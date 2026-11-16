Kurzfristig hat die Aktie viel aufgeholt: Gegenüber dem Schlusskurs vom 16. Oktober (242,97 USD) steht nach eigener Berechnung ein Plus von gut 13 Prozent. Auf Jahressicht bleibt aber eine Lücke von rund 10 Prozent zum Jahresendkurs 2025 von 305,63 USD, und vom 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD trennen das Papier knapp 20 Prozent. Auffällig ist zudem, dass der Schlusskurs vom Montag noch unter dem Niveau nach den Quartalszahlen liegt – am 4. November hatte die Aktie bei 280,22 USD geschlossen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate lag nach Daten von stockanalysis.com zuletzt bei knapp 22.