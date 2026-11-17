Rückblick: Die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) hat sich seit dem Tief bei 229,20 USD Anfang Oktober kräftig erholt und rund 20% zugelegt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
McDonald's Aktie deutlich über dem 50er-EMA - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Nach den Quartalszahlen sei das Papier am 4. November mit einer Kurslücke um 6,53% über den 200er-EMA gesprungen und habe bei 283,53 USD ein Hoch erreicht. Anschließend habe eine Konsolidierung eingesetzt, die den Titel in drei Verlusttagen in Folge bis Freitag zurück an den 10er- und den 200er-EMA geführt habe. Dort hätten Käufer zugegriffen, am Montag habe die Aktie um 0,99% auf 274,67 USD zugelegt und liege damit deutlich über dem 50er-EMA und der Ichimoku-Wolke.
Ausblick
Würden der 200er-EMA bei 273,70 USD und der 10er-EMA bei 272,43 USD halten, sei ein neuer Anlauf auf das Hoch bei 283,53 USD wahrscheinlich, darüber rücke das Hoch von Ende Mai bei 285,32 USD in den Blick. Rückenwind würden die saisonalen Daten liefern, denn vom 1. Oktober bis zum 14. Dezember habe die Aktie in sieben der vergangenen zehn Jahre zugelegt, im Median um 8,32%. Falle der Kurs dagegen per Tagesschluss unter die beiden Durchschnitte, drohe ein Rücklauf in die offene Kurslücke zwischen 264,00 und 267,80 USD. Darunter biete der 50er-EMA bei 258,70 USD Halt. (Analyse vom 17.11.2026)
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