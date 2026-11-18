McCormick wurde 1889 gegründet und erzielt nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von rund 7 Milliarden US-Dollar. Der Konzern verkauft seine Produkte in etwa 150 Ländern und Territorien und ist in zwei Segmenten organisiert: Consumer, mit Gewürzen und Würzmischungen für Endkunden, sowie Flavor Solutions, das Aromen und Geschmackslösungen an Lebensmittelhersteller und Gastronomie liefert.

Gerade dieses zweite Standbein macht die McCormick-Aktie für viele Anleger interessant: Das Unternehmen ist nicht nur im Supermarktregal präsent, sondern auch als Zulieferer der Lebensmittelindustrie.