medondo stellt operativen Maßnahmenkatalog für Turnaround 2027 vor - Strategischer Fokus auf KI-Produkte und Vertrieb - Anleihenews

2. Der Vorstand hat zudem mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag die Pflichtwandlung der Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3H2085; WKN: A3H208) gemäß § 6 der Anleihebedingungen, den die Anleihegläubiger in der Abstimmung ohne Versammlung gemäß § 18 SchVG vom 8. bis 10. Oktober 2025 eingeführt haben, im Wege einer Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 beschlossen. Gegenstand der Wandlung sind Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 1.551.000,00 zzgl. der bis zum 1. November 2026 (ausschließlich) aufgelaufenen endfälligen Zinsen von 6,0% p.a. in Höhe von bis zu EUR 62.464,95, insgesamt bis zu EUR 1.613.464,95, die in bis zu 1.613.450 neue Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie (Umtauschverhältnis 1:1) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gewandelt werden. Die laufenden Zinsen von 1,5% p.a., die nach dem Stichtag auflaufenden endfälligen Zinsen sowie Spitzenbeträge, die nicht in Aktien gewandelt werden, werden bar ausgezahlt. Die Durchführung der Sachkapitalerhöhung soll erst nach dem für das Bezugsangebot maßgeblichen Stichtag in das Handelsregister eingetragen werden.

3. Der Vorstand hat ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag eine Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des Bezugsrechts zur Einbringung bestehender Darlehen von bis zu insgesamt EUR 400.000,00 zzgl. des bis zum 1. November 2026 (ausschließlich) aufgelaufenen Festzinses von 6,0% p.a. gegen Ausgabe von bis zu 426.144 neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie (Umtauschverhältnis 1:1) (Debt-to-Equity-Swap) beschlossen. Die Darlehensgeber haben ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, ihre Darlehensforderungen nebst aufgelaufener Zinsen im Wege der Sacheinlage gegen Ausgabe neuer Aktien einzubringen. Diese Kapitalerhöhung soll erst nach Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung zur Wandlung der Anleihe durchgeführt werden.