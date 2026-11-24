Das Amazon Lateinamerikas ist an der Börse ein Sorgenkind geworden. Am Dienstagmorgen gibt es ein kleines Lebenszeichen: Die MercadoLibre Aktie notiert vorbörslich bei 1.433,96 Dollar, ein Plus von 8,88 Dollar oder 0,62 Prozent. Im Nasdaq 100 reicht das für Platz zwei der Gewinnerliste.
MercadoLibre Aktie: 45 Prozent Wachstum, aber die Marge fehlt – Analysten sehen über 2.000 Dollar
Die MercadoLibre Aktie steigt vorbörslich um 0,62 Prozent auf 1.433,96 Dollar und zählt zu den Gewinnern im Nasdaq 100. Der Onlinehändler aus Lateinamerika wächst rasant, verfehlte zuletzt aber die Gewinnerwartungen. Die Kursziele liegen weit über dem Kurs.
Die Zahlen
Der Umsatz stimmt, der Gewinn nicht
Am 4. November legte MercadoLibre die Zahlen zum dritten Quartal vor. Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 10,75 Milliarden Dollar und lag über den Schätzungen. Der Gewinn je Aktie von 8,83 Dollar verfehlte dagegen die erwarteten rund 9,35 Dollar, die operative Marge sank auf 6,3 Prozent. Der Grund ist gewollt: Das Unternehmen investiert in kostenlosen Versand und Kredite, um Marktanteile zu gewinnen. Vor den Zahlen stand die Aktie bei rund 1.662 Dollar, seitdem hat sie knapp 14 Prozent verloren (eigene Rechnung).
Die Analysten
Fast 60 Prozent Abstand zum Durchschnittsziel
Die Wall Street bleibt optimistisch. Vor den Zahlen empfahlen 22 von 26 Analysten die Aktie zum Kauf. Goldman Sachs senkte das Kursziel danach auf 2.100 Dollar, das durchschnittliche Ziel liegt bei 2.263 Dollar. Das sind knapp 58 Prozent mehr als der aktuelle Kurs (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Kritiker verweisen auf das Kreditgeschäft: Das Portfolio wuchs um 62 Prozent, und die Quote lange überfälliger Kredite steigt seit drei Quartalen.
Einordnung der Redaktion: Die MercadoLibre Aktie ist ein Streitfall zwischen Wachstum und Marge. Das Management opfert Gewinn für Marktanteile, und die Börse hat dafür derzeit wenig Geduld. Der große Abstand zu den Kurszielen zeigt, wie weit Analysten und Markt auseinanderliegen. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern.
FAQ
Häufige Fragen zur MercadoLibre Aktie
Warum steigt die MercadoLibre Aktie heute vorbörslich?
Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Aktie erholt sich leicht, während Chipwerte nachgeben.
Was macht MercadoLibre?
Das Unternehmen betreibt den größten Online-Marktplatz Lateinamerikas und den Bezahldienst Mercado Pago.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der MercadoLibre Aktie?
ISIN US58733R1023, WKN A0MYNP. US-Handelssymbol: MELI (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: MLB1.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.