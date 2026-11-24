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Mehr als jedes dritte Unternehmen nutzt 2026 künstliche Intelligenz

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:03 2 Min. Statistisches Bundesamt

37 Prozent der Unternehmen in Deutschland mit mindestens zehn Beschäftigten nutzen KI, elf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Bild: Zach M / Unsplash

Mehr als jedes dritte Unternehmen (37%) in Deutschland mit mindestens 10 Beschäftigten nutzt im Jahr 2026 Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ist damit innerhalb eines Jahres die Nutzung von KI um 11 Prozentpunkte gestiegen. 2025 nutzte etwa jedes vierte Unternehmen (26%) KI. Große Unternehmen ab 250 Beschäftigten setzen deutlich häufiger KI-Technologien ein als kleine und mittlere Unternehmen. So nutzen 73% der Großunternehmen KI, aber nur 49% der mittleren Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten und 33% der kleinen Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten. In allen Größenklassen wird KI im Vergleich zum Vorjahr häufiger genutzt (Großunternehmen: +16 Prozentpunkte, mittlere Unternehmen: +13 Prozentpunkte, kleine Unternehmen: +10 Prozentpunkte). Unternehmen, die KI einsetzen, nutzen am häufigsten Technologien zur Erzeugung von Bildern, Videos, Ton und Audio (59%), Technologien zur Analyse von Schriftsprache (54%) und Technologien zur Spracherkennung (45%). Diese Technologien werden vorrangig für Marketing oder Vertrieb (35%), zur Organisation von Unternehmensverwaltungsprozessen oder das Management (31%) sowie für Buchführung, Controlling oder Finanzverwaltung (28%) genutzt. Fehlendes Wissen ist häufigster Grund für Nichtgebrauch von KI Von den Unternehmen, die bisher keine KI-Technologien nutzen, haben 18% deren Einsatz bereits in Betracht gezogen. Nach den Gründen für den Nichtgebrauch gefragt, nannten diese Unternehmen: Fehlendes Wissen (65%), Bedenken hinsichtlich der Wahrung des Datenschutzes und der Privatsphäre (61%), Unklarheit über die rechtlichen Folgen (60%), Inkompatibilität mit vorhandenem Bestand an Geräten, Software und Systemen (47%), Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit oder Qualität der Daten (41%), zu hohe Kosten (36%) und ethische Überlegungen (27%). 18% dieser Unternehmen schätzen den Einsatz von künstlicher Intelligenz in ihrem Unternehmen als nicht sinnvoll ein.

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