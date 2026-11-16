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McDonald's Aktie Dow Jones Gewinner: Defensiv-Kapital schiebt den Burgerkonzern auf ein Monatsplus von 13 Prozent – reicht der Schwung, um das Jahresminus zu drehen?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Die McDonald's Aktie gehört am Montagmittag zu den stärksten Dow Jones Gewinnern: +1,33 Prozent auf 275,59 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ). Ohne Firmennachricht profitiert der Konzern von der Flucht aus Tech – seit Jahresbeginn liegt die Aktie aber noch im Minus.

Ältestes noch betriebenes McDonald's-Restaurant in Downey mit den goldenen Bögen
Bild: Foto: Bryan Hong (Brybry26), Wikimedia Commons

Die McDonald's Aktie (Ticker: MCD, NYSE; ISIN: US5801351017) behauptet sich am Montagmittag als zweitstärkster Dow Jones Gewinner. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) notierte das Papier bei 275,59 USD und damit 1,33 Prozent über dem Freitagsschluss von 271,97 USD; MarketScreener wies wenig später sogar ein Plus von gut 1,5 Prozent aus. Eine eigene Unternehmensnachricht steckt nicht dahinter – der Burgerkonzern profitiert davon, dass Anleger an einem schwachen Tag für Technologiewerte nach berechenbaren Geschäftsmodellen suchen.

Der Dow Jones Industrial Average gab bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte nach. Am Ende der Rangliste standen Nvidia, Caterpillar und Amazon mit Abschlägen von jeweils mehr als 3 Prozent.

Kurs der McDonald's Aktie, 16.11.2026, ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ)
275,59 USD
Veränderung zum Freitagsschluss – Platz 2 im Dow Jones
+1,33 %
Kursplus seit dem 16. Oktober (eigene Berechnung)
rund +13 %
Quelle: Investing.com (Kurs ca. 12:40 Uhr ET), onvista (Vortagesschluss), stockanalysis.com und eigene Berechnung

Dow Jones Gewinner am Mittag

Warum steigt die McDonald's Aktie heute?

Der Blick auf den Nachrichtenticker bleibt leer: Weder eine Pflichtmitteilung noch eine Analystenstudie vom Montag erklärt das Plus. Die Bewegung passt aber in das Muster des Tages. Gegen 10:30 Uhr Ortszeit lagen laut CNBC-Daten Basiskonsum, Versorger und Gesundheitswerte vorn, Technologie verlor rund 3 Prozent.

  1. Flucht aus KI-Werten

    Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend verkaufen Anleger KI-Titel. Gefragt sind Unternehmen, deren Gewinne wenig vom Investitionszyklus der Tech-Branche abhängen.

  2. Rückenwind seit den Zahlen

    Seit dem Quartalsbericht am 4. November hat die Aktie deutlich zugelegt; am Berichtstag selbst stieg sie um rund 6,5 Prozent.

  3. Schwache Konjunkturdaten

    Der Empire-State-Index der New Yorker Fed fiel im November auf 7,8 nach Erwartungen von 16,7 – ein Umfeld, in dem defensive Konsumwerte häufig gefragt sind.

Die Einordnung als Teil der Rotation in defensive Werte ist eine Interpretation des Marktbildes; keine der ausgewerteten Quellen nennt einen konkreten Einzelauslöser für McDonald's am Montag.

Dow Jones Gewinner und Verlierer am 16.11.2026 am Mittag
AktieKurs in USDVeränderung
Procter & Gamble172,84+1,79 %
McDonald's275,59+1,33 %
Visa429,52+0,88 %
UnitedHealth410,91+0,85 %
Amgen468,50+0,61 %
Goldman Sachs893,19-2,55 %
Alphabet (A)286,65-3,08 %
Amazon258,10-3,21 %
Caterpillar577,39-3,80 %
Nvidia156,58-3,85 %

Quelle: Investing.com, Stand ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ); Abgleich MarketScreener 12:48 Uhr ET

Kursbild

Wie steht die McDonald's Aktie charttechnisch da?

Das Kursbild ist zweigeteilt. Kurzfristig ist die Erholung kräftig: Gegenüber dem Schlusskurs vom 16. Oktober (242,97 USD) steht ein Plus von rund 13 Prozent. Auf Jahressicht bleibt dagegen eine Lücke – gemessen am Kurs zum Jahresende 2025 von rund 305,63 USD liegt die Aktie nach eigener Berechnung noch knapp 10 Prozent im Minus. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 229,20 bis 341,75 USD; vom Hoch ist das Papier rund 19 Prozent entfernt.

Fundament

Was zeigen die letzten Quartalszahlen von McDonald's?

Der Bericht zum dritten Quartal am 4. November fiel gemischt aus. Der Umsatz stieg nur um 1 Prozent auf 7,16 Mrd. USD und verfehlte die Erwartungen von rund 7,28 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 3,57 USD dagegen die Prognosen von 3,38 USD. Weltweit legten die vergleichbaren Umsätze um 1,5 Prozent zu, in den USA sanken sie leicht um 0,2 Prozent – der erste Rückgang nach fünf Wachstumsquartalen, wobei der September wieder positiv war.

Als Antwort auf preisbewusste Kunden testet McDonald's in rund 1.900 US-Restaurants neue Spar-Menüs; der landesweite Start ist für Anfang 2027 geplant. Die Investitionen für 2026 senkte der Konzern auf rund 3,7 Mrd. USD, die geplanten Neueröffnungen auf 2.500 von 2.600. Bewertet wird die Aktie nach Daten von stockanalysis.com mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 22 auf Basis der vergangenen zwölf Monate.

Termine

Wann zahlt McDonald's die nächste Dividende?

Die nächste Quartalsdividende beträgt 1,93 USD je Aktie, 4 Prozent mehr als zuvor; es ist die 50. Anhebung in Folge. Stichtag ist der 1. Dezember 2026, ausgezahlt wird am 15. Dezember. Die Zahlen zum vierten Quartal werden üblicherweise Anfang Februar vorgelegt, ein konkreter Termin ist noch nicht veröffentlicht.

Häufige Fragen zur McDonald's Aktie

Warum steigt die McDonald's Aktie heute?

Eine konkrete Unternehmensnachricht lag am 16. November bis zum Mittag nicht vor. Die Aktie (MCD, NYSE; ISIN US5801351017) profitiert von der Umschichtung aus Technologiewerten in defensive Titel.

Ist McDonald's heute ein Dow Jones Gewinner?

Ja. Mit +1,33 Prozent auf 275,59 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) lag McDonald's auf Platz 2 der 30 Dow-Werte.

Wie hoch ist die nächste Dividende von McDonald's?

1,93 USD je Aktie, Stichtag 1. Dezember, Zahltag 15. Dezember 2026.

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