Masayoshi Son gesteht: „Einer meiner Fehler“ – warum der SoftBank-Chef Anthropic verpasste und trotzdem keine KI-Blase sieht

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 15:48 6 Min.

Masayoshi Son hat mit SoftBank fast 65 Milliarden Dollar auf OpenAI gesetzt. Einen Tag vor dem Börsengang des Konkurrenten Anthropic räumte er in Tokio ein, dort nicht eingestiegen zu sein, und wies zugleich alle Warnungen vor einer Blase zurück. Seine Aussagen, die Zahlen von SoftBank, der Kurssturz der Aktie und die Frage, wie viel Risiko in dieser einen Wette steckt.

Masayoshi Son ist kein Mann der kleinen Einsätze. Der Gründer von SoftBank hat sein Unternehmen wie kein zweiter Großinvestor auf einen einzigen KI-Entwickler ausgerichtet: OpenAI. Am 18. November, einen Tag bevor der Rivale Anthropic an die Börse ging, saß Son in Tokio auf einem Podium der Wirtschaftszeitung Nikkei und sprach über eine verpasste Gelegenheit. Zwei Tage später verlor die SoftBank-Aktie an einem einzigen Handelstag mehr als 14 Prozent. Investitionen von SoftBank in OpenAI 64,6 Mrd. $ Anteil von SoftBank an OpenAI 13 % Quartalsverlust von SoftBank 1,12 Bio. Yen SoftBank-Aktie am 20. November −14,5 % Quelle : SoftBank Group, Mitteilung vom Oktober 2026 und Halbjahreszahlen; Kursdaten laut Yahoo Finance und CNBC, Stand 20. November 2026 Die Einschätzung Zwei Hasen und ein Bedauern: was Son in Tokio sagte Son sprach Japanisch. Die folgenden Zitate sind aus englischen Übersetzungen ins Deutsche übertragen und geben seine Worte deshalb nur sinngemäß wieder. SoftBank habe Gespräche über einen Einstieg bei Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) geführt, berichtete Son. Zu diesem Zeitpunkt sei die Entscheidung für OpenAI aber schon gefallen und das erste Geld geflossen. Man habe damals nicht zwei Hasen zugleich jagen wollen. Den Anthropic-Chef Dario Amodei habe er bei einem persönlichen Treffen als außergewöhnlichen Menschen erlebt. Er wünschte, er hätte damals investiert. Anthropic nannