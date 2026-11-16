McDonald's Aktie Dow Jones Gewinner: Burger statt Chips zum Wochenstart – endet jetzt die Verschnaufpause?

Auf die Quartalszahlen vom 4. November hatte die Aktie mit einem Kurssprung von mehr als fünf Prozent reagiert. Bis zum 9. November summierte sich das Plus binnen eines Monats laut 24/7 Wall St. auf rund 20 Prozent. Danach nahmen Anleger Gewinne mit. Mit dem heutigen Anstieg rückt die Aktie zurück an die Zone um 275 Dollar, an der der Ausbruch nach den Zahlen begonnen hatte. Darüber liegt das Hoch der Vorwoche um 282 Dollar. Gemessen am 52-Wochen-Hoch von 341,75 Dollar notiert das Papier aber noch rund 19 Prozent tiefer, seit Jahresbeginn steht nach eigener Rechnung ein Minus von rund acht Prozent zu Buche.