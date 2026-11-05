Mehr Spielraum für die McDonald's-Aktie: Jeffrey Farmer von Gordon Haskett erhöht in seiner McDonald's-Aktienanalyse vom 5. November 2026 das Kursziel von 280 USD auf 305 USD und bestätigt das Rating "buy". Die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker: MCD) notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 281,34 USD und gewinnt damit 1,12 USD beziehungsweise 0,40%. Während das Papier bereits knapp über der bisherigen Zielmarke liegt, setzt der Analyst seine Erwartungen nun deutlich höher an.
McDonald's Aktie: Neues Kursziel eröffnet rund 8,4% Potenzial – Kaufempfehlung bestätigt
Gordon Haskett erhöht das McDonald's-Kursziel von 280 auf 305 USD und bestätigt die Kaufempfehlung.
Kursziel 305 USD: Ein Aufschlag von knapp 9%
Jeffrey Farmer hebt seine Zielmarke um 25 USD an. Gegenüber dem bisherigen Kursziel von 280 USD entspricht das einer Erhöhung um rund 8,9%. Gordon Haskett bekräftigt damit seine positive Einschätzung und verbindet sie mit einer höheren Bewertungserwartung.
Für Anleger ist vor allem der Vergleich mit dem aktuellen Aktienkurs relevant. Von 281,34 USD aus ergibt sich bis zum Kursziel 305 USD ein rechnerischer Anstieg von rund 8,4%. Eine mögliche Dividende ist in dieser reinen Kursgegenüberstellung nicht enthalten.
Das Kursziel ist allerdings keine Zusage. Es beschreibt die Erwartung des Analysten und kann bei neuen Informationen angepasst werden. Die McDonald's-Aktienanalyse liefert damit ein positives Bewertungssignal, aber keine Garantie für einen entsprechenden Kursgewinn.
Jeffrey Farmer bestätigt seine Kaufempfehlung
Neben der höheren Zielmarke bleibt die Einstufung unverändert: Gordon Haskett hält am Rating "buy" fest. Jeffrey Farmer nimmt somit keine neue Hochstufung vor, sondern bestätigt seine bisherige Kaufempfehlung.
Die Kombination ist dennoch bemerkenswert. Während die alte Zielmarke von 280 USD knapp unter der aktuellen Notierung liegt, eröffnet das Kursziel 305 USD wieder einen sichtbaren Abstand nach oben. Jeffrey Farmer passt damit seine Bewertungserwartung an, ohne die grundsätzliche Richtung seiner Empfehlung zu verändern.
Die vorliegende Meldung nennt keine Begründung für die Anhebung. Ob höhere Gewinnschätzungen, veränderte Bewertungsannahmen oder andere Faktoren dahinterstehen, lässt sich daraus nicht ableiten. Entsprechend sollten der McDonald's-Aktienanalyse keine Aussagen zu jüngsten Umsätzen, Margen oder Kundenfrequenzen zugeschrieben werden, die Jeffrey Farmer in diesem Kurztext nicht gemacht hat.
Aktie leicht im Plus – Analystenziel liegt darüber
Mit einem Tagesplus von 0,40% zeigt die McDonald's-Aktie eine leicht positive Entwicklung. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Kursanstieg und der Entscheidung von Gordon Haskett ist aus den verfügbaren Angaben nicht belegbar.
Fest steht jedoch, dass Jeffrey Farmer mit dem Kursziel 305 USD oberhalb der aktuellen Notierung bleibt. Das Rating "buy" unterstreicht die positive Anlageeinschätzung des Analystenhauses.
Für Anleger lässt sich daraus eine klare, aber begrenzte Aussage ableiten: Gordon Haskett sieht die Aktie optimistischer bewertet als zuvor. Wie belastbar das zusätzliche Potenzial ist, kann ohne die zugrunde liegenden Gewinnannahmen und das Bewertungsmodell nicht unabhängig beurteilt werden.
Was Anleger aus der Zielanhebung mitnehmen können
Die Chance liegt aus Sicht der Empfehlung in einer Annäherung an die neue Zielmarke. Damit sich diese Erwartung erfüllt, muss die weitere Unternehmensentwicklung eine entsprechende Bewertung tragen.
Allgemein spielen bei Restaurantunternehmen unter anderem die Nachfrage, die Preisgestaltung und die Kostenentwicklung eine Rolle. Welche dieser Faktoren Jeffrey Farmer derzeit besonders positiv einschätzt, geht aus der Meldung allerdings nicht hervor.
Ebenso wichtig ist das Erwartungsrisiko: Auch ein Unternehmen mit einem positiven Analystenrating kann an der Börse zurückfallen, wenn die Geschäftsentwicklung hinter den eingepreisten Annahmen zurückbleibt. Eine Kurszielanhebung ersetzt deshalb nicht die Prüfung künftiger Ergebnisse.
Die McDonald's-Aktienanalyse von Gordon Haskett enthält keine neue konkrete Risikowarnung. Sie bietet aber auch keine detaillierten operativen Argumente, mit denen sich die höhere Zielmarke nachvollziehen ließe.
Positives Signal mit klarer Zielmarke
Unter dem Strich bleibt Jeffrey Farmer auf der Käuferseite. Gordon Haskett bestätigt das Rating "buy" und erhöht das Kursziel auf 305 USD nach zuvor 280 USD.
Bei einem Aktienkurs von 281,34 USD entspricht das einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 8,4%. Die Botschaft der McDonald's-Aktienanalyse ist damit eindeutig positiv: Jeffrey Farmer setzt seine Bewertungserwartung höher an und hält an seiner Kaufempfehlung fest.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 5. November 2026
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