McKesson steigerte den Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 8 Prozent auf 111 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 18 Prozent auf 11,68 US-Dollar.

Das Unternehmen hob die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027 auf 45,60 bis 46,40 US-Dollar an, nach zuvor 44,20 bis 45,00 US-Dollar.