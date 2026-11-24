Am 4. November legte MercadoLibre die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 10,75 Milliarden Dollar und lag über den Schätzungen. Der Gewinn je Aktie von 8,83 Dollar verfehlte dagegen die erwarteten rund 9,35 Dollar, die operative Marge sank auf 6,3 Prozent. Der Grund ist gewollt: Das Unternehmen investiert in kostenlosen Versand und Kredite, um Marktanteile zu gewinnen. Vor den Zahlen stand die Aktie bei rund 1.662 Dollar, seitdem hat sie knapp 14 Prozent verloren (eigene Rechnung).