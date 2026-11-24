Die EBITDA-pre-Marge sank auf 4,1% (Vorjahr 4,6%). Im größten Segment, der Arzneimittelversorgung, lag die Marge im dritten Quartal nur noch bei 2,3% nach 2,9% im ersten Quartal, belastet durch Preissenkungen. Positiv: Bei den patientenindividuellen Therapien kehrte die Marge auf 10,3% zurück, dank des Effizienzprogramms "Avanti Medios!". Die Nettoverschuldung liegt mit dem 1,2-Fachen des EBITDA weiter komfortabel unter der internen Obergrenze von 2,0x.

Für 2026 erwartet Medios (ohne Übernahmen) einen Umsatz von 2,10 bis 2,16 Milliarden Euro und ein EBITDA pre von 88 bis 92 Millionen Euro. Laut dpa-AFX rechnet CEO Thomas Meier mit dem unteren Ende dieser bereits im Sommer gesenkten Spanne. Die angepasste Hilfstaxe belastet das vierte Quartal zusätzlich mit rund 1,2 Millionen Euro.