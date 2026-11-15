Nach einem Höhenflug kommt oft die Landung. McDonald's gehörte im Oktober und Anfang November zu den stärksten Werten im Dow Jones – angetrieben von überraschend guten Quartalszahlen. In der abgelaufenen Woche kehrte sich das Bild um: Die McDonald's-Aktie verlor 1,65 Prozent und gehört damit zu den Dow Jones Verlierern. Nach einem starken Wochenstart folgten drei Verlusttage in Folge, der Freitag endete bei 271,97 Dollar. Auf Monatssicht steht dennoch ein Plus von mehr als 15 Prozent. Unsere McDonald's-Aktie Prognose zeigt, ob es sich um eine gesunde Pause oder um mehr handelt.
McDonald's Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer nach der 20-Prozent-Rally – Gewinnmitnahmen oder Ende des Höhenflugs?
Die McDonald's-Aktie gehört zu den Dow Jones Verlierern der Woche: minus 1,65 Prozent nach einer Rally von rund 20 Prozent in einem Monat. Gewinnmitnahmen, ein überkauftes Chartbild und die Sorge um sparsame US-Kunden bremsen die Burgerkette. Unsere McDonald's-Aktie Prognose zeigt, was die McDonald's Chartanalyse nach drei Verlusttagen in Folge signalisiert und warum das Franchise-Modell mittelfristig für Stabilität sorgt.
Steckbrief
- Unternehmen
- McDonald's Corporation
- Ticker
- MCD (NYSE)
- Kurs
- 271,97 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 271,97 bis 282,17 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 15,33 Prozent
- Performance 1 Jahr
- minus 11,58 Prozent
- 52-Wochen-Spanne
- 229,20 bis 341,75 Dollar
- KGV 2026 (Schätzung) / Dividendenrendite
- rund 21 / rund 2,8 Prozent
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV und Rendite eigene Überschlagsrechnung
Die Woche
Starker Start, dann drei Minustage: die Woche der McDonald's-Aktie
Die McDonald's-Aktie zeigte in dieser Woche zwei Gesichter – und am Ende überwog die Lust auf Gewinnmitnahmen.
Montag und Dienstag – Rückenwind. Mit der breiten Markterholung stieg die Aktie um 1,78 Prozent auf 281,44 Dollar und am Dienstag leicht auf 282,17 Dollar, den höchsten Schlusskurs der Woche.
Mittwoch – der Rücksetzer. Mit einem Minus von 2,61 Prozent auf 274,80 Dollar war McDonald's der größte Dow Jones Verlierer des Tages und kostete den Index rund 45 Punkte. Eine negative Nachricht gab es nicht. Anleger nahmen Gewinne mit, nachdem die Aktie innerhalb eines Monats um rund 20 Prozent gestiegen war und charttechnisch als überkauft galt. Zudem schichteten Anleger an diesem Tag aus defensiven Werten in Technologieaktien um.
Donnerstag und Freitag – weiter abwärts. Die Aktie gab um 0,43 Prozent auf 273,63 Dollar und um 0,61 Prozent auf 271,97 Dollar nach. Selbst am Freitag, als andere defensive Werte wie Coca-Cola und Procter & Gamble gefragt waren, konnte McDonald's nicht profitieren.
McDonald's hat ein weiteres Quartal mit weltweitem Wachstum abgeliefert.
Kurzfristige Prognose
McDonald's Chartanalyse: Abkühlung nach der Überhitzung
Die McDonald's Chartanalyse zeigt eine Aktie, die nach einem steilen Anstieg Luft ablässt – ohne dass der Aufwärtstrend bereits gebrochen wäre.
Vor einem Monat notierte die Aktie noch bei rund 236 Dollar. Mit den Quartalszahlen vom 4. November sprang sie über 275 Dollar und kletterte bis auf 282 Dollar. Diese Zone ist nun der erste Widerstand. Die jüngsten Verluste haben die Aktie zurück in den Bereich um 272 bis 275 Dollar geführt, wo sie nach den Zahlen ihren Ausbruch startete. Hält diese Zone, wäre das Bild einer gesunden Konsolidierung intakt. Die runde Marke von 270 Dollar ist die nächste Unterstützung, darunter liegt erst um 260 Dollar eine größere Zone. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 341,75 Dollar ist der Weg noch weit.
Szenario 1: Neuer Anlauf über 282 Dollar
Hält die Zone um 270 Dollar und suchen Anleger weiter nach defensiven Werten, könnte die McDonald's-Aktie einen neuen Anlauf auf das Wochenhoch nehmen. Darüber rückt aus Sicht der Charttechnik die Marke von 300 Dollar in den Blick, in der Nähe der höheren Analystenziele.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 265 und 282 Dollar
Nach dem steilen Monatsplus wäre eine längere Pause nicht ungewöhnlich. Neue Impulse dürften erst Daten zum US-Konsum und das Weihnachtsgeschäft liefern.
Szenario 3: Rückfall unter 265 Dollar
Schwache Einzelhandelsdaten am 17. November oder Sorgen um die US-Gästezahlen könnten die Aktie unter 265 Dollar drücken. Dann rückt die Zone um 260 Dollar und darunter um 250 Dollar in den Blick.
Mittel- bis langfristige Prognose
Weniger Gäste, mehr Gewinn: die Stärke des Franchise-Modells
Für die mittel- bis langfristige McDonald's Aktienprognose zählt, ob die Spar-Offensive in den USA die Gäste zurückbringt.
Im dritten Quartal sanken die vergleichbaren Umsätze in den USA um 0,2 Prozent – erstmals seit Anfang 2025. Weltweit wuchsen sie um 1,5 Prozent. Trotzdem stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 11 Prozent auf 3,57 Dollar und übertraf die Erwartungen von 3,38 Dollar deutlich. Der Grund: McDonald's verdient vor allem an Mieten und Lizenzgebühren seiner Franchisenehmer, die höhere Margen bringen als eigene Restaurants. Die Quartalsdividende steigt um 4 Prozent auf 1,93 Dollar. Für das vierte Quartal erwartet das Management keine Besserung in den USA. Neue Spar-Angebote werden in rund 1.900 Restaurants getestet und sollen Anfang 2027 landesweit starten. Belastend: Für 2027 rechnet McDonald's mit Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Verpackungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Mit einem KGV von rund 21 ist die Aktie günstiger bewertet als in früheren Jahren.
International stark
Japan meldete das 44. Wachstumsquartal in Folge, auch Deutschland und Australien legten zu.
Expansion
2026 sollen rund 2.500 Restaurants eröffnen, unter dem Strich rund 2.100 mehr als zuvor.
Dividendenkontinuität
McDonald's erhöht seine Ausschüttung seit fast fünf Jahrzehnten jedes Jahr.
McDonald's-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 271,97 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Investing.com, Benzinga; Stand Oktober/November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|UBS
|320
|Deutsche Bank
|306
|RBC Capital
|300
|Durchschnitt
|292
|Bernstein
|280
|Schlusskurs 13. November
|271,97
|Mizuho
|260
Nach den Zahlen hoben mehrere Analysten ihre Ziele an. UBS sieht 320 Dollar, die Deutsche Bank 306 Dollar, RBC Capital 300 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Investing.com bei rund 292 Dollar, 18 Analysten raten zum Kauf. Vorsichtiger ist Mizuho mit 260 Dollar. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige McDonald's Aktienprognose heißt das: Das Franchise-Modell sichert stabile Gewinne und eine verlässliche Dividende. Den nächsten großen Schritt dürfte die Aktie aber erst machen, wenn die US-Umsätze nachhaltig ins Plus drehen.
Die McDonald's-Aktie auf einen Blick
McDonald's Corporation (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Symbol: MCD) – 271,97 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenminus: 1,65 Prozent, Platz 2 der Dow Jones Verlierer
Chartmarken: Unterstützung 270 und 260 Dollar, Widerstand 282 und 300 Dollar
Q3 2026: bereinigter Gewinn je Aktie 3,57 Dollar, vergleichbare Umsätze weltweit plus 1,5 Prozent, USA minus 0,2 Prozent
Dividende: 1,93 Dollar je Quartal
Analystenziele: 260 Dollar (Mizuho) bis 320 Dollar (UBS), Durchschnitt rund 292 Dollar
Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie Prognose
Warum gehört McDonald's zu den Dow Jones Verlierern der Woche?
Nach einem Kursplus von rund 20 Prozent in einem Monat nahmen Anleger Gewinne mit. Eine negative Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie verlor in der Woche 1,65 Prozent.
Wie lautet die kurzfristige McDonald's Aktienprognose?
Entscheidend ist die Zone um 270 bis 275 Dollar. Hält sie, wäre der Rücksetzer eine gesunde Konsolidierung. Ein Rückfall unter 265 Dollar wäre ein Warnzeichen.
Was sagt die McDonald's Chartanalyse?
Nach dem Ausbruch auf die Quartalszahlen galt die Aktie als überkauft. Sie korrigiert nun in Richtung des Ausbruchsniveaus.
Wie hoch ist die Dividende?
McDonald's zahlt künftig 1,93 Dollar je Quartal, die Rendite liegt bei rund 2,8 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.