McDonald's Aktie: Neues Kursziel eröffnet rund 8,4% Potenzial – Kaufempfehlung bestätigt

Mehr Spielraum für die McDonald's-Aktie: Jeffrey Farmer von Gordon Haskett erhöht in seiner McDonald's-Aktienanalyse vom 5. November 2026 das Kursziel von 280 USD auf 305 USD und bestätigt das Rating "buy". Die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker: MCD) notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 281,34 USD und gewinnt damit 1,12 USD beziehungsweise 0,40%. Während das Papier bereits knapp über der bisherigen Zielmarke liegt, setzt der Analyst seine Erwartungen nun deutlich höher an.