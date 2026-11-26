Am 17. November hatte Mellenu eine neue, vorrangig besicherte Anleihe (Senior Secured Notes) über bis zu 125 Millionen Euro mit rund fünf Jahren Laufzeit angekündigt, als Privatplatzierung ohne öffentliches Angebot. Qualifizierte Anleger sollten ihre Anleihe 2016/2028 in die neuen Papiere tauschen können; der Erlös sollte die Altanleihe refinanzieren und eine vorzeitige Rückzahlung im Dezember ermöglichen. Als Konsortialführer waren laut BondGuide unter anderem ABG Sundal Collier, BCP Securities, Gottex Brokers und Signet Bank mandatiert.

Am 25. November um 15:59 Uhr MEZ folgte die Kehrtwende per EQS-Mitteilung: Die Emission wird verschoben, das Umtauschangebot zurückgezogen, bereits eingereichte Umtauschaufträge gelten als widerrufen und die angebotenen Anleihen werden freigegeben. Die Bedingung für die vorzeitige Rückzahlung (Financing Condition) ist damit nicht erfüllt, die Altanleihe wird im Dezember nicht zurückgezahlt. Einen neuen Termin nennt das Unternehmen nicht, es will „in due course“ informieren. Die Gruppe wolle „ausreichend Zeit“ haben, die neuen Regeln vollständig zu analysieren.