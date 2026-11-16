Ein Kursziel weit über dem Kurs: H.C.-Wainwright-Analyst Lander Egaña Gorroño bleibt für die MediciNova-Aktie bei „Buy“ und bestätigt das Kursziel von 10 US-Dollar. Die Aktie schloss am Freitag bei 1,40 US-Dollar. Die Kaufempfehlung ist eine Wette auf ein binäres Ereignis: die Daten der ALS-Studie COMBAT-ALS bis Jahresende.
MediciNova-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Lander Egaña Gorroño bleibt bei „Buy“ – Kursziel 10 Dollar, ALS-Daten bis Jahresende
H.C.-Wainwright-Analyst Lander Egaña Gorroño bestätigt für die MediciNova-Aktie „Buy“ und das Kursziel von 10 US-Dollar – ein Vielfaches des Schlusskurses von 1,40 US-Dollar. Bis Jahresende erwartet MediciNova die entscheidenden Daten der ALS-Studie COMBAT-ALS.
Steckbrief
- Unternehmen
- MediciNova, Inc.
- Handelssymbol
- MNOV (Nasdaq)
- Analyst
- Lander Egaña Gorroño
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 10 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur MediciNova-Aktie
Ein Vielfaches Potenzial – mit hohem Risiko
H.C. Wainwright hat die MediciNova-Aktie im März mit „Buy“ und 10 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Seitdem hat das Team um Lander Egaña Gorroño und Joseph Pantginis das Votum mehrfach bestätigt.
Die Aktienanalyse beruht auf einem Barwertmodell für die klinischen Programme. Im August gewichtete H.C. Wainwright Ibudilast (MN-166) bei ALS mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 15 Prozent und einem Anteil von 33 Prozent am Wert. Tipelukast (MN-001) für Fettstoffwechselstörungen kam auf 20 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit und 67 Prozent Wertanteil.
Ende September bestätigte das Haus die Kaufempfehlung, obwohl die Phase-2-Studie von Tipelukast ihre beiden Hauptziele nicht statistisch signifikant erreichte. Der Fokus liegt nun klar auf ALS.
Die Argumente von Lander Egaña Gorroño
Die zentralen Argumente von H.C.-Wainwright-Analyst Lander Egaña Gorroño für die MediciNova-Aktie:
ALS-Daten bis Jahresende
Die doppelblinde Phase der Studie COMBAT-ALS mit 234 Teilnehmern ist abgeschlossen, die Topline-Daten sollen bis Ende 2026 kommen.
Frühe Signale
Eine frühere Phase-2a-Studie deutete darauf hin, dass MN-166 den funktionellen Abbau bei ALS verlangsamen könnte.
Schutzstatus
MN-166 hat bei ALS den Fast-Track- und Orphan-Drug-Status der FDA.
Geld bis 2028
Mit 29,3 Millionen US-Dollar Barmitteln reicht die Finanzierung laut Unternehmen bis März 2028.
Kleiner Verlust, neuer Finanzchef gesucht
MediciNova meldete für das dritte Quartal einen Verlust von 2,8 Millionen US-Dollar oder 6 Cent je Aktie. Die Forschungsausgaben sanken deutlich, nachdem die großen Studien abgeschlossen sind. Finanzchef Jason Kruger trat am 10. November zurück.
Die gesamte Studie einschließlich der offenen Verlängerung soll im März 2027 enden. Die Aktie ist an der Nasdaq und am Standard Market der Börse Tokio notiert.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Lander Egaña Gorroño. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 10 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: medicinova.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
MediciNova, Inc. (MNOV): Kaufen, Kursziel 10,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von H.C. Wainwright (Analyst Lander Egaña Gorroño). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:15 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:15 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: H.C. Wainwright (Analyst Lander Egaña Gorroño).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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