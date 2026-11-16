Die McDonald's Aktie (Ticker: MCD, NYSE; ISIN: US5801351017) hat sich am Montag gegen den Ausverkauf an der Wall Street gestemmt und den Handel als einer der Dow Jones Gewinner beendet. Zum Handelsschluss um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ) stand ein Plus von 0,99 Prozent auf 274,67 USD zu Buche, während der Dow Jones Industrial um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte fiel. Eine Unternehmensnachricht steckte nicht dahinter: Anleger schichteten vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag und dem Anthropic-Börsengang am Donnerstag aus KI-Werten in konjunkturrobuste Konsumtitel um.
McDonald's Aktie Dow Jones Gewinner: Am Morgen Spitzenreiter, am Abend knapp ein Prozent im Plus – wie belastbar ist der Defensiv-Bonus?
Die McDonald's Aktie schließt am 16.11.2026 mit +0,99 Prozent bei 274,67 USD und zählt damit zu den Dow Jones Gewinnern eines schwachen Börsentags (Dow −1,41 %). Eine Firmennachricht gab es nicht – der Burgerkonzern profitierte von der Flucht aus KI-Werten, gab aber gut ein Drittel seines Morgenplus wieder ab.
Dow Jones Gewinner zum Handelsschluss
Warum steigt die McDonald's Aktie heute?
Wer nach einem konkreten Auslöser sucht, wird nicht fündig. Bis Redaktionsschluss lagen weder eine Pflichtmitteilung noch eine neue Analystenstudie zu McDonald's vom Montag vor. Das Kursplus ist vielmehr Teil eines Musters, das den gesamten Tag prägte: Kapital floss aus Chip- und KI-Werten in Unternehmen, deren Gewinne kaum vom Investitionszyklus der Tech-Branche abhängen.
Flucht aus dem KI-Komplex
Der Halbleiterindex SOX brach um 5,28 Prozent ein, Nvidia verlor 4,12 Prozent. Laut BigGo zogen defensive Werte Käufe an und federten den Indexrückgang ab – namentlich genannt werden Procter & Gamble und McDonald's.
Hohe Zinsen, nervöse Fed
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag bei rund 5,12 Prozent. Fed-Chef Kevin Warsh sprach zudem über das Risiko fallender Aktienbewertungen nach dem KI-Investitionsboom.
Rückenwind seit den Quartalszahlen
Seit dem Bericht vom 4. November hat sich die Aktie von ihrem Herbsttief deutlich entfernt; am Berichtstag selbst legte sie rund 6,5 Prozent zu.
Dass gerade McDonald's gefragt war, ist nach Einschätzung der Redaktion kein Zufall: Fast Food gilt als vergleichsweise krisenfester Konsum, das Geschäft ist zu einem großen Teil über Franchise-Gebühren und Mieten abgesichert, und eine KI-Bewertungsprämie steckt im Kurs nicht. Diese Einordnung beruht auf dem Marktbild, nicht auf einer Aussage des Unternehmens.
Schlussbilanz
Wie hat sich die McDonald's Aktie im Tagesverlauf geschlagen?
Der Kursverlauf erzählt eine Geschichte des nachlassenden Schwungs. Gegen 9:52 Uhr Ortszeit (15:52 Uhr MEZ) führte McDonald's die Gewinnerliste des Dow mit einem Plus von 1,53 Prozent auf 276,16 USD noch an. Am Mittag, gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ), waren es 275,59 USD und plus 1,33 Prozent. Gegen 14:02 Uhr Ortszeit (20:02 Uhr MEZ) notierte die Aktie laut finanzen.at bei 275,52 USD; dort stand sie mit ausgewiesenen 0,69 Prozent auf Rang fünf der Dow-Gewinner. Als sich der Verkaufsdruck in der letzten Handelsstunde verstärkte, bröckelte auch das McDonald's-Plus weiter ab.
Bemerkenswert ist die Relation zu anderen defensiven Werten: Coca-Cola und Visa, die am Nachmittag noch vor McDonald's lagen, gaben ihre Gewinne zum Schluss fast vollständig ab. Nach den Schlusskursen im aktiencheck Dow Jones Check zum Handelsschluss landete McDonald's damit hinter Procter & Gamble und UnitedHealth auf Platz drei – nur acht der 30 Dow-Werte schlossen im Plus.
|Rang
|Aktie
|Kurs 20:02 MEZ (USD)
|Veränderung 20:02 MEZ
|Schluss (USD / %)
|1
|Procter & Gamble
|172,74
|+2,80 %
|173,02 / +1,90 %
|2
|Coca-Cola
|99,31
|+1,92 %
|–
|3
|Visa
|427,01
|+1,59 %
|–
|4
|UnitedHealth
|409,67
|+1,12 %
|–
|5
|McDonald's
|275,52
|+0,69 %
|274,67 / +0,99 %
|26
|Boeing
|166,09
|−3,18 %
|–
|27
|Amazon
|257,99
|−3,25 %
|–
|28
|Alphabet
|282,52
|−3,42 %
|283,72 / −4,07 %
|29
|Nvidia
|155,76
|−4,35 %
|156,14 / −4,12 %
|30
|Caterpillar
|573,65
|−5,23 %
|–
Rangfolge nach dem Stand um 20:02 Uhr MEZ (14:02 Uhr ET). Schlusskurse vom 16.11.2026, 16:00 Uhr ET, nur wo belegt (BigGo, Yahoo Finance). Alphabet bei finanzen.at Gattung C, Schluss für Gattung A.
Quelle: finanzen.at, Stand 20:02 Uhr MEZ; Schluss: BigGo, Yahoo Finance
Einordnung
Ist die McDonald's Aktie nach der Erholung noch günstig?
Kurzfristig hat die Aktie viel aufgeholt: Gegenüber dem Schlusskurs vom 16. Oktober (242,97 USD) steht nach eigener Berechnung ein Plus von gut 13 Prozent. Auf Jahressicht bleibt aber eine Lücke von rund 10 Prozent zum Jahresendkurs 2025 von 305,63 USD, und vom 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD trennen das Papier knapp 20 Prozent. Auffällig ist zudem, dass der Schlusskurs vom Montag noch unter dem Niveau nach den Quartalszahlen liegt – am 4. November hatte die Aktie bei 280,22 USD geschlossen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate lag nach Daten von stockanalysis.com zuletzt bei knapp 22.
Fundamental bleibt das Bild gemischt. Im dritten Quartal übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie mit 3,57 USD die Erwartungen, die weltweit vergleichbaren Umsätze stiegen um 1,5 Prozent. In den USA sanken sie dagegen um 0,2 Prozent – der erste Rückgang nach fünf Wachstumsquartalen. Als Antwort testet der Konzern in rund 1.900 US-Restaurants neue Spar-Menüs, ein landesweiter Start ist für Anfang 2027 im Gespräch.
Termine
Was müssen Anleger der McDonald's Aktie jetzt beachten?
Schon am Dienstag folgt der nächste Test für Konsumwerte: Um 8:30 Uhr Ortszeit (14:30 Uhr MEZ) werden die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober veröffentlicht, nach US-Börsenschluss legt Nvidia Zahlen vor. Für Dividendenanleger zählt der 1. Dezember 2026: Dann ist Stichtag für die auf 1,93 USD je Aktie angehobene Quartalsdividende, ausgezahlt wird am 15. Dezember. Die Zahlen zum vierten Quartal legt McDonald's üblicherweise Anfang Februar vor; ein Termin ist noch nicht veröffentlicht.
Häufige Fragen zur McDonald's Aktie
Warum steigt die McDonald's Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gab es am 16. November nicht. Die Aktie profitierte von der Umschichtung aus Chip- und KI-Werten in defensive Konsumtitel.
Wie hat die McDonald's Aktie am 16.11.2026 geschlossen?
Mit 274,67 USD und einem Plus von 0,99 Prozent zum Handelsschluss um 16:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr MEZ). Am Morgen hatte das Plus zeitweise 1,53 Prozent betragen.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die McDonald's Aktie gehandelt?
An der New York Stock Exchange unter dem Ticker MCD, die ISIN lautet US5801351017.
Wann zahlt McDonald's die nächste Dividende?
1,93 USD je Aktie mit Stichtag 1. Dezember, Auszahlung am 15. Dezember 2026.
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