Die Tabelle zeigt, wie dünn die Gewinnerseite heute besetzt ist: Nur drei Werte liegen nennenswert im Plus, ab Platz vier bewegen sich die Veränderungen im Bereich weniger Hundertstel. McDonald's und Disney liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei; bei Yahoo Finance lag Disney um 12:33 Uhr noch knapp vorn. Auffällig ist zudem die Schwankungsbreite: Im Tagesverlauf pendelte die McDonald's Aktie laut Yahoo Finance zwischen 271,00 und 279,16 US-Dollar – sie hatte also zeitweise selbst im Minus gelegen.