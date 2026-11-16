MediciNova-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Lander Egaña Gorroño bleibt bei „Buy“ – Kursziel 10 Dollar, ALS-Daten bis Jahresende

Die Aktienanalyse beruht auf einem Barwertmodell für die klinischen Programme. Im August gewichtete H.C. Wainwright Ibudilast (MN-166) bei ALS mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 15 Prozent und einem Anteil von 33 Prozent am Wert. Tipelukast (MN-001) für Fettstoffwechselstörungen kam auf 20 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit und 67 Prozent Wertanteil.

Ende September bestätigte das Haus die Kaufempfehlung, obwohl die Phase-2-Studie von Tipelukast ihre beiden Hauptziele nicht statistisch signifikant erreichte. Der Fokus liegt nun klar auf ALS.