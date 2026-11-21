Laut einem Bericht des Wall Street Journal haben Hacker Kundendaten veröffentlicht, die JPMorgan, Visa und Mastercard betreffen. Nach dem Bericht geht es um Daten, die über Dritte offengelegt wurden, nicht um einen bestätigten Einbruch in die Kernsysteme der Zahlungsnetzwerke. Eine eigene Stellungnahme von Mastercard mit Details zu Umfang und betroffenen Kunden lag der Redaktion bei Redaktionsschluss nicht vor. Für Anleger ist die Unterscheidung wichtig: Ein Datenabfluss bei Partnern ist ein Reputationsthema, ein Einbruch ins Netzwerk wäre ein Geschäftsrisiko.