Hinter bösartigen Token stecken meist wenige typische Muster. Dazu gehören sogenannte „Honeypots“, bei denen Käufer zwar einsteigen, aber nicht mehr verkaufen können, und „Rug Pulls“, bei denen Ersteller die Liquidität abziehen. Hinzu kommen gefälschte Token, die den Namen eines bekannten Projekts imitieren, und Links zu Wallet-Drainern. Blockaid markiert laut Kucoin über 8.800 der GTA-Token als bösartig; die genauen Kriterien nennt der Bericht nicht.

Wichtig für Anleger: Ein Hype-Anlass wie ein Spielestart erzeugt kurzfristig enorme Suchanfragen. Betrüger nutzen genau diese Aufmerksamkeit, indem sie Token mit offiziell klingenden Namen auflegen.