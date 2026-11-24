Die Medios Aktie (ISIN: DE000A1MMCC8, FSE: ILM1) notiert am Dienstag bei rund 10,70 Euro, nur knapp über der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke. Das Rückkaufprogramm, das Medios am 18. November angekündigt hat, ist angelaufen: Zwischen dem 19. und 20. November erwarb das Unternehmen 28.400 eigene Aktien. Das ist ein Signal, aber bislang ein kleines. Die Medios Aktienanalyse zeigt, warum der Rückkauf allein die Wende noch nicht bringt - und worauf es in den kommenden Monaten ankommt.
Medios Aktienanalyse: Rückkauf bis 19 Mio. Euro gestartet - Reicht das für die 10 Euro-Marke?
Medios hat 28.400 eigene Aktien zurückgekauft, doch die Aktie hängt knapp über 10 Euro, während das operative Ergebnis schrumpft. Die Medios Aktienanalyse mit Zahlen, Chartmarken und Analystenstimmen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Medios AG
- Ticker
- ILM1 (Xetra), SDAX
- ISIN
- DE000A1MMCC8
- Marktkapitalisierung
- rund 250 bis 265 Mio. €
- 52-Wochen-Spanne
- 9,87 € bis 17,44 €
- Konsens-Kursziel
- rund 18,50 € bis 20 €
- KGV 2026e
- rund 9
- Nächste Zahlen
- Jahreszahlen 2026, Termin offen
Stand: 24.11.2026, Kurse intraday, Xetra
Der Rückkauf
Medios Aktie: Signal mit kleinem Anfang
Ein Rückkauf sendet ein Signal der Zuversicht. Entscheidend ist aber, wie konsequent er umgesetzt wird.
Die Eckdaten des Programms laut Ad-hoc vom 18. November: Medios darf bis zu 1,5 Millionen Aktien zurückkaufen, das sind rund 5,9% des Grundkapitals, mit einem Volumen von bis zu 19 Millionen Euro. Das Programm läuft seit dem 19. November und längstens bis zum 19. November 2027. Die Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Juni 2026. Zusätzlich hält Medios aus einem früheren Programm 986.362 eigene Aktien (rund 3,9%), die zeitnah eingezogen werden sollen.
|Datum
|Aktien
|Volumengewichteter Durchschnittskurs
|19.11.2026
|13.100
|10,9487 €
|20.11.2026
|15.300
|10,4809 €
|Summe
|28.400
|rund 10,70 €
Kauf ausschließlich über Xetra durch eine beauftragte Bank.
Quelle: Medios Zwischenmeldung vom 24.11.2026; Durchschnitt Redaktionsrechnung
Bislang sind erst rund 1,9% der maximalen Stückzahl genutzt. Die Aktie sprang nach der Ankündigung am 19. November zunächst um mehr als 9% auf über 11 Euro, fiel danach aber wieder zurück. Deutsche-Bank-Analyst Michael Kuhn bezeichnete den Rückkauf angesichts der Bewertung als vernünftigen Schritt. Die Wirkung ist bisher verpufft, die Medios Aktie braucht einen deutlich größeren, regelmäßigen Käufer oder bessere Zahlen.
Quartalszahlen
Medios Zahlen: Umsatz wächst, Ergebnis schrumpft
Die jüngsten Quartalszahlen vom 10. November erklären, warum die Aktie unter Druck steht. Der Umsatz wächst, die Margen sinken.
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|Veränderung
|Umsatz
|1.633,0
|1.530,0
|+6,7%
|EBITDA pre
|66,7
|70,4
|-5,2%
|Nettogewinn
|12,8
|rund 19,9
|-35,7%
|Operativer Cashflow
|26,2
|52,7
|-50,2%
|Free Cashflow vor Akquisitionen
|15,9
|47,9
|-67%
Beträge in Millionen Euro.
Quelle: Medios Q3-Mitteilung vom 10.11.2026; Vorjahr teils aus Veränderungsraten zurückgerechnet
Die EBITDA-pre-Marge sank auf 4,1% (Vorjahr 4,6%). Im größten Segment, der Arzneimittelversorgung, lag die Marge im dritten Quartal nur noch bei 2,3% nach 2,9% im ersten Quartal, belastet durch Preissenkungen. Positiv: Bei den patientenindividuellen Therapien kehrte die Marge auf 10,3% zurück, dank des Effizienzprogramms "Avanti Medios!". Die Nettoverschuldung liegt mit dem 1,2-Fachen des EBITDA weiter komfortabel unter der internen Obergrenze von 2,0x.
