Die McDonald's Aktie (Ticker: MCD, NYSE; ISIN: US5801351017) ist am Montagnachmittag deutscher Zeit einer der größten Dow Jones Gewinner: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) kostet das Papier 275,57 US-Dollar und damit 1,32 Prozent mehr als zum Freitagsschluss. Eine kursbewegende Unternehmensmeldung liegt nicht vor – der Burgerkonzern profitiert vielmehr davon, dass Anleger zum Wochenstart Technologiewerte meiden und in als robust geltende Konsumtitel umschichten.
McDonald's Aktie Dow Jones Gewinner: Burger statt Chips zum Wochenstart – endet jetzt die Verschnaufpause?
Die McDonald's Aktie gehört zum US-Handelsstart am Montag zu den größten Dow Jones Gewinnern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert sie bei 275,57 US-Dollar, ein Plus von 1,32 Prozent. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht – Rückenwind kommt aus der Umschichtung in defensive Werte, während Chipwerte vor den Nvidia-Zahlen unter Druck stehen.
Kursbewegung
Warum ist die McDonald's Aktie heute ein Dow Jones Gewinner?
Der Dow Jones startet schwach in die Woche, der Nasdaq noch deutlich schwächer. Gewinner sind vor allem Titel, die wenig mit dem KI-Boom zu tun haben.
Der Leitindex verliert bis 9:46 Uhr Ortszeit 0,26 Prozent auf 52.211 Punkte, der Nasdaq Composite büßt laut Yahoo Finance 1,34 Prozent ein. Belastet wird die Technologiebranche vom Machtkampf bei Nvidia: Berichten zufolge arbeiten Unterstützer des abgelösten Konzernchefs Jensen Huang an seiner Rückkehr, am Dienstag legt der Chipkonzern zum ersten Mal ohne ihn Quartalszahlen vor. Vorbörslich gab die Nvidia-Aktie rund drei Prozent nach.
Umschichtung in defensive Werte
Schon am Freitag war der Basiskonsumgüter-Sektor (XLP) mit plus 1,42 Prozent der stärkste Bereich im S&P 500, vorbörslich lag er am Montag erneut vorn. Im Dow Jones führen mit Procter & Gamble, McDonald's, Amgen und UnitedHealth ebenfalls Werte aus Konsum und Gesundheit.
Gegenbewegung nach Gewinnmitnahmen
In der Vorwoche hatte die McDonald's Aktie nach drei Verlusttagen in Folge 1,65 Prozent eingebüßt und am Freitag bei 271,97 Dollar geschlossen. Der heutige Anstieg lässt sich als Erholung von diesem Rücksetzer einordnen – ein konkreter Auslöser ist nicht erkennbar.
Keine Unternehmensnachricht
In den gesichteten Quellen findet sich bis zum Handelsstart keine neue Mitteilung des Konzerns und keine neue Analysten-Einstufung.
|Gewinner
|Veränderung
|Verlierer
|Veränderung
|Procter & Gamble
|+1,45 %
|Alphabet
|-2,11 %
|McDonald's
|+1,32 %
|Amazon
|-1,83 %
|Amgen
|+1,18 %
|Caterpillar
|-1,52 %
|UnitedHealth
|+1,13 %
|Goldman Sachs
|-1,23 %
|Travelers
|+0,89 %
|Chevron
|-0,91 %
Quelle: Investing.com, Stand 9:45 Uhr ET (15:45 Uhr MEZ)
Einordnung
Ist die McDonald's Aktie wirklich ein defensiver Wert?
Formal zählt McDonald's zum zyklischen Konsum, nicht zu den Basiskonsumgütern. An der Börse wird die Aktie dennoch oft wie ein defensiver Wert gehandelt. Der Grund liegt im Geschäftsmodell: Rund 95 Prozent der weltweit mehr als 45.000 Restaurants werden von selbstständigen Franchisenehmern betrieben. McDonald's kassiert Mieten und Lizenzgebühren – Einnahmen, die weniger schwanken als das eigene Restaurantgeschäft.
Das hat sich im dritten Quartal gezeigt: Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 11 Prozent auf 3,57 Dollar und lag klar über den Erwartungen von 3,38 Dollar, obwohl der Umsatz mit 7,16 Milliarden Dollar leicht verfehlt wurde. Die Schwachstelle bleibt der Heimatmarkt: In den USA sanken die vergleichbaren Umsätze um 0,2 Prozent, weltweit stiegen sie um 1,5 Prozent. Laut Konzernchef Chris Kempczinski drehten die US-Zahlen im September aber wieder ins Plus. Neue Spar-Angebote werden getestet und könnten Anfang 2027 landesweit starten.
Chartbild
Wie steht die McDonald's Aktie nach der Rally da?
Auf die Quartalszahlen vom 4. November hatte die Aktie mit einem Kurssprung von mehr als fünf Prozent reagiert. Bis zum 9. November summierte sich das Plus binnen eines Monats laut 24/7 Wall St. auf rund 20 Prozent. Danach nahmen Anleger Gewinne mit. Mit dem heutigen Anstieg rückt die Aktie zurück an die Zone um 275 Dollar, an der der Ausbruch nach den Zahlen begonnen hatte. Darüber liegt das Hoch der Vorwoche um 282 Dollar. Gemessen am 52-Wochen-Hoch von 341,75 Dollar notiert das Papier aber noch rund 19 Prozent tiefer, seit Jahresbeginn steht nach eigener Rechnung ein Minus von rund acht Prozent zu Buche.
Ausblick
Welche Termine sind für die McDonald's Aktie jetzt wichtig?
Die Woche bietet gleich mehrere Gradmesser für den US-Konsum: Am Dienstag folgen die Einzelhandelsumsätze für Oktober und die Zahlen von Home Depot, am Abend die Nvidia-Bilanz. Am Mittwoch veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung, am Donnerstag berichtet Walmart. Für Dividendenanleger zählt der 1. Dezember: Stichtag für die auf 1,93 Dollar je Aktie erhöhte Quartalsdividende, die am 15. Dezember ausgezahlt wird. Es ist das 50. Jahr in Folge mit einer Dividendenerhöhung.
Häufige Fragen zur McDonald's Aktie
Warum steigt die McDonald's Aktie (MCD, ISIN US5801351017) heute?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie profitiert gegen 9:45 Uhr Ortszeit mit plus 1,32 Prozent von der Umschichtung aus Technologiewerten in defensive Titel und erholt sich von den Gewinnmitnahmen der Vorwoche.
Wo wird die McDonald's Aktie gehandelt?
Die Heimatbörse ist die New York Stock Exchange unter dem Ticker MCD. Die Aktie ist einer der 30 Werte im Dow Jones Industrial Average.
Wann gibt es die nächste Dividende?
Stichtag ist der 1. Dezember 2026, ausgezahlt werden am 15. Dezember 1,93 Dollar je Aktie.
Wie lief das dritte Quartal?
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 11 Prozent auf 3,57 Dollar, in den USA sanken die vergleichbaren Umsätze aber leicht um 0,2 Prozent.
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