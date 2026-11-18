Verlässlichkeit als Markenzeichen: Der US-Gewürz- und Aromenhersteller McCormick & Company (NYSE: MKC, ISIN US5797802064) erhöht seine Quartalsdividende von 0,48 auf 0,51 US-Dollar je Aktie. Das entspricht einem Plus von rund 6,3 Prozent. Die Mitteilung kam am Dienstag um 17:45 Uhr New Yorker Zeit (23:45 Uhr MEZ) aus der Konzernzentrale in Hunt Valley im US-Bundesstaat Maryland.
McCormick-Aktie: Gewürzkonzern erhöht die Dividende erneut – Quartalsausschüttung steigt auf 0,51 Dollar
McCormick & Company (MKC, ISIN US5797802064) hebt die Quartalsdividende von 0,48 auf 0,51 US-Dollar je Aktie an. Hochgerechnet aufs Jahr sind das 2,04 Dollar statt bisher 1,92 Dollar – nach Unternehmensangaben die 41. Erhöhung in Folge.
MKCMKC
Aufs Jahr hochgerechnet steigt die Ausschüttung damit von 1,92 auf 2,04 US-Dollar je Aktie. Für Einkommensinvestoren ist die Meldung vor allem ein Signal der Kontinuität: Die McCormick-Aktie zählt zu den S&P 500 Dividend Aristocrats, also zu jenen Werten, die ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren ununterbrochen angehoben haben.
Die Details
Wann wird die erhöhte McCormick-Dividende gezahlt?
Die erhöhte Dividende soll am 11. Januar 2027 an die Aktionäre ausgezahlt werden, die am 28. Dezember 2026 im Aktienregister stehen. Nach Angaben des Unternehmens ist es die 41. Dividendenerhöhung in Folge. McCormick zahlt bereits seit 1925 ununterbrochen eine Dividende; 2026 ist damit das 103. Jahr in Serie.
Vorstandschef Brendan M. Foley, zugleich Chairman und President, begründet den Schritt sinngemäß mit der Stärke und Widerstandsfähigkeit des auf Geschmack ausgerichteten Geschäfts sowie einer disziplinierten Umsetzung, die dem Management Zuversicht gebe.
Das Unternehmen
Wofür steht McCormick?
McCormick wurde 1889 gegründet und erzielt nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von rund 7 Milliarden US-Dollar. Der Konzern verkauft seine Produkte in etwa 150 Ländern und Territorien und ist in zwei Segmenten organisiert: Consumer, mit Gewürzen und Würzmischungen für Endkunden, sowie Flavor Solutions, das Aromen und Geschmackslösungen an Lebensmittelhersteller und Gastronomie liefert.
Gerade dieses zweite Standbein macht die McCormick-Aktie für viele Anleger interessant: Das Unternehmen ist nicht nur im Supermarktregal präsent, sondern auch als Zulieferer der Lebensmittelindustrie.
Einordnung
Was bedeutet die Dividendenerhöhung für Anleger?
Eine Dividendenanhebung ist kein Gewinnausweis, aber sie zeigt, wie das Management die eigene Ertragskraft und den Cashflow einschätzt. Mit der 41. Erhöhung in Folge bleibt McCormick seiner Linie treu, die Ausschüttung Jahr für Jahr zu steigern. Neue Geschäftszahlen oder eine geänderte Prognose enthält die Mitteilung nicht.
Kontinuität
41 Erhöhungen in Folge und Dividendenzahlungen seit 1925 laut Unternehmen.
Spürbares Plus
Die Quartalsdividende steigt um 3 Cent auf 0,51 US-Dollar je Aktie.
Klare Termine
Stichtag 28. Dezember 2026, Zahltag 11. Januar 2027.
FAQ zur McCormick-Aktie und zur Dividende
Wie hoch ist die neue McCormick-Dividende? 0,51 US-Dollar je Aktie und Quartal, nach zuvor 0,48 US-Dollar.
Wann wird gezahlt? Am 11. Januar 2027 an Aktionäre, die am 28. Dezember 2026 im Register stehen.
Wie lange erhöht McCormick schon die Dividende? Nach Unternehmensangaben seit 41 Jahren in Folge.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die McCormick-Aktie gehandelt? Die stimmrechtslose Stammaktie notiert an der NYSE unter MKC, ISIN US5797802064.
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