Der Stern hat an Glanz verloren. Die Mercedes-Benz Aktie gab in dieser Woche 1,93 Prozent nach und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Während DAX und Euro Stoxx neue Rekorde feierten, blieben die Autowerte außen vor – belastet von Produktionsproblemen bei BMW, Zöllen und der Schwäche in China. Auf Jahressicht liegt die Mercedes-Aktie fast 32 Prozent im Minus, auf fünf Jahre sogar 44 Prozent. Diese Mercedes-Benz Aktienanalyse zeigt, was hinter der Schwäche steckt und was die Mercedes-Benz Aktienprognose bestimmt.
Mercedes-Benz Aktie: Bereinigtes EBIT minus 15 Prozent, Pkw-Marge nur 2 bis 3 Prozent – Aktienanalyse: Wann kommt die Wende?
Die Mercedes-Benz Aktie verliert 1,93 Prozent und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Seit der Prognosesenkung Ende Oktober kommt der Stuttgarter Autobauer nicht vom Fleck – auf Jahressicht steht ein Minus von fast 32 Prozent. Unsere Mercedes-Benz Aktienanalyse zeigt Zahlen, Ursachen, Bewertung und was die Mercedes-Benz Aktienprognose bestimmt.
Die Zahlen
Gesenkte Ziele: was die Mercedes-Benz Aktie belastet
Ende Oktober legte Mercedes-Benz Zahlen zum dritten Quartal vor und senkte gleichzeitig die Ziele. Das bereinigte Konzern-EBIT sank im Quartal um 15 Prozent. Für die Pkw-Sparte Mercedes-Benz Cars erwartet der Konzern 2026 nur noch eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent – für einen Premiumhersteller ein historisch niedriger Wert. Das Konzern-EBIT soll nur noch auf Vorjahresniveau liegen, auch beim Free Cashflow rechnet Mercedes mit weniger. Analysten gehen für 2026 von rund 130 Milliarden Euro Umsatz und einem Nettogewinn von knapp 5 Milliarden Euro aus.
China schwächelt
Im wichtigsten Einzelmarkt verlieren deutsche Premiummarken gegen einheimische Elektroauto-Hersteller an Boden.
Zölle
US-Einfuhrzölle drücken auf die Marge. Mercedes plant Milliardeninvestitionen, um die Produktion in den USA auszubauen.
Fokus auf das Kerngeschäft
Das europäische Schnellladenetz geht an den Betreiber Electra. Mercedes konzentriert sich auf Fahrzeuge und Software.
Rückkauf abgeschlossen
Bis Juni 2026 kaufte Mercedes für 2 Milliarden Euro eigene Aktien zurück, im Schnitt zu 53,19 Euro je Aktie.
Die Bewertung
Billig, aber ohne Katalysator: die Mercedes-Benz Aktie im Check
Nach Analystenschätzungen dürfte der Gewinn je Aktie 2026 bei rund 5,38 Euro liegen und 2027 auf etwa 6,72 Euro steigen. Gemessen daran ist die Mercedes-Benz Aktie im historischen Vergleich niedrig bewertet. Doch der Markt verlangt einen Beleg, dass die Margen nicht dauerhaft auf niedrigem Niveau verharren. Auf Monatssicht liegt die Aktie leicht im Plus – ein Hinweis darauf, dass der Ausverkauf an Kraft verliert. Für einen Neustart braucht es aber neue Modelle mit hoher Marge und eine Entspannung in China.
Die Szenarien
Mercedes-Benz Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Wende 2027
Neue Modelle, Kostensenkungen und eine Stabilisierung in China heben die Marge 2027 deutlich. Die Aktie holt einen Teil des Rückstands auf.
Szenario 2: Seitwärts am Boden
Die schwachen Zahlen sind eingepreist, die Aktie pendelt bis zu den Jahreszahlen am 18. Februar 2027.
Szenario 3: Weitere Abwärtsrevisionen
Höhere Zölle, ein Preiskrieg in China oder Tarifkonflikte drücken die Ziele erneut.
Häufige Fragen zur Mercedes-Benz Aktienanalyse
Warum gehört die Mercedes-Benz Aktie zu den Verlierern der Woche?
Autowerte blieben bei der Rally außen vor, belastet von Produktionsproblemen in der Branche, Zöllen und China. Die Aktie verlor 1,93 Prozent.
Was erwartet Mercedes-Benz für 2026?
Eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent bei Mercedes-Benz Cars und ein Konzern-EBIT auf Vorjahresniveau.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Die Jahreszahlen 2026 sind für den 18. Februar 2027 geplant.
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