Mellenu ist die Nachfolgegesellschaft der 4finance-Gruppe, die 2008 in Lettland als Anbieter kurzfristiger Online-Kredite startete und heute von Luxemburg aus geführt wird. Über ihre Marken hat die Gruppe nach eigenen Angaben Kredite von mehr als 11 Milliarden Euro vergeben – Einmalzahlungs-, Raten- und Rahmenkredite. Im Februar 2026 verkaufte 4finance die bulgarische TBI Bank, Ende Mai übernahm die Mellenu Holding das Privatkundenkreditgeschäft und weitere Vermögenswerte der 4finance Holding.

Die Altanleihe stammt ursprünglich aus dem Jahr 2016 und wurde später bis 2028 verlängert. Sie ist am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert und wird zudem unter anderem in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, auf Tradegate und in Dublin gehandelt.