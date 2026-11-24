Medtronic steigert Umsatz im zweiten Quartal um 4,5 Prozent auf 9,36 Mrd. USD

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:48 4 Min. Medtronic plc

Organisch wuchs der Umsatz nach Angaben von Medtronic um 6,5 Prozent. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 USD nach 1,36 USD, die Prognosen bestätigt der Konzern.

Umsatz (Nettoumsatz), +4,5 % 9,36 Mrd. USD Nettoergebnis, Medtronic zurechenbar, +103,9 % 2,80 Mrd. USD Bereinigtes Nettoergebnis, Medtronic zurechenbar (Non-GAAP), -2,7 % 1,70 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, +106,6 % 2,20 USD Medtronic hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Nettoumsatz von 9,36 Mrd. USD erzielt, nach 8,96 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Das Geschäftsjahr des Medizintechnikkonzerns weicht vom Kalenderjahr ab, das Quartal endete am 30. Oktober 2026. Der berichtete Zuwachs beträgt 4,5 Prozent. Organisch wuchs der Umsatz laut Unternehmen um 6,5 Prozent; diese Rechnung schließt unter anderem die sonstigen Umsätze einschließlich des Diabetes-Geschäfts, Zukäufe und Währungseffekte aus. Das Medtronic zurechenbare Nettoergebnis stieg auf 2,80 Mrd. USD, nach 1,37 Mrd. USD im Vorjahresquartal, ein Plus von 104 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens wurden die GAAP-Zahlen des Quartals durch einen Gewinn von 2,0 Mrd. USD aus der MiniMed-Abspaltung beeinflusst. MDT MDT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MDT — — — Das verwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 2,20 USD von 1,07 USD, das operative Ergebnis auf 3,33 Mrd. USD von 1,69 Mrd. USD und das Ergebnis vor Ertragsteuern auf 3,32 Mrd. USD von 1,60 Mrd. USD. Neben dem Abspaltungsgewinn wirkten weitere Sondereffekte. Steuerliche Anpassungen belasteten das Nettoergebnis im Quartal mit 236 Mio. USD, vor allem durch eine Wertberichtigung auf latente Steueransprüche, die im Zuge der Diabetes-Abspaltung übertragen wurden. Im Vorjahresquartal hatten steuerliche Anpassungen das Nettoergebnis um 29 Mio. USD entlastet. Zudem fielen im Quartal beschleunigte Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte im Neuroscience-Portfolio von 206 Mio. USD an, gegenüber 46 Mio. USD im Cardiovascular-Portfolio im Vorjahresquartal. Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten beliefen sich auf 33 Mio. USD, im Vorjahresquartal waren keine entstanden. Restrukturierungs- und damit verbundene Kosten betrugen 71 Mio. USD. Aus Minderheitsbeteiligungen ergab sich ein Gewinn von 42 Mio. USD vor Steuern. Auf bereinigter Basis (Non-GAAP) ging das verwässerte Ergebnis je Aktie um 1,4 Prozent auf 1,34 USD zurück, nach 1,36 USD im Vorjahresquartal. Das bereinigte, Medtronic zurechenbare Nettoergebnis sank um 2,7 Prozent auf 1,70 Mrd. USD von 1,75 Mrd. USD. Das bereinigte operative Ergebnis stieg dagegen um 1,4 Prozent auf 2,19 Mrd. USD, nach 2,16 Mrd. USD. Größtes Segment war Cardiovascular mit einem Umsatz von 3,79 Mrd. USD nach 3,44 Mrd. USD im Vorjahresquartal, ein Zuwachs von 10,2 Prozent. Innerhalb dieses Portfolios wuchs Cardiac Ablation Solutions nach Unternehmensangaben um 58 Prozent, in den USA um 80 Prozent, bei einem Marktanteilsgewinn von 7 Punkten. Das Segment Neuroscience steigerte den Umsatz um 5,1 Prozent auf 2,71 Mrd. USD von 2,57 Mrd. USD. Medical Surgical legte um 3,9 Prozent auf 2,25 Mrd. USD zu, nach 2,16 Mrd. USD. Die sonstigen Umsätze einschließlich des Diabetes-Geschäfts gingen um 20,6 Prozent auf 629 Mio. USD zurück, nach 792 Mio. USD im Vorjahresquartal. Die operative Marge nach GAAP lag im Quartal bei 35,6 Prozent, nach 18,8 Prozent im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Anstieg um 16,8 Prozentpunkte. Für das Geschäftsjahr 2027 bestätigt Medtronic die Prognose für das organische Umsatzwachstum von 7,25 bis 7,75 Prozent, nach Angaben des Unternehmens trotz der MiniMed-Abspaltung. Ebenfalls bestätigt wurde die Prognose für das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) von 5,94 bis 6,00 USD. Die Ergebnisprognose beinhaltet laut Medtronic auf Basis aktueller Wechselkurse einen geschätzt neutralen Währungseffekt. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q2 GJ 2027 Q2 GJ 2026 Veränderung Umsatz (Nettoumsatz) 9,36 Mrd. USD 8,96 Mrd. USD +4,5 % Nettoergebnis, Medtronic zurechenbar 2,80 Mrd. USD 1,37 Mrd. USD +103,9 % Bereinigtes Nettoergebnis, Medtronic zurechenbar (Non-GAAP) 1,70 Mrd. USD 1,75 Mrd. USD -2,7 % Verwässertes Ergebnis je Aktie 2,20 USD 1,07 USD +106,6 % Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) 1,34 USD 1,36 USD -1,4 % Operatives Ergebnis 3,33 Mrd. USD 1,69 Mrd. USD +97,7 % Bereinigtes operatives Ergebnis (Non-GAAP) 2,19 Mrd. USD 2,16 Mrd. USD +1,4 % Ergebnis vor Ertragsteuern 3,32 Mrd. USD 1,60 Mrd. USD +107,6 % Umsatz Segment Cardiovascular 3,79 Mrd. USD 3,44 Mrd. USD +10,2 % Umsatz Segment Neuroscience 2,71 Mrd. USD 2,57 Mrd. USD +5,1 % Umsatz Segment Medical Surgical 2,25 Mrd. USD 2,16 Mrd. USD +3,9 % Sonstige Umsätze (einschließlich Diabetes-Geschäft) 629 Mio. USD 792 Mio. USD -20,6 % Operative Marge 35,6 % 18,8 % +16,8 Pp. Quelle : Medtronic plc, Mitteilung vom 24. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Medtronic plc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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