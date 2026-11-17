Die McDonald's Aktie (Ticker MCD, NYSE; ISIN US5801351017) ist am Dienstagmittag einer der wenigen Lichtblicke im Dow: Gegen 12:46 Uhr Ortszeit (18:46 Uhr MEZ) notiert sie bei 277,19 US-Dollar und damit 0,92 Prozent über dem Vortagesschluss – Rang zwei unter den Dow Jones Gewinnern. Eine konkrete Unternehmensmeldung steckt nicht dahinter. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert der Burgerkonzern von einer klassischen Flucht in defensive Werte, während der Gesamtindex rund 1,4 Prozent auf 50.872 Punkte nachgibt.
McDonald's Aktie Dow Jones Gewinner: Burger statt Software – wie lange trägt die Flucht in die Defensive?
Die McDonald's Aktie gehört im Mittagshandel am 17.11.2026 zu den größten Dow Jones Gewinnern: Gegen 12:46 Uhr New Yorker Zeit (18:46 Uhr MEZ) steigt sie um 0,92 Prozent auf 277,19 US-Dollar, während der Dow 1,4 Prozent verliert. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht – Anleger suchen Sicherheit vor dem Anthropic-Börsengang und den Nvidia-Zahlen.
Dow Jones Gewinner am Mittag
Warum steigt die McDonald's Aktie heute ohne eigene Nachricht?
Der Dienstag ist an der Wall Street von zwei Großereignissen geprägt. Am Abend legt Nvidia Quartalszahlen vor, am Donnerstag soll Anthropic an der Nasdaq debütieren. Laut Yahoo Finance verkaufen Fonds vor dem womöglich größten Börsengang der Geschichte Software-Aktien, um Kapital freizumachen – Salesforce verliert fast zehn Prozent. Hinzu kommen Zinssorgen: St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem forderte baldige Zinserhöhungen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5,1 Prozent. In diesem Umfeld zieht es Anleger zu Geschäftsmodellen, die weder vom KI-Wettbewerb noch von der Konjunktur stark abhängen. Fast-Food gehört traditionell dazu.
Defensive Nachfrage
Konsumwerte mit stabilen Erträgen sind im Ausverkauf gefragt – auch Procter & Gamble erreichte heute ein 52-Wochen-Hoch.
Abstand zum Software-Risiko
McDonald's gilt nicht als Kandidat, dessen Geschäft durch KI-Assistenten bedroht wird.
Liefergeschäft im Ausbau
Erst vergangene Woche haben McDonald's und Uber ihre Lieferpartnerschaft erweitert.
Einordnung im Dow
Wie stark ist die McDonald's Aktie als Dow Jones Gewinner wirklich?
|Rang
|Dow Jones Gewinner
|Veränderung
|Dow Jones Verlierer
|Veränderung
|1
|Honeywell
|+1,74 %
|Salesforce
|−9,72 %
|2
|McDonald's
|+0,92 %
|IBM
|−4,04 %
|3
|Walt Disney
|+0,89 %
|UnitedHealth
|−3,69 %
|4
|3M
|+0,05 %
|Microsoft
|−3,42 %
|5
|Cisco Systems
|+0,04 %
|JPMorgan Chase
|−2,42 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026, Stand gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ). Abstände auf den Plätzen 4 bis 6 der Gewinner und 5 bis 6 der Verlierer betragen nur Hundertstelprozentpunkte.
Quelle: Investing.com; Gegencheck Yahoo Finance (12:33 Uhr ET)
Die Tabelle zeigt, wie dünn die Gewinnerseite heute besetzt ist: Nur drei Werte liegen nennenswert im Plus, ab Platz vier bewegen sich die Veränderungen im Bereich weniger Hundertstel. McDonald's und Disney liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei; bei Yahoo Finance lag Disney um 12:33 Uhr noch knapp vorn. Auffällig ist zudem die Schwankungsbreite: Im Tagesverlauf pendelte die McDonald's Aktie laut Yahoo Finance zwischen 271,00 und 279,16 US-Dollar – sie hatte also zeitweise selbst im Minus gelegen.
Hintergrund
Was bringt die Uber-Partnerschaft für die McDonald's Aktie?
Die einzige größere Unternehmensnachricht der vergangenen Tage stammt vom 9. November: McDonald's und Uber haben ihre Liefer-Partnerschaft ausgebaut. Uber wird laut Berichten bevorzugter Lieferpartner in 14 Märkten, zudem sollen Kunden Treuepunkte für günstigere Uber-Fahrten einsetzen können. Für McDonald's ist das Liefergeschäft ein wichtiger Hebel, um die Frequenz in den Restaurants zu stützen – gerade in einer Phase, in der preisbewusste Kunden genauer rechnen.
Chartbild
Wo steht die McDonald's Aktie im längeren Vergleich?
Trotz des heutigen Plus bleibt das Chartbild durchwachsen. Mit 277,19 US-Dollar notiert die Aktie fast 19 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 341,75 US-Dollar. Die Börsenplattform Motley Fool hatte erst am Montag thematisiert, dass McDonald's hinter dem S&P 500 und dem Nasdaq 100 zurückliegt. Die Rolle als sicherer Hafen beschert der Aktie an Tagen wie heute zwar relative Stärke, ein Ausbruch nach oben wäre damit aber noch nicht verbunden.
Was sollten Anleger bei der McDonald's Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig dürfte die McDonald's Aktie vor allem von der Stimmung am Gesamtmarkt abhängen. Entscheidend sind die Nvidia-Zahlen nach Börsenschluss und der Anthropic-Börsengang am Donnerstag: Beruhigt sich der Technologiesektor, könnte das Interesse an defensiven Titeln nachlassen. Mittelfristig rücken die Zahlen zum vierten Quartal in den Fokus.
Häufige Fragen zur McDonald's Aktie
Warum steigt die McDonald's Aktie heute? Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert McDonald's von Umschichtungen in defensive Werte, während Software-Aktien vor dem Anthropic-Börsengang verkauft werden.
Ist die McDonald's Aktie heute Dow Jones Gewinner? Ja. Gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ) liegt sie mit +0,92 Prozent auf 277,19 US-Dollar auf Rang zwei der Dow Jones Gewinner.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die McDonald's Aktie gehandelt? Ticker MCD an der NYSE, ISIN US5801351017.
Wie weit ist die McDonald's Aktie vom 52-Wochen-Hoch entfernt? Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 341,75 US-Dollar, rund 19 Prozent über dem aktuellen Kurs.
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