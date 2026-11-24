aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 06:41 4 Min.

Medtronic-Aktie vor den Q2-Zahlen heute: Guidance 7,25 bis 7,75 % organisches Wachstum, 48 Jahre steigende Dividende und MiniMed-Abspaltung im Blick.

Umsatzwachstum im ersten Quartal (organisch) +13,7 % Bereinigtes EPS im Q1 1,45 $ Ziel für bereinigtes EPS im Gesamtjahr 5,94–6,00 $ Quelle : Medtronic, Q1-Mitteilung vom 1. September 2026 Steckbrief Unternehmen Medtronic plc, Dublin (Irland) ISIN IE00BTN1Y115 Handelssymbol MDT (NYSE) Zahlentermin heute, vor US-Börsenstart Quartalsdividende 0,72 $ je Aktie Investor Day 10./11.12.2026 Stand: 24.11.2026, Zahlen aus der Q1-Mitteilung (Quartal bis 31.07.2026)

Die Medtronic-Aktie (Handelssymbol MDT, ISIN IE00BTN1Y115) hat heute einen großen Termin: Der Medizintechnik-Konzern legt vor dem Start des US-Handels seine Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vor. Gerade nach dem turbulenten Börsenjahr ist der Dividendenaristokrat für viele Anleger ein Gegenpol zur Tech-Achterbahn – und damit ein Gradmesser, ob defensive Qualität bei steigenden Zinsen und KI-Euphorie noch gefragt ist.

Das erste Quartal war ein Paukenschlag: 13,7 Prozent Umsatzplus, davon ein gutes Stück durch eine zusätzliche Geschäftswoche. Nun muss Medtronic zeigen, dass das Wachstum auch ohne Sondereffekt trägt.

Die Ausgangslage Was hat Medtronic im ersten Quartal geliefert?

Im Quartal bis Ende Juli stieg der Umsatz auf 9,756 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 15,1 Prozent auf 1,45 Dollar zu, die bereinigte operative Marge lag bei 23,7 Prozent. Laut Unternehmen entfielen rund 570 Millionen Dollar des Wachstums auf die zusätzliche Geschäftswoche. Die Treiber waren klar verteilt: Die Herzsparte Cardiovascular wuchs um 18,9 Prozent, die Ablationslösungen sogar um 88 Prozent.

Medtronic: Segmente im ersten Quartal FY2027 Segment Umsatz Wachstum Cardiovascular 3,927 Mrd. $ +18,9 % Neuroscience 2,678 Mrd. $ +9,3 % Medical Surgical 2,279 Mrd. $ +10,2 % Diabetes 0,843 Mrd. $ +14,9 % Organisches Wachstum; Diabetes-Zahlen können von MiniMed-Carve-out-Zahlen abweichen. Quelle : Medtronic, Mitteilung vom 01.09.2026

Wie hoch sind die Ziele für die Medtronic-Aktie?

Nach dem starken Auftakt hob Medtronic die Jahresziele an. Das organische Umsatzwachstum soll nun 7,25 bis 7,75 Prozent betragen (zuvor 6,75 bis 7,25 Prozent). Beim bereinigten Gewinn je Aktie liegt die Spanne bei 5,94 bis 6,00 Dollar, vorher waren es 5,90 bis 6,00 Dollar. Auffällig: Nur die Untergrenze stieg. Wer heute genau hinhört, achtet darauf, ob Medtronic auch die Obergrenze anhebt – oder die Zahlen sogar am oberen Rand landen.

Wie hoch die Erwartungen für das zweite Quartal genau liegen, ist uns zum Redaktionsschluss nicht belegt. Eine eigene Q2-Prognose gibt es für das Quartal nach Medtronic-Angaben nicht.

Der Dividendenbonus Wie sicher ist die Dividende der Medtronic-Aktie?

Medtronic zahlt zuletzt 0,72 Dollar je Aktie pro Quartal, ex-Dividende war zuletzt der 25. September. Das Unternehmen verweist auf 48 Jahre in Folge mit steigender Dividende. Auf Jahressicht summieren sich vier Zahlungen auf 2,88 Dollar. Bei einem Kurs um 100 Dollar entspricht das einer Dividendenrendite von rechnerisch rund 2,9 Prozent.

Die Aktie notiert nach den letzten verfügbaren Unternehmensdaten bei rund 100 Dollar, die 52-Wochen-Spanne reicht von 73,31 bis 106,33 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei knapp 129 Milliarden Dollar.

Was ist mit der Abspaltung von MiniMed?

Medtronic will das Diabetesgeschäft über eine Reihe möglicher Kapitalmarkttransaktionen herauslösen. Als bevorzugte Struktur nennt das Unternehmen einen Split-off, endgültig entschieden ist nichts. Für Anleger entscheidet der Weg über Steuer- und Bewertungseffekte, ein Zeitplan steht noch aus. Der Investor Day am 10. und 11. Dezember dürfte der nächste Termin sein, an dem Medtronic Details nennt.

Was bei der Medtronic-Aktie schiefgehen kann Sondereffekt: Die zusätzliche Geschäftswoche machte rund 570 Millionen Dollar des Q1-Wachstums aus – ohne sie fiele das Plus deutlich kleiner aus.

Hohe Messlatte: Nach dem Anstieg der Ziele reicht ein bloßes Erfüllen womöglich nicht.

Unklare Abspaltung: Struktur und Zeitplan der MiniMed-Trennung sind offen.

Konjunkturabhängigkeit: Operationsvolumen und Ausgaben der Kliniken schwanken.

Häufige Fragen zur Medtronic-Aktie

Wann legt Medtronic die Quartalszahlen vor? Medtronic berichtet heute, am 24. November 2026, vor Beginn des US-Börsenhandels.

Wie hoch ist die Dividende der Medtronic-Aktie? Zuletzt 0,72 US-Dollar je Aktie pro Quartal; das Unternehmen nennt 48 Jahre steigender Dividenden.

Wie lautet die Prognose von Medtronic für das Geschäftsjahr? 7,25 bis 7,75 Prozent organisches Umsatzwachstum und 5,94 bis 6,00 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie.

Was passiert mit dem Diabetesgeschäft? Medtronic will es über eine Kapitalmarkttransaktion abtrennen; bevorzugt wird ein Split-off.