Die Mellenu Finance Anleihe steht vor der Ablösung. Der in Luxemburg ansässige Konsumkreditanbieter, bis zum Frühjahr unter dem Namen 4finance bekannt, kündigte am Dienstagmorgen um 8:52 Uhr per EQS-Mitteilung Investorengespräche für eine neue vorrangig besicherte Anleihe mit einem erwarteten Volumen von bis zu 125 Millionen Euro und rund fünf Jahren Laufzeit an. Mit dem Erlös soll die bestehende 11,25 %-Anleihe mit Fälligkeit 2028 (ISIN XS1417876163) über 135 Millionen Euro refinanziert werden. Die neue Anleihe soll ausschließlich privat bei qualifizierten Investoren platziert werden; ein öffentliches Angebot ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Für Privatanleger ist das keine Zeichnungsgelegenheit – aber für Inhaber der Altanleihe eine Weichenstellung.
Mellenu Finance Anleihe: Ex-4finance will den 11,25-Prozent-Bond durch eine besicherte Anleihe über bis zu 125 Millionen Euro ablösen – was heißt das für die Anleihegläubiger?
Der Konsumkreditanbieter Mellenu Finance, vormals 4finance, plant eine neue besicherte Anleihe über bis zu 125 Millionen Euro per Privatplatzierung. Inhaber der 11,25 %-Anleihe 2028 sollen umtauschen können, der Rest soll gekündigt werden. Die Altanleihe gab am Dienstag nach.
Steckbrief
- Emittent
- Mellenu Finance S.A., Luxemburg (vormals 4finance)
- Altanleihe
- 11,25 %-Anleihe, fällig 2028
- ISIN / WKN
- XS1417876163 / A181ZP
- Volumen
- 135 Mio. Euro
- Rang
- vorrangig, unbesichert
- Börsenplatz
- Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard) u. a.
- Neue Anleihe
- vorrangig besichert, bis 125 Mio. Euro, ca. 5 Jahre
- Angebot
- Privatplatzierung, kein öffentliches Angebot
Stand: 17.11.2026, Angaben laut Mellenu-Mitteilung; Kurs Intraday Börse Stuttgart
Der Plan
Was plant Mellenu Finance mit der 11,25 %-Anleihe?
Die Refinanzierung besteht aus drei Bausteinen, die nur zusammen funktionieren.
Neue Anleihe: Senior Secured Notes über bis zu 125 Millionen Euro, Laufzeit etwa fünf Jahre, Privatplatzierung. Kupon, Sicherheitenpaket, Garantiegeber, Rating und Börsennotiz nennt die Mitteilung noch nicht. Die Emission hängt laut Unternehmen von Marktbedingungen und Nachfrage ab; eine Garantie, dass sie zustande kommt, gibt es nicht.
Umtauschangebot: Inhaber der Altanleihe, die qualifizierte Anleger sind, sollen ihre Papiere privat in die neue Anleihe tauschen können. Die Bedingungen folgen in einer gesonderten Einladung.
Bedingte Kündigung: Nach dem Umtausch will Mellenu die verbleibenden Altanleihen zurückzahlen – vorausgesetzt, die neue Anleihe wird begeben und die Bedingungen für die Freigabe des Erlöses sind erfüllt. Auch dazu soll eine gesonderte Mitteilung folgen.
Koordiniert wird die Transaktion von ABG Sundal Collier als Global Coordinator, als weitere Bookrunner fungieren BCP Securities, Gottex Brokers und die lettische Signet Bank; Finanzberater ist Aalto Capital.
Der Unterschied
Warum ist eine besicherte Anleihe für Mellenu Finance günstiger?
Der Wechsel von „unbesichert“ zu „besichert“ ist der Kern der Transaktion. Bei einer vorrangig besicherten Anleihe haften im Ernstfall bestimmte Vermögenswerte – etwa Forderungen oder Beteiligungen – zuerst für die Anleihegläubiger. Das senkt das Verlustrisiko und damit in der Regel den Zins, den ein Emittent zahlen muss. Für einen Konsumkreditanbieter mit einem Kupon von 11,25 Prozent auf der Altanleihe kann das eine deutliche Ersparnis bedeuten. Wie hoch der neue Kupon ausfällt, ist allerdings offen.
Für Inhaber der Altanleihe hat die Sache eine Kehrseite. Die 11,25 %-Anleihe notierte am Dienstag an der Börse Stuttgart bei rund 102 Prozent, ein Minus von gut einem Prozent, auf Tradegate bei 101,75 Prozent. Wer über pari gekauft hat, verliert bei einer Rückzahlung zum Kündigungspreis unter Umständen einen Teil des Aufgelds, und der hohe Kupon läuft vorzeitig aus. Nach Einschätzung der Redaktion dürfte der Kursrückgang genau diese Aussicht widerspiegeln – zu welchem Preis gekündigt wird, steht in den Anleihebedingungen und der angekündigten Mitteilung.
Das Unternehmen
Wer steckt hinter Mellenu Finance?
Mellenu ist die Nachfolgegesellschaft der 4finance-Gruppe, die 2008 in Lettland als Anbieter kurzfristiger Online-Kredite startete und heute von Luxemburg aus geführt wird. Über ihre Marken hat die Gruppe nach eigenen Angaben Kredite von mehr als 11 Milliarden Euro vergeben – Einmalzahlungs-, Raten- und Rahmenkredite. Im Februar 2026 verkaufte 4finance die bulgarische TBI Bank, Ende Mai übernahm die Mellenu Holding das Privatkundenkreditgeschäft und weitere Vermögenswerte der 4finance Holding.
Die Altanleihe stammt ursprünglich aus dem Jahr 2016 und wurde später bis 2028 verlängert. Sie ist am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert und wird zudem unter anderem in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, auf Tradegate und in Dublin gehandelt.
|Kennzahl
|Geschäftsjahr 2025
|1. Quartal 2026 (fortgef. Geschäft)
|Zinserträge
|486,5 Mio. €
|41,7 Mio. €
|Nettogewinn
|64,3 Mio. €
|2,9 Mio. € (pro forma)
|Bereinigtes EBITDA
|194,9 Mio. €
|13,7 Mio. €
|Nettoforderungen
|1.605,5 Mio. €
|141,0 Mio. €
|Zinsdeckung (ICR)
|2,2x
|3,5x
Die Werte 2025 enthalten die im Februar 2026 verkaufte TBI Bank und sind mit 2026 nicht vergleichbar.
Quelle: 4finance Holding S.A., Ergebnisse 2025 (ungeprüft) und Q1 2026; Angaben 2025 einschließlich TBI Bank
Die Zahlen zeigen, wie stark sich die Gruppe durch den Bankverkauf verkleinert hat. Nach dem ersten Quartal 2026 standen Nettoforderungen von 141 Millionen Euro einer Liquidität von mehr als 250 Millionen Euro gegenüber; die Quote notleidender Kredite lag brutto bei 11,0 Prozent. Neuere Zahlen der Mellenu-Gesellschaften lagen der Redaktion nicht vor.
Das große Bild
Was sagt die Refinanzierung über den Markt für Hochzinsanleihen?
Die Transaktion fällt in ein schwieriges Umfeld. Die Renditen von Staatsanleihen sind deutlich gestiegen, die zehnjährige Bundesanleihe rentiert mit rund 3,4 Prozent, die US-Treasury mit gut 5,1 Prozent. Wer in diesem Umfeld refinanziert, versucht vor allem eines: Laufzeit zu gewinnen, bevor die Altanleihe 2028 fällig wird, und den Zinsaufwand über Sicherheiten zu begrenzen.
Ob Investoren bereit sind, einem kleineren, aber liquiditätsstarken Konsumkreditanbieter fünf Jahre Geld zu leihen, zeigt die Platzierung.
Der Fahrplan
Mellenu Finance Anleihe: Welche Schritte folgen jetzt?
FAQ zur Mellenu Finance Anleihe
Was ist die Mellenu Finance Anleihe? Die 11,25 %-Anleihe mit Fälligkeit 2028 (ISIN XS1417876163) über 135 Millionen Euro, ursprünglich von 4finance begeben.
Können Privatanleger die neue Anleihe zeichnen? Nein. Laut Mitteilung ist ausschließlich eine Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren vorgesehen, kein öffentliches Angebot.
Was passiert mit der alten Anleihe? Qualifizierte Anleger sollen umtauschen können; verbleibende Papiere will Mellenu nach erfolgreicher Neuemission zurückzahlen.
Was bedeutet „besichert“ bei einer Anleihe? Bestimmte Vermögenswerte haften im Ernstfall zuerst für die Anleihegläubiger. Das verringert das Verlustrisiko gegenüber einer unbesicherten Anleihe.
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