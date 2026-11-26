Die Pläne zur Ablösung der Mellenu Finance Anleihe sind vorerst gestoppt: Der Konsumkreditanbieter, früher unter dem Namen 4finance bekannt, hat am 25. November 2026 die geplante besicherte Anleihe über bis zu 125 Millionen Euro verschoben. Das Umtauschangebot für die 11,25-Prozent-Anleihe 2016/2028 mit der ISIN XS1417876163 wurde zurückgezogen, die für Dezember vorgesehene Rückzahlung entfällt. Auslöser ist ein neues spanisches Dekretgesetz zum Verbraucherkredit.
Mellenu Finance Anleihe: 125-Millionen-Emission verschoben, 11,25-Prozent-Anleihe 2016/2028 bleibt im Umlauf – was bedeutet das spanische Dekret für Gläubiger?
Mellenu Finance (früher 4finance) hat die geplante besicherte Anleihe über 125 Millionen Euro verschoben und das Umtauschangebot zurückgezogen. Die 11,25-Prozent-Anleihe 2016/2028 (ISIN XS1417876163) mit 135 Millionen Euro bleibt ausstehend und wird nicht im Dezember zurückgezahlt.
Steckbrief
- Emittent
- Mellenu Finance S.A., Luxemburg (ehemals 4finance)
- Anleihe
- 11,25 % Senior Unsecured Notes 2016/2028
- ISIN / WKN
- XS1417876163 / A181ZP
- Ausstehendes Volumen
- 135 Mio. €
- Fälligkeit
- 23. Mai 2028
- Stückelung
- 1.000 € (laut finanzen.net)
Stand: 26.11.2026, Kurse 26.11.2026, Tradegate 12:07 Uhr; Anleihedaten laut Emittentenmitteilung und Börsenportalen
Für Inhaber der Mellenu Anleihe ändert sich damit kurzfristig wenig: Die Anleihe über 135 Millionen Euro bleibt ausstehend, börsennotiert und wird weiter verzinst. Die Kurse an der Börse Tradegate lagen am Donnerstag gegen 12:07 Uhr bei 100,65 Prozent (Geld) und 101,25 Prozent (Brief), in Stuttgart um 12:01 Uhr bei 99,75 und 101,34 Prozent. Die Mellenu Anleihe war erst am 17. November in den Fokus gerückt, als das Unternehmen die Ablösung durch eine neue Anleihe ankündigte.
Die Meldung vom 25. November
Was hat Mellenu mitgeteilt?
Am 17. November hatte Mellenu eine neue, vorrangig besicherte Anleihe (Senior Secured Notes) über bis zu 125 Millionen Euro mit rund fünf Jahren Laufzeit angekündigt, als Privatplatzierung ohne öffentliches Angebot. Qualifizierte Anleger sollten ihre Anleihe 2016/2028 in die neuen Papiere tauschen können; der Erlös sollte die Altanleihe refinanzieren und eine vorzeitige Rückzahlung im Dezember ermöglichen. Als Konsortialführer waren laut BondGuide unter anderem ABG Sundal Collier, BCP Securities, Gottex Brokers und Signet Bank mandatiert.
Am 25. November um 15:59 Uhr MEZ folgte die Kehrtwende per EQS-Mitteilung: Die Emission wird verschoben, das Umtauschangebot zurückgezogen, bereits eingereichte Umtauschaufträge gelten als widerrufen und die angebotenen Anleihen werden freigegeben. Die Bedingung für die vorzeitige Rückzahlung (Financing Condition) ist damit nicht erfüllt, die Altanleihe wird im Dezember nicht zurückgezahlt. Einen neuen Termin nennt das Unternehmen nicht, es will „in due course“ informieren. Die Gruppe wolle „ausreichend Zeit“ haben, die neuen Regeln vollständig zu analysieren.
Spanien
Was regelt das Dekretgesetz 44/2026?
Das Königliche Dekretgesetz 44/2026 wurde am 24. November vom spanischen Ministerrat genehmigt und am 25. November im Amtsblatt veröffentlicht. Es setzt Teile der überarbeiteten EU-Verbraucherkreditrichtlinie (CCD2) um. Seine Gültigkeit steht laut Mellenu unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch die Diputación Permanente des Kongresses und weiterer Durchführungsverordnungen. Der Text sei „deutlich länger und detaillierter“ als zuvor kommuniziert; Mellenu bereitet sich nach eigenen Angaben seit April 2025 auf die neuen Regeln vor.
Welche Vorgaben konkret gelten, etwa zu Zinsobergrenzen oder Gebühren, und wie groß der spanische Anteil am Geschäft ist, nennen die ausgewerteten Quellen nicht. Auch zu den aktuellen Quartalszahlen liegen keine Angaben vor. Solange das fehlt, lässt sich die Auswirkung auf die Zahlungsfähigkeit nicht beziffern; das ist keine Aussage, dass sie negativ oder positiv ist.
Was bedeutet das für Inhaber der 11,25-Prozent-Anleihe?
Der Kupon von 11,25 Prozent ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite hängt vom Kurs ab. Bei Kursen leicht über 100 Prozent liegt sie knapp unter dem Kupon. Laut finanzen.net beträgt die Rendite bis zur Fälligkeit rund 11 Prozent, bei einer Marktspanne seit Jahresbeginn von 99,50 Prozent (23. November) bis 106,67 Prozent (7. Januar). Ein so hoher Zins ist Ausdruck eines hohen Risikos, und der Markt verlangt ihn nur, weil Kreditgeber Ausfälle für möglich halten.
Die Anleihe ist laut Emittent unbesichert und vorrangig (Senior Unsecured), eine Besicherung gibt es also nicht. Die geplante neue Anleihe wäre dagegen besichert gewesen. Moody's führt die Anleihe laut finanzen.net mit B2 (Stand 12. Juni 2026), einer Einstufung im hochspekulativen Bereich. Zinsen werden laut Börsenportal vierteljährlich gezahlt, der nächste Termin wäre der 23. Februar 2027, die Fälligkeit ist der 23. Mai 2028.
|Börse
|Geld
|Brief
|Uhrzeit
|Tradegate
|100,65 %
|101,25 %
|12:07 Uhr
|Börse Stuttgart
|99,75 %
|101,34 %
|12:01 Uhr
Geld = Kurs, zu dem Käufer anbieten; Brief = Kurs, zu dem Verkäufer abgeben. Angaben in Prozent des Nennwerts. Börsenzeiten laut Portalen, Zeitzone nicht angegeben.
Quelle: BondGuide/finanznachrichten (Tradegate), Börsenportal (Stuttgart)
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Entscheidend sind die nächsten Mitteilungen des Unternehmens, die es „zu gegebener Zeit“ angekündigt hat, sowie die Entscheidung der spanischen Diputación Permanente über das Dekretgesetz. Dazu kommt der nächste Zinstermin im Februar 2027. Wichtig für den Vergleich mit anderen Mittelstandsanleihen: Wer hohe Kupons findet, sollte Rang, Besicherung, Kündigungsrechte und die Kreditqualität des Emittenten prüfen. Bei der Mellenu Anleihe nennen die Quellen weder einen Kündigungskurs noch Auflagen (Covenants).
Häufige Fragen zur Mellenu Finance Anleihe
Was ist mit der neuen Mellenu Anleihe passiert? Die geplante besicherte Anleihe über bis zu 125 Millionen Euro wurde am 25. November 2026 verschoben, das Umtauschangebot zurückgezogen.
Wird die 11,25-Prozent-Anleihe im Dezember zurückgezahlt? Nein. Die Bedingung für die vorzeitige Rückzahlung ist nicht erfüllt; die Anleihe bleibt ausstehend und wird weiter verzinst.
Warum hat Mellenu die Emission verschoben? Wegen des Königlichen Dekretgesetzes 44/2026 in Spanien, das Teile der EU-Verbraucherkreditrichtlinie umsetzt. Mellenu will die Regeln erst vollständig analysieren.
Wie hoch ist die Rendite der Mellenu Anleihe? Laut finanzen.net rund 11 Prozent bis zur Fälligkeit 2028 bei Kursen um 100 Prozent. Die Rendite schwankt mit dem Kurs und bietet keine Garantie.
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