Würden der 200er-EMA bei 273,70 USD und der 10er-EMA bei 272,43 USD halten, sei ein neuer Anlauf auf das Hoch bei 283,53 USD wahrscheinlich, darüber rücke das Hoch von Ende Mai bei 285,32 USD in den Blick. Rückenwind würden die saisonalen Daten liefern, denn vom 1. Oktober bis zum 14. Dezember habe die Aktie in sieben der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um 8,32%. Falle der Kurs dagegen per Tagesschluss unter die beiden Durchschnitte, drohe ein Rücklauf in die offene Kurslücke zwischen 264,00 und 267,80 USD. Darunter biete der 50er-EMA bei 258,70 USD Halt. (Analyse vom 17.11.2026)