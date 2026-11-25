Die McDonald's-Aktie (ISIN US5801351017, WKN 856958, Symbol MDO, US-Symbol MCD) gehört am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Fast-Food-Konzern um 0,31 % auf 281,58 US-Dollar. Der Dow Jones verliert zur selben Zeit rund 2 %.
McDonald's-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Morgen: Krisenfest über der 200-Tage-Linie
Die McDonald's-Aktie steigt im frühen US-Handel um 0,31 % auf 281,58 US-Dollar und zählt zu den wenigen Dow Jones Gewinnern am Morgen. Der Fast-Food-Konzern profitiert von der Flucht in defensive Werte und hält sich über seiner 200-Tage-Linie.
Dow Jones Gewinner Nr. 5
Warum die McDonald's-Aktie im Ausverkauf im Plus bleibt
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die McDonald's-Aktie gehört aber zu den Titeln, die in unruhigen Zeiten regelmäßig gesucht werden.
Günstiges Essen läuft auch bei knapper Kasse
Die Inflation stieg im Oktober auf 3,8 %, die realen Konsumausgaben stagnierten. Wenn Verbraucher sparen, weichen viele auf günstigere Angebote aus – ein Muster, von dem Fast-Food-Ketten in früheren Phasen profitiert haben.
Planbare Einnahmen aus dem Franchise-System
McDonald's verdient überwiegend an Gebühren und Mieten seiner Franchisenehmer. Das macht die Erträge berechenbarer als im klassischen Restaurantgeschäft – und die Aktie weniger schwankungsanfällig. Ihr Beta liegt bei rund 0,4.
Technisches Kaufsignal
Am Dienstag stieg die Aktie um 1,56 % auf 280,70 US-Dollar und überschritt dabei ihre 200-Tage-Linie bei 280,25 US-Dollar. Viele Marktteilnehmer werten das als positives Signal; heute verteidigt der Kurs diese Marke.
Dividende vor der Tür
Am 1. Dezember wird die Aktie ex Dividende von 1,93 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einer Jahresrendite von knapp 2,8 %.
Einordnung
Erholt, aber noch weit vom Hoch
Der Blick auf das Jahr relativiert die Stärke. Die Zwölfmonatsspanne der McDonald's-Aktie reicht von 229,20 bis 341,75 US-Dollar; auf Jahressicht liegt der Titel rund 11 % im Minus. Vom Tief hat er sich um mehr als 20 % erholt. Rückenwind kam Anfang November: Im dritten Quartal übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie mit 3,57 US-Dollar die Erwartungen, der Umsatz von 7,16 Milliarden US-Dollar blieb leicht darunter. Die Aktie stieg an dem Tag um mehr als 5 %.
FAQ
Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie
Warum ist die McDonald's-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Nach höher als erwarteten Inflationsdaten und dem Ausverkauf bei Technologiewerten suchen Anleger defensive Titel. McDonald's profitiert von berechenbaren Franchise-Erträgen.
Wie viel gewinnt die McDonald's-Aktie?
Laut Indikation um 15:32 Uhr 0,31 % auf 281,58 US-Dollar.
Was bedeutet die 200-Tage-Linie?
Sie zeigt den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Handelstage, bei McDonald's zuletzt 280,25 US-Dollar. Ein Kurs darüber gilt in der Charttechnik als Zeichen eines intakten Aufwärtstrends.
Welche ISIN und WKN hat die McDonald's-Aktie?
ISIN US5801351017, WKN 856958. Handelssymbol in Deutschland MDO, in den USA MCD (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- McDonald's Corporation
- ISIN
- US5801351017
- WKN
- 856958
- Handelssymbol
- MDO
- US-Handelssymbol
- MCD (NYSE)
- Kurs
- 281,58 US-Dollar (+0,31 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 5 am Morgen des 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale um 15:32 Uhr, Quelle comdirect
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