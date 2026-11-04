aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 18:10 8 Min.

Weniger Gäste in den USA, ein Umsatz unter den Erwartungen – und trotzdem steigt die Aktie um rund 5 Prozent. Die McDonald's Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 zeigen, worauf es Anlegern gerade ankommt: Der bereinigte Gewinn je Aktie liegt mit 3,57 US-Dollar klar über den erwarteten 3,38 US-Dollar, und im wichtigsten Markt USA dreht der Vergleichsumsatz im September wieder ins Plus. Dazu gibt es 4 Prozent mehr Dividende. Doch die McDonald's Zahlen zeigen auch: Der Burgerkonzern kämpft weiter um die Kunden mit kleinem Budget, und die Lösung soll erst 2027 kommen.

McDonald's Quartalszahlen: Der Gewinn schlägt die Erwartungen, die USA schwächeln – warum die Aktie trotzdem springt Redaktion, aktiencheck.de | 04.11.2026 | McDonald's Corporation | ISIN: US5801351017 | WKN: 856958 | US-Symbol: MCD (NYSE)

McDonald's Quartalszahlen Q3 2026 auf einen Blick

Umsatz: 7,16 Mrd. USD (+1 %) Systemweite Umsätze: über 38 Mrd. USD (+4 % zu konstanten Wechselkursen) Vergleichsumsatz weltweit: +1,5 % Vergleichsumsatz USA: −0,2 % (seit Jahresbeginn +1,4 %) Vergleichsumsatz internationale Kernmärkte (IOM): +1,4 % Vergleichsumsatz Lizenzmärkte (IDL): +4,2 % Operatives Ergebnis: 3,60 Mrd. USD (+7 %; bereinigt +8 %) Nettogewinn: 2,49 Mrd. USD (Vorjahr: 2,28 Mrd. USD, +9 %) Gewinn je Aktie bereinigt: 3,57 USD (Vorjahr: 3,22 USD, +11 %)

Gewinn je Aktie GAAP: 3,51 USD (Vorjahr: 3,18 USD, +10 %)

Umsätze mit Treueprogramm-Mitgliedern: über 11 Mrd. USD im Quartal, 41 Mrd. USD in zwölf Monaten Quartalsdividende: 1,93 USD je Aktie (+4 %)

McDonald's Zahlen gegen die Erwartungen der Analysten

Gewinn je Aktie bereinigt: 3,57 USD gegenüber erwarteten 3,38 bis 3,40 USD. Übertroffen, um rund 5 bis 6 Prozent. Umsatz: 7,16 Mrd. USD gegenüber 7,28 bis 7,29 Mrd. USD. Verfehlt, um rund 2 Prozent. Vergleichsumsatz weltweit: +1,5 Prozent gegenüber erwarteten rund +1,3 bis +1,35 Prozent. Leicht übertroffen. Vergleichsumsatz USA: −0,2 Prozent gegenüber erwarteten rund −0,5 Prozent. Besser als befürchtet, aber weiter negativ. Vergleichsumsatz IOM: +1,4 Prozent gegenüber erwarteten +2,1 Prozent. Verfehlt. Vergleichsumsatz IDL: +4,2 Prozent gegenüber erwarteten +2,1 Prozent. Deutlich übertroffen.

Quelle: McDonald's, Pressemitteilung und Telefonkonferenz vom 04.11.2026; Konsensschätzungen laut MarketBeat, Investing.com (Bloomberg-Konsens), StreetAccount und Fiscal.ai. Die Schätzungen der Datenanbieter weichen teilweise voneinander ab.

Das große Bild: Der Kampf um den Kunden mit dem kleinen Geldbeutel

Um die McDonald's Quartalszahlen einzuordnen, muss man auf die US-Verbraucher schauen. Nach Jahren hoher Inflation sparen vor allem Haushalte mit geringem Einkommen beim Essen außer Haus. Für McDonald's ist das ein Kernproblem, denn genau diese Gruppe war jahrzehntelang das Rückgrat des Geschäfts. CEO Chris Kempczinski hatte bereits vor einem Jahr eingeräumt, dass die Besuche dieser Kunden seit fast zwei Jahren um nahezu zweistellige Prozentsätze zurückgehen.

Im Sommer kam die Quittung: Im Juli und August war der US-Vergleichsumsatz leicht negativ. Im August räumte Kempczinski ein, dass die Umsetzung der Preisaktionen in den USA nicht gut genug war. Nur rund 60 Prozent der US-Restaurants boten das überarbeitete Spar-Menü McValue wie empfohlen an. Das ist das Dilemma eines Franchise-Systems: Rund 95 Prozent der US-Restaurants gehören selbstständigen Unternehmern, die über ihre Preise weitgehend selbst entscheiden.

Seitdem hat McDonald's gegengesteuert, mit mehr Werbung für die Extra Value Meals, landesweiten Festpreis-Angeboten wie dem Big-Mac-Menü für 8 US-Dollar und neuen Rabattaktionen in der App. Das wirkt: Im September drehte der US-Vergleichsumsatz ins Plus. Für das Quartal blieb ein Minus von 0,2 Prozent, getragen von höheren Durchschnittsbons bei sinkenden Gästezahlen. Laut Reuters ist es der erste Rückgang nach fünf Quartalen mit Wachstum.

Die Gewinnmaschine läuft – auch ohne viel Umsatzwachstum

Dass der Gewinn trotz schwachem Umsatz zweistellig wächst, liegt am Geschäftsmodell. McDonald's betreibt nur rund 5 Prozent seiner weltweit etwa 45.000 Restaurants selbst. Vom Rest kassiert der Konzern Mieten und Lizenzgebühren, die sich am Umsatz der Franchisenehmer orientieren. Die Kosten bleiben dabei weitgehend stabil. Die Restaurantmargen erreichten im Quartal fast 4,2 Milliarden US-Dollar, die Verwaltungskosten lagen bei nur 2 Prozent der systemweiten Umsätze.

Wachstum kommt zudem aus der Expansion. 2026 sollen weltweit rund 2.500 Restaurants neu eröffnen, netto etwa 2.100. Die Investitionen liegen bei rund 3,7 Milliarden US-Dollar. Die systemweiten Umsätze stiegen deshalb um 4 Prozent, obwohl der Vergleichsumsatz nur um 1,5 Prozent zulegte. Starke Treiber sind außerdem das digitale Treueprogramm mit Umsätzen von 41 Milliarden US-Dollar in zwölf Monaten und die Lizenzmärkte, allen voran Japan.

Was Analysten an den McDonald's Zahlen kritisch sehen

Umsatz verfehlt. Mit 7,16 Milliarden US-Dollar lag der Umsatz rund 120 bis 130 Millionen US-Dollar unter den Schätzungen und wuchs nur um 1 Prozent. Der Gewinnanstieg kommt damit vor allem aus Kostendisziplin, Aktienrückkäufen und Expansion, nicht aus mehr Besuchen in den bestehenden Restaurants.

Weniger Gäste in den USA. Der Vergleichsumsatz in den USA hielt sich nur, weil die Kunden pro Besuch mehr ausgaben. Die Zahl der Besuche sank. Für ein Unternehmen, dessen Marke auf günstigem Essen für alle beruht, ist das ein Warnsignal.

Schwäche in Europa und China. In den internationalen Kernmärkten lag das Plus mit 1,4 Prozent klar unter den erwarteten 2,1 Prozent. Deutschland und Australien liefen gut, Frankreich schwach. Das Management sprach von einem schwachen Verbraucherumfeld vor allem in Europa. In China war der Vergleichsumsatz negativ.

Die Lösung kommt erst 2027. Kempczinski räumte ein, dass McDonald's für Kunden mit geringem Einkommen noch keine ausreichend attraktiven Einstiegsangebote hat. Derzeit testet der Konzern in rund 1.900 US-Restaurants frei kombinierbare und feste Spar-Bündel, etwa einen McChicken mit kleinen Pommes für 3,50 US-Dollar. Bundesweit eingeführt werden sollen die neuen Angebote erst Anfang 2027. Bis dahin bleibt das US-Geschäft verwundbar, und Preisaktionen kosten Marge, vor allem bei den Franchisenehmern.

Schätzungen unter Druck. Laut Investing.com haben vor den Zahlen 15 Analysten ihre Gewinnschätzungen für das kommende Quartal gesenkt. TD Cowen bestätigte nach den McDonald's Zahlen die Einstufung „Halten“ mit einem Kursziel von 270 US-Dollar und sieht damit kaum Luft nach oben.

Bewertung: Ein Klassiker unter Rechtfertigungsdruck

Die McDonald's Aktie schloss am Dienstag bei rund 263 US-Dollar und stieg nach den McDonald's Quartalszahlen im Handelsverlauf auf bis zu 277,42 US-Dollar, ein Plus von rund 5 Prozent. Der ganze Sektor zog mit: Chipotle, Starbucks und Yum Brands legten zeitweise jeweils um rund 4 bis 5 Prozent zu. Die Aktie liegt dennoch weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 341,75 US-Dollar, das Tief lag bei 229,20 US-Dollar. Der Börsenwert beträgt rund 196 Milliarden US-Dollar.

Bei einem für 2026 erwarteten Gewinn je Aktie von rund 12,88 US-Dollar liegt das KGV bei etwa 21, auf Basis der Schätzung für 2027 von rund 14,09 US-Dollar bei etwa 19,5. Das ist unter dem Fünfjahresdurchschnitt von knapp 24. Mit der Dividendenerhöhung auf 1,93 US-Dollar je Quartal ergibt sich eine Rendite von rund 2,8 Prozent. McDonald's erhöht die Dividende seit rund 50 Jahren jedes Jahr. Der Markt bewertet den Burgerkonzern damit nicht mehr als verlässlichen Wachstumswert, sondern verlangt den Nachweis, dass die US-Kunden zurückkommen.

Stimmen der Analysten

Die Wall Street ist bei McDonald's gespalten wie selten. Laut AlphaStreet empfehlen 16 Analysten den Kauf, 16 raten zum Halten, einer zum Verkauf. TD Cowen bestätigte nach den McDonald's Quartalszahlen „Halten“ mit 270 US-Dollar Kursziel. Optimisten verweisen auf die Gewinnstärke des Franchise-Modells, die Expansion und den positiven US-Trend im September. Skeptiker sehen ein Unternehmen, das seine Kernkundschaft verliert und mit teuren Preisaktionen gegensteuern muss. Weitere Anpassungen der Kursziele nach den McDonald's Zahlen dürften in den kommenden Tagen folgen.

Worauf Anleger nach den McDonald's Quartalszahlen achten sollten

US-Vergleichsumsatz im vierten Quartal: Hält der positive Trend aus dem September, ist die Schwächephase im Sommer abgehakt. Gästezahlen: Entscheidend ist, ob wieder mehr Menschen kommen, nicht nur, ob sie mehr ausgeben. Neue Spar-Bündel 2027: Wie viele Franchisenehmer die Einstiegsangebote mittragen, bestimmt deren Erfolg. Europa und China: Ein schwacher Verbraucher in Europa und das schwierige Umfeld in China belasten das Auslandsgeschäft. Margen der Franchisenehmer: Dauerhafte Preisaktionen drücken deren Gewinne und damit langfristig die Investitionsbereitschaft im System.

McDonald's auf einen Blick

McDonald's Corporation mit Sitz in Chicago ist die größte Schnellrestaurantkette der Welt mit rund 45.000 Restaurants in mehr als 100 Ländern. Rund 95 Prozent der Restaurants werden von Franchisenehmern betrieben. Chris Kempczinski ist Chairman und CEO, Ian Borden Finanzchef. Die Aktie ist Mitglied im Dow Jones Industrial Average und im S&P 500 und wird an der New York Stock Exchange unter dem Symbol MCD gehandelt (ISIN US5801351017, WKN 856958).

FAQ zu den McDonald's Quartalszahlen

Wie fielen die McDonald's Quartalszahlen für Q3 2026 aus? Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 11 Prozent auf 3,57 US-Dollar, erwartet waren 3,38 US-Dollar. Der Umsatz lag mit 7,16 Milliarden US-Dollar unter den Schätzungen. Weltweit stieg der Vergleichsumsatz um 1,5 Prozent, in den USA sank er um 0,2 Prozent.

Erhöht McDonald's die Dividende? Ja, um 4 Prozent auf 1,93 US-Dollar je Aktie und Quartal.

Was ist die ISIN und das US-Symbol der McDonald's Aktie? ISIN US5801351017, WKN 856958, NYSE-Symbol MCD.

Was sehen Analysten an den McDonald's Zahlen kritisch? Den verfehlten Umsatz, sinkende Gästezahlen in den USA, das schwächer als erwartete Geschäft in Europa, die Schwäche in China und dass neue Spar-Angebote erst Anfang 2027 kommen.

Fazit

Die McDonald's Quartalszahlen sind besser als befürchtet, aber nicht ohne Makel. Das Franchise-Modell liefert verlässlich Gewinnwachstum, die Dividende steigt, und der US-Trend hat im September gedreht. Das reicht für eine Erleichterungsrally. Doch die McDonald's Zahlen zeigen auch, dass der Konzern seine preisbewusste Kernkundschaft noch nicht zurückgewonnen hat. Ob die neuen Spar-Angebote ab 2027 den Durchbruch bringen, entscheidet darüber, ob die Aktie wieder an alte Höchststände anknüpfen kann.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Aktien sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Die genannten Daten beruhen auf Angaben des Unternehmens sowie auf Marktdaten und Analystenschätzungen, die sich kurzfristig ändern können. Kurse: NYSE-Schlusskurs vom 03.11.2026 sowie Handelsverlauf vom 04.11.2026; Stand Redaktionsschluss.