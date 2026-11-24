Der Marktführer hat mehr als 8.000 da-Vinci-Systeme installiert und verdient vor allem an Instrumenten und Service. Die Aktie liegt dennoch rund 29 Prozent unter dem Stand vom Jahresanfang. Belastet haben ein Kartellvergleich über 450 Millionen Dollar, angekündigte Preissenkungen bei Instrumenten ab 2027 und die wachsende Konkurrenz durch Hugo und das System Ottava von Johnson & Johnson. BMO bleibt bei Outperform mit einem Kursziel von 518 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Stryker dominiert mit dem System Mako die Robotik bei Gelenkoperationen, Globus Medical arbeitet an der Wirbelsäule. Procept BioRobotics behandelt mit einem Wasserstrahl-Roboter die Prostata und hat den Umsatz laut Fiscal.ai in drei Jahren um 203 Prozent gesteigert.