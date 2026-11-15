Mercedes-Benz Aktie: Bereinigtes EBIT minus 15 Prozent, Pkw-Marge nur 2 bis 3 Prozent – Aktienanalyse: Wann kommt die Wende?

Der Stern hat an Glanz verloren. Die Mercedes-Benz Aktie gab in dieser Woche 1,93 Prozent nach und gehört zu den Euro-Stoxx-50-Verlierern der Woche. Während DAX und Euro Stoxx neue Rekorde feierten, blieben die Autowerte außen vor – belastet von Produktionsproblemen bei BMW, Zöllen und der Schwäche in China. Auf Jahressicht liegt die Mercedes-Aktie fast 32 Prozent im Minus, auf fünf Jahre sogar 44 Prozent. Diese Mercedes-Benz Aktienanalyse zeigt, was hinter der Schwäche steckt und was die Mercedes-Benz Aktienprognose bestimmt.