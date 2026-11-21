Es gibt Wochen, in denen ein Plus von 0,47 Prozent wie ein Triumph wirkt. Diese war so eine. Die McDonald's-Aktie ist der Dow Jones Gewinner der Woche – und zwar als einziger der 30 Werte im Leitindex, der überhaupt zulegen konnte. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 271,97 US-Dollar stieg das Papier auf 273,24 Dollar. Im selben Zeitraum verlor der Dow Jones 8,02 Prozent und erlebte laut CNBC seine schwächste Woche seit März 2020. Unsere McDonald's-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum ausgerechnet Burger und Pommes zum Bunker der Wall Street wurden.
McDonald's-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Der Burger-Bunker – als einzige Dow-Aktie im Plus durch den Crash
McDonald's-Aktie Wochenanalyse KW 47/2026: Während der Dow Jones um 8 Prozent einbricht, steigt die McDonald's-Aktie um 0,47 Prozent auf 273,24 US-Dollar. Damit ist McDonald's der Dow Jones Gewinner der Woche und der einzige der 30 Dow-Werte im Plus. Warum der Fast-Food-Konzern zum Bunker der Wall Street wird, was hinter dem Franchise-Modell steckt und wo die Risiken liegen.
McDonald's-Aktie Wochenanalyse
Der Fels in der Brandung
Die Woche begann mit der Angst vor Nvidia und endete mit einem Absturz der Technologiebörse. Dazwischen lagen ein Fed-Protokoll, das Zinserhöhungen ankündigte, und ein Rekord-Börsengang, der Anlegergeld aus anderen Aktien abzog.
Während Chip-, Software- und Bankaktien Tag für Tag tiefer fielen, hielt die McDonald's-Aktie ihr Niveau. Am Mittwoch schloss sie bei 274,03 Dollar und damit über dem Vorwochenschluss, am Freitag legte sie trotz des Nasdaq-Crashs um 0,33 Prozent zu. Als Wochengewinner lieferte McDonald's dem kursgewichteten Dow rund 8 Indexpunkte – den einzigen positiven Beitrag aller 30 Werte.
Dow Jones Gewinner der Woche
Warum McDonald's in der Krise gewinnt
Ein Geschäftsmodell wie ein Mietshaus. Die meisten Anleger sehen in McDonald's einen Burgerbrater. Tatsächlich ist der Konzern vor allem ein Vermieter und Lizenzgeber: Rund 95 Prozent der weltweiten Restaurants werden von Franchisenehmern betrieben, die Miete und Lizenzgebühren an den Konzern zahlen. Bis Ende 2028 soll der Anteil auf 98 Prozent steigen. Diese Einnahmen sind deutlich stabiler als die Umsätze eines klassischen Gastronomen – genau das suchen Anleger, wenn der Markt brennt.
Die Zahlen haben überzeugt. Im dritten Quartal verdiente McDonald's bereinigt 3,57 Dollar je Aktie, 11 Prozent mehr als im Vorjahr und deutlich über den erwarteten 3,38 Dollar. Der Umsatz von 7,16 Milliarden Dollar verfehlte die Erwartungen zwar leicht, doch höhere Margen der Franchise-Restaurants glichen das aus. Seit den Zahlen Anfang November hat sich die Aktie kräftig erholt.
Der Abstieg der Kunden als Chance. Wird das Geld knapp, wechseln Verbraucher vom Restaurant zum Schnellimbiss. Dieser Effekt macht McDonald's in unsicheren Zeiten traditionell zu einem defensiven Wert. Mit preiswerten Menü-Bündeln, die in rund 1.900 US-Restaurants getestet werden und bei Franchisenehmern weiterer rund 4.000 Standorte im Einsatz sind, will der Konzern genau diese Kunden halten.
Häufige Fragen zur McDonald's-Aktie
Wie hat sich die McDonald's-Aktie in der KW 47/2026 entwickelt?
Die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, Symbol: MCD) stieg vom 13. bis 20. November 2026 um 0,47 Prozent auf 273,24 US-Dollar. Sie war damit der Dow Jones Gewinner der Woche und der einzige Dow-Wert im Plus.
Warum gilt McDonald's als defensive Aktie?
Rund 95 Prozent der Restaurants werden von Franchisenehmern betrieben. Der Konzern lebt vor allem von Mieten und Lizenzgebühren, die auch in schwachen Phasen vergleichsweise stabil fließen.
Wie hat der Dow Jones in dieser Woche abgeschnitten?
Der Dow Jones fiel um 8,02 Prozent auf 48.147,33 Punkte – laut CNBC die schwächste Woche seit März 2020.
Wann legt McDonald's die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 werden voraussichtlich am 10. Februar 2027 veröffentlicht.
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