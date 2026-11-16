McDonald's Aktie Dow Jones Gewinner: Defensiv-Kapital schiebt den Burgerkonzern auf ein Monatsplus von 13 Prozent – reicht der Schwung, um das Jahresminus zu drehen?

Die McDonald's Aktie (Ticker: MCD, NYSE; ISIN: US5801351017) behauptet sich am Montagmittag als zweitstärkster Dow Jones Gewinner. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) notierte das Papier bei 275,59 USD und damit 1,33 Prozent über dem Freitagsschluss von 271,97 USD; MarketScreener wies wenig später sogar ein Plus von gut 1,5 Prozent aus. Eine eigene Unternehmensnachricht steckt nicht dahinter – der Burgerkonzern profitiert davon, dass Anleger an einem schwachen Tag für Technologiewerte nach berechenbaren Geschäftsmodellen suchen.

Der Dow Jones Industrial Average gab bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte nach. Am Ende der Rangliste standen Nvidia, Caterpillar und Amazon mit Abschlägen von jeweils mehr als 3 Prozent.