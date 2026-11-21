Ein Geschäftsmodell wie ein Mietshaus. Die meisten Anleger sehen in McDonald's einen Burgerbrater. Tatsächlich ist der Konzern vor allem ein Vermieter und Lizenzgeber: Rund 95 Prozent der weltweiten Restaurants werden von Franchisenehmern betrieben, die Miete und Lizenzgebühren an den Konzern zahlen. Bis Ende 2028 soll der Anteil auf 98 Prozent steigen. Diese Einnahmen sind deutlich stabiler als die Umsätze eines klassischen Gastronomen – genau das suchen Anleger, wenn der Markt brennt.

Die Zahlen haben überzeugt. Im dritten Quartal verdiente McDonald's bereinigt 3,57 Dollar je Aktie, 11 Prozent mehr als im Vorjahr und deutlich über den erwarteten 3,38 Dollar. Der Umsatz von 7,16 Milliarden Dollar verfehlte die Erwartungen zwar leicht, doch höhere Margen der Franchise-Restaurants glichen das aus. Seit den Zahlen Anfang November hat sich die Aktie kräftig erholt.

Der Abstieg der Kunden als Chance. Wird das Geld knapp, wechseln Verbraucher vom Restaurant zum Schnellimbiss. Dieser Effekt macht McDonald's in unsicheren Zeiten traditionell zu einem defensiven Wert. Mit preiswerten Menü-Bündeln, die in rund 1.900 US-Restaurants getestet werden und bei Franchisenehmern weiterer rund 4.000 Standorte im Einsatz sind, will der Konzern genau diese Kunden halten.