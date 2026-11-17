Großer Sprung beim Ziel: Barclays-Analyst Glen Santangelo bestätigt für die McKesson-Aktie das Rating „Overweight“ und hebt das Kursziel von 1.000 auf 1.235 US-Dollar. Beim Kurs von 1.095,34 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 13 Prozent.
McKesson-Aktie: Barclays hebt das Ziel kräftig – Abnehmspritzen treiben das Geschäft
Barclays-Analyst Glen Santangelo bestätigt „Overweight“ für die McKesson-Aktie und hebt das Kursziel von 1.000 auf 1.235 US-Dollar. Der Pharmagroßhändler hat seine Prognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- McKesson Corporation
- Handelssymbol
- MCK (NYSE)
- Analyst
- Glen Santangelo
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 1.235 US-Dollar (zuvor 1.000 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Barclays zur McKesson-Aktie
Starkes Quartal – Santangelo legt nach
Glen Santangelo reagiert auf ein überzeugendes Quartal des Großhändlers.
McKesson steigerte den Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 8 Prozent auf 111 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 18 Prozent auf 11,68 US-Dollar.
Das Unternehmen hob die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027 auf 45,60 bis 46,40 US-Dollar an, nach zuvor 44,20 bis 45,00 US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Glen Santangelo zu lesen ist:
Abnehmspritzen
Der Vertrieb von GLP-1-Medikamenten stieg im Quartal um 26 Prozent auf 16 Milliarden US-Dollar.
Onkologie
Das Geschäft mit Onkologie und Spezialpraxen wuchs um 24 Prozent.
Höhere Prognose
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet McKesson ein Gewinnplus von 17 bis 19 Prozent.
Aktienrückkäufe
Geplant sind Rückkäufe von rund 5 Milliarden US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr.
Defensiver Wachstumswert
Als einer der großen US-Pharmagroßhändler profitiert McKesson von steigenden Medikamentenmengen und hochpreisigen Spezialtherapien. Der freie Cashflow lag im Quartal bei 2,9 Milliarden US-Dollar.
Die konkrete Begründung der Zielerhöhung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Glen Santangelo. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 1.235 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
McKesson Corporation (MCK): Kaufen, Kursziel 1.235,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Glen Santangelo, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Glen Santangelo, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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