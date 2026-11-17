McDonald's habe im dritten Quartal erneut die Widerstandsfähigkeit seines starken Franchise-Geschäftsmodells bewiesen. Der Umsatz habe sich zwar nur verhalten entwickelt und sei hinter den durchschnittlichen Erwartungen zurückgeblieben, das operative Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Aktie hätten jedoch deutlich stärker zugelegt. Regional sei das Bild uneinheitlich geblieben. Die internationalen Märkte hätten das Wachstum gestützt, während in den USA rückläufige Gästezahlen sowie die hohe Preissensibilität einkommensschwächerer Kunden belastet hätten. Erste Verbesserungen im Quartalsverlauf sowie die Ausweitung digitaler und preisorientierter Angebote würden auf operative Fortschritte hindeuten. Mit McDonald's NEXT reagiere der Konzern umfassend auf diese Schwächen. Produktqualität, personalisierte Kundenansprache, Restaurantabläufe und Gästeservice sollten verbessert und zugleich neue Wachstumsfelder bei Hähnchen, Getränken und digitalen Angeboten erschlossen werden. Die Strategie biete beträchtliches Effizienz- und Margenpotenzial, erfordere aber hohe und langfristige Vorleistungen von McDonald's und den Franchisebetrieben. Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die McDonald's-Aktie und erhöht das Kursziel auf USD 300. Die anhaltende Konsumschwäche im US-Geschäft, der noch ausstehende Nachweis einer nachhaltigen Erholung der Gästezahlen und die hohen Vorleistungen für McDonald's NEXT würden jedoch weiterhin einen Bewertungsabschlag von 5% rechtfertigen. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, der die eigene Bewertungshistorie sowie die Relationen zum breiten Markt und zum Sektor berücksichtige. Die Berechnung stütze sich auf Konsensschätzungen und eigene Annahmen, heißt es in der Studie. (Analyse vom 16.11.2026)