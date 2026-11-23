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Masterflex Aktie: Wachstumsschub trifft auf günstige Bewertung

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 17:58 2 Min. Der Anlegerbrief

Masterflex peilt bis 2030 einen Umsatz von 200 Mio. Euro an – bei einem geschätzten KGV von rund 12 für 2027.

Bild: Masterflex SE, Dr. Andreas Bastin, CEO

Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Masterflex (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker: MZX) unter die Lupe. Ein hochprofitabler Industriezulieferer mit einer kerngesunden Bilanz, überzeugendem Management und guten Wachstumsperspektiven – genau das biete Masterflex. Trotzdem werde die Aktie derzeit nur mit einem niedrigen zweistelligen KGV bewertet. Masterflex entwickle hochwertige Schlauch- und Verbindungssysteme für anspruchsvolle Anwendungen, unter anderem in der Medizintechnik und Luftfahrt. Dabei würden Spezialisierung und Kundenorientierung Wettbewerbsvorteile sichern, die sich auch in der Profitabilität zeigen würden. So habe Masterflex in den ersten neun Monaten 2026 trotz der schwachen Konjunktur bei einem Umsatzwachstum um 3% auf 82,2 Mio. Euro eine operative EBIT-Marge von 14,9% erzielt. Besonders erfreulich: Im dritten Quartal habe sich das Umsatzwachstum auf 5,6% beschleunigt. Auch der Auftragsbestand habe zugelegt und habe Ende September mit 23,2 Mio. Euro um 17% über dem Wert zum Jahresende 2025 gelegen. Die Prognose für 2026 (Umsatz: 103 bis 108 Mio. Euro, EBIT: 13 bis 16 Mio. Euro) sei bestätigt worden. Die eigentliche Wachstumsstory dürfte aber erst im kommenden Jahr richtig Fahrt aufnehmen. So stehe ein neues Werk in Marokko, das das Luftfahrtgeschäft stärken solle, kurz vor dem Produktionsstart. Gleichzeitig würden die Reinraumkapazitäten für die Medizintechnik ausgebaut. Hinzu komme ein umfangreicher Engineering- und Rahmenvertrag mit einem Industriekunden, der ab dem kommenden Jahr inklusive Folgeprojekten bis zu 10 Mio. Euro jährlich beisteuern könnte. All dies seien wichtige Säulen des ehrgeizigen Wachstumsprogramms, das bis 2030 einen Konzernumsatz von 200 Mio. Euro bei einer dauerhaft zweistelligen EBIT-Marge ermöglichen solle. Die Voraussetzungen dafür würden gut erscheinen, zumal Masterflex dank einer Eigenkapitalquote von 74,1% und einer Nettoverschuldung von lediglich 1,0 Mio. Euro auch finanziell ausgezeichnet aufgestellt sei. Masterflex habe in den letzten Jahren bewiesen, dass sich auch in einem schwierigen Industrieumfeld hochprofitabel wirtschaften lasse. Nun könnte eine Phase deutlich dynamischeren Wachstums beginnen. Bei einem geschätzten KGV für 2027 von rund 12 sei davon bislang wenig eingepreist. Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen daher ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis und erwägen eine Aufnahme ins Musterdepot. (Ausgabe 43 vom 21.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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