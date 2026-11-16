Medizinisches Cannabis in Deutschland: Wie Regulierungen einen neuen Gesundheitsmarkt formen

Die Regierung sah darin Hinweise auf eine zunehmende Versorgung von Selbstzahlern über Privatrezeptmodelle.

Im Oktober 2025 beschloss das Bundeskabinett deshalb einen Gesetzentwurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes. Er sieht für die Erstverschreibung von Cannabisblüten einen persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient vor. Auch bei Folgeverschreibungen soll mindestens einmal innerhalb von vier Quartalen eine persönliche Konsultation stattfinden.