euro stabilisiert, diese Zone ist der nächste Widerstand. Im Oktober hatte der Konzern seine Gewinnprognose gekappt, das operative Ergebnis soll nur noch das Vorjahresniveau erreichen. Besonders belastet das schwache chinesische Luxussegment. Was gegen die Erholung spricht Sinkende Margen: Im Pkw-Kerngeschäft und in China geht die Profitabilität weiter zurück.

Zölle: US-Zolldrohungen bleiben ein Unsicherheitsfaktor.

Weniger Potenzial: Mit dem gesenkten JPMorgan-Ziel ist das Aufwärtspotenzial nach Ansicht der Bank deutlich kleiner geworden. Ausblick: Dividende und Rückkäufe Für die Mercedes-Benz-Aktie sprechen die hohe Dividendenrendite und Aktienrückkäufe. Entscheidend wird sein, ob die Margen im Pkw-Kerngeschäft stabilisiert werden können. Bis dahin bleibt die Aktie vom Branchenumfeld, von der Entwicklung in China und von der Zollpolitik abhängig. Fazit Die Mercedes-Benz Aktie gewinnt als DAX-Gewinner, weil die schlechten Nachrichten eingepreist sind und JPMorgan bei Overweight bleibt. Nachhaltig wird die Erholung erst mit stabileren Margen.

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