Der erfolgreichste Roboter der Welt hat keine Beine und kein Gesicht. Er steht im Operationssaal, hat vier Arme und heißt da Vinci. Sein Hersteller Intuitive Surgical hat aus der roboterassistierten Chirurgie ein Geschäft gemacht, von dem andere Roboterbauer träumen. Jetzt wird es eng an der Spitze. Medtronic hat am 17. November die US-Zulassung für sein System Hugo auf die Allgemeinchirurgie ausgeweitet. Für die Intuitive Surgical Aktie ist das der ernsthafteste Angriff seit Jahren.
Medizinroboter Aktien: Medtronic greift den Platzhirsch an – 3,5 Millionen Operationen sind das Ziel
Im Operationssaal läuft das profitabelste Robotergeschäft der Welt, und es bekommt Konkurrenz. Medtronic hat die US-Zulassung für sein System Hugo auf die Allgemeinchirurgie ausgeweitet. Die Intuitive Surgical Aktie steht rund 29 Prozent unter dem Stand vom Jahresanfang. Sechs Namen im Überblick.
Der Angriff
Hugo darf jetzt in den Bauchraum
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Hugo für Eingriffe der Allgemeinchirurgie freigegeben. Nach Angaben von Medtronic geht es um rund 3,5 Millionen Operationen pro Jahr in den USA. Das ist ein möglicher Markt, kein Umsatz: Entscheidend ist, wie viele Kliniken das System tatsächlich anschaffen. Hugo ist als fahrbares System mit einzelnen Armen gebaut und soll günstiger sein als fest installierte Anlagen. Die Medtronic Aktie reagierte verhalten und stand am Tag der Meldung bei rund 103 Dollar.
Der Verteidiger
Intuitive Surgical kämpft an mehreren Fronten
Der Marktführer hat mehr als 8.000 da-Vinci-Systeme installiert und verdient vor allem an Instrumenten und Service. Die Aktie liegt dennoch rund 29 Prozent unter dem Stand vom Jahresanfang. Belastet haben ein Kartellvergleich über 450 Millionen Dollar, angekündigte Preissenkungen bei Instrumenten ab 2027 und die wachsende Konkurrenz durch Hugo und das System Ottava von Johnson & Johnson. BMO bleibt bei Outperform mit einem Kursziel von 518 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Stryker dominiert mit dem System Mako die Robotik bei Gelenkoperationen, Globus Medical arbeitet an der Wirbelsäule. Procept BioRobotics behandelt mit einem Wasserstrahl-Roboter die Prostata und hat den Umsatz laut Fiscal.ai in drei Jahren um 203 Prozent gesteigert.
Einordnung der Redaktion: Medizinroboter Aktien sind der Beweis, dass Robotik ein hochprofitables Geschäft sein kann. Sie sind aber auch der Beweis, dass ein Monopol nicht ewig hält. Die Intuitive Surgical Aktie wird neu bewertet, weil der Markt erstmals echte Alternativen sieht. Für Medtronic ist die Zulassung ein Türöffner. Ob Kliniken hindurchgehen, zeigen erst die Bestellungen der kommenden Quartale.
FAQ
Häufige Fragen zu Medizinroboter Aktien
Was ist neu bei Medtronic?
Die FDA hat das Robotersystem Hugo am 17. November 2026 für die Allgemeinchirurgie freigegeben. Medtronic beziffert das Feld auf rund 3,5 Millionen Operationen pro Jahr in den USA.
Warum ist die Intuitive Surgical Aktie gefallen?
Belastet haben ein Kartellvergleich über 450 Millionen Dollar, geplante Preissenkungen bei Instrumenten und wachsende Konkurrenz.
Wie lauten die Handelssymbole der Medizinroboter Aktien?
Intuitive Surgical: ISRG (Nasdaq). Stryker: SYK. Medtronic: MDT. Johnson & Johnson: JNJ. Globus Medical: GMED. Procept BioRobotics: PRCT. ISIN, WKN und deutsche Handelssymbole werden nachgetragen.
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