Für 2026 erwartet Medios (ohne Übernahmen) einen Umsatz von 2,10 bis 2,16 Milliarden Euro und ein EBITDA pre von 88 bis 92 Millionen Euro. Laut dpa-AFX rechnet CEO Thomas Meier mit dem unteren Ende dieser bereits im Sommer gesenkten Spanne. Die angepasste Hilfstaxe belastet das vierte Quartal zusätzlich mit rund 1,2 Millionen Euro.
Chartbild
Medios Aktie: Alles hängt an der 10-Euro-Marke
Das Chartbild der Medios Aktie ist mittel- und langfristig klar abwärts gerichtet. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus rund 23% bis 25%, auf Sicht von fünf Jahren hat die Aktie mehr als 70% verloren. Die 10-Euro-Marke wurde seit Mitte September mehrfach getestet; das 52-Wochen-Tief liegt bei 9,87 Euro. Ein Bruch würde ein neues Tief seit 2017 bedeuten.
|Marke
|Kurs
|Bedeutung
|Widerstand
|11,00 € bis 11,30 €
|Erholungshochs vom 11.11. und 19.11.2026
|Widerstand
|ca. 11,30 € bis 11,90 €
|Kurslücke vom 10.11.2026
|Unterstützung
|10,00 €
|psychologische Marke, mehrfach getestet
|Unterstützung
|9,87 €
|52-Wochen-Tief
Quelle: dpa-AFX Broker (19.11.2026), Redaktionsauswertung
Analysten
Medios Aktienprognose: Spanne von 9,80 bis 23 Euro
Die Einschätzungen der Analysten gehen weit auseinander. Das rechnerische Potenzial zum durchschnittlichen Kursziel von rund 18,50 bis 20 Euro beträgt über 70%, zeigt aber vor allem, wie wenig der Markt den Mittelfristzielen derzeit glaubt. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Montega
|Kaufen
|23,00 €
|11.11.2026
|MPCM
|Buy
|18,50 € (zuvor 20 €)
|11.11.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|15,00 € (zuvor 16 €)
|11.11./19.11.2026
|Metzler
|Hold
|9,80 € (zuvor 11 €)
|11.11.2026
Quelle: finanzen.net, wallstreet-online, dpa-AFX; Stand November 2026
Branche
Hilfstaxe und Cannabis-Regulierung
Die Margenschwäche hat mehrere Ursachen: Preisdruck bei Specialty-Pharma-Präparaten, Erstattungsregeln wie die Hilfstaxe für Zubereitungen und Unsicherheit bei Medizinal-Cannabis. Die Novelle des Medizinal-Cannabisgesetzes sieht unter anderem vor, dass Erstverschreibungen von Blüten nur nach persönlichem Arztkontakt möglich sind und der Versand von Cannabisblüten verboten wird, der Botendienst der Apotheken soll bleiben. Stand September lag die Novelle im Gesundheitsausschuss und war nicht verabschiedet. Welche Folgen das konkret für Medios hat, ist offen; belastbare Zahlen des Unternehmens dazu liegen nicht vor.
Bull-Case
Günstige Bewertung: KGV 2026e rund 9, Kurs-Buchwert rund 0,5
Rückkauf und geplante Einziehung von rund 3,9% eigener Aktien
Margenerholung bei patientenindividuellen Therapien
Positive Basiseffekte ab 2027 möglich
Neue Führung mit Effizienzprogramm
Bear-Case
Ergebnis und Cashflow rückläufig
Rückkauf bisher klein (1,9% der Stückzahl)
Keine Dividende
Hohe Abhängigkeit von regulierten Preisen
Termine
Was Anleger bei der Medios Aktie jetzt beobachten
Laufend: wöchentliche Zwischenmeldungen zum Rückkauf, Tempo und Durchschnittskurse
Dezember 2026: Entwicklung der Hilfstaxe und Auswirkungen im Schlussquartal
Frühjahr 2027: Jahreszahlen 2026 mit Ausblick 2027
Offen: Verabschiedung der Cannabis-Novelle
FAQ
Häufige Fragen zur Medios Aktie
Wie viele Aktien hat Medios bisher zurückgekauft? Bis zum 20. November 28.400 Stück, rund 0,30 Millionen Euro bei einem Durchschnittskurs von rund 10,70 Euro.
Wie lautet die Medios Aktienprognose der Analysten? Gemischt: Die Spanne reicht von 9,80 Euro (Metzler, Hold) bis 23 Euro (Montega, Kaufen).
Zahlt die Medios Aktie Dividende? Nein, Medios gibt Kapital derzeit über Aktienrückkäufe zurück.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 werden im Frühjahr 2027 erwartet.
Fazit
Medios Aktienanalyse: Günstig, aber noch ohne Trendwende
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