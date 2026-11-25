Der Blick auf das Jahr relativiert die Stärke. Die Zwölfmonatsspanne der McDonald's-Aktie reicht von 229,20 bis 341,75 US-Dollar; auf Jahressicht liegt der Titel rund 11 % im Minus. Vom Tief hat er sich um mehr als 20 % erholt. Rückenwind kam Anfang November: Im dritten Quartal übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie mit 3,57 US-Dollar die Erwartungen, der Umsatz von 7,16 Milliarden US-Dollar blieb leicht darunter. Die Aktie stieg an dem Tag um mehr als 5 %.