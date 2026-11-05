Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen.
Masterflex Aktie: Gewinn steigt, Marokko-Projekt startet - Jahresziele in Reichweite!
Die Masterflex Aktie überzeugt Montega mit einer anhaltenden Geschäftserholung und attraktiver Bewertung: Während der Quartalsumsatz um 5,6% auf 27,9 Millionen EUR steigt und die Medizintechnik für Wachstumsimpulse sorgt, verspricht der Produktionsstart in Marokko zusätzliche Chancen für 2027
Die Masterflex SE habe am 04. November die Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt, die insgesamt im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG ausgefallen seien. Mit den positiven Impulsen aus den "Life"-Kundensegmenten sähen die Aktienanalysten das Unternehmen auf gutem Weg, die bestätigten Unternehmensziele für 2026 komfortabel zu erreichen.
Der Umsatz sei im dritten Quartal auf 27,9 Mio. EUR (+5,6% yoy) gestiegen und habe damit die positive Dynamik aus dem Vorquartal fortgesetzt (Q1: -0,6% yoy; Q2: +4,2% yoy), habe jedoch leicht unter der Erwartung der Montega AG gelegen. Laut Unternehmen hätten sowohl Preis- als auch Volumeneffekte hierzu beigetragen. Wichtigster Treiber sei das Kundensegment "Life" mit nennenswerten Zuwächsen in der Medizintechnik und der Lebensmittelindustrie geblieben. Die Kundengruppe "Tech" sei leicht gewachsen, "Infrastructure" habe auf Vorjahresniveau gelegen und "Mobility" leicht unter Vorjahr. In Amerika hätten das schwächere Masterduct-Geschäft und Währungseffekte belastet. Der Auftragsbestand habe sich zum 30.09.2026 auf 23,2 Mio. EUR erhöht (30.06.2026: 21,8 Mio. EUR). Rechnerisch ergebe sich für Q3 eine Book-to-Bill-Ratio von rund 1,05.
Höhere Bruttomarge gleiche Kostenanstieg weitgehend aus
Das EBIT habe sich in Q3 auf 4,3 Mio. EUR (+3,0% yoy) verbessert. Die EBIT-Marge habe 15,3% (Vj.: 15,7%) erreicht und damit klar über Q2 (12,6%) gelegen. Wesentliche Stütze sei die Bruttomarge von 73,1% (Vj.: 71,9%) gewesen. Laut Unternehmen hätten Effizienzgewinne in Produktion und Einkauf sowie der Mix zugunsten der Medizintechnik gewirkt. Gegenläufig sei die Personalaufwandsquote auf 36,5% (Vj.: 34,1%) gestiegen. Gründe seien laut Unternehmen der Personalaufbau in Marokko, Lohnsteigerungen, IT-Insourcing und Leiharbeit infolge eines hohen Krankenstands.
Guidance bestätigt, Industrie zeige positive Impulse
Der Vorstand habe in der Quartalsmeldung die Prognose 2026 bestätigt. Nach einem 9M-Umsatz von 82,2 Mio. EUR bzw. einem EBIT von 12,1 Mio. EUR dürfte das untere Ende der Spanne nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG komfortabel erreicht werden. Wenngleich Q4 das saisonal schwächste Quartal sei, würden sich die Aktienanalysten der Montega AG mit ihrer Ergebnisschätzung wohl fühlen. Den Umsatz hätten sie um die Differenz zu ihrer Erwartung für Q3 leicht reduziert. Die im letzten Comment beschriebene Erholung der Frühindikatoren setze sich indes fort. Laut ifo seien diese im Verarbeitenden Gewerbe im Oktober erstmals seit weit über zwei Jahren wieder in einen positiven Bereich gestiegen.
Fazit
Q3 bestätige die sequenzielle Erholung bei weiterhin hoher Profitabilität. Mit dem geplanten Produktionsstart in Marokko in Q4 2026 nehme das bedeutendste Wachstumsprojekt der Gruppe Gestalt an und werde von der ohnehin guten Nachfrage im Bereich "Life" flankiert und nun von positiven Anzeichen im Verarbeitenden Gewerbe im Allgemeinen gestützt. Entsprechend positiv würden die Aktienanalysten der Montega AG auf 2027 ff. blicken.
Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt auf Basis eines EV/EBIT 2027e von 7,0x im Vergleich zur Peer Group von 12,0x seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 EUR für die Masterflex-Aktie. (Analyse vom 04.11.2026)
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