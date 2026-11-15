McDonald's Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer nach der 20-Prozent-Rally – Gewinnmitnahmen oder Ende des Höhenflugs?

Montag und Dienstag – Rückenwind. Mit der breiten Markterholung stieg die Aktie um 1,78 Prozent auf 281,44 Dollar und am Dienstag leicht auf 282,17 Dollar, den höchsten Schlusskurs der Woche.

Mittwoch – der Rücksetzer. Mit einem Minus von 2,61 Prozent auf 274,80 Dollar war McDonald's der größte Dow Jones Verlierer des Tages und kostete den Index rund 45 Punkte. Eine negative Nachricht gab es nicht. Anleger nahmen Gewinne mit, nachdem die Aktie innerhalb eines Monats um rund 20 Prozent gestiegen war und charttechnisch als überkauft galt. Zudem schichteten Anleger an diesem Tag aus defensiven Werten in Technologieaktien um.

Donnerstag und Freitag – weiter abwärts. Die Aktie gab um 0,43 Prozent auf 273,63 Dollar und um 0,61 Prozent auf 271,97 Dollar nach. Selbst am Freitag, als andere defensive Werte wie Coca-Cola und Procter & Gamble gefragt waren, konnte McDonald's nicht profitieren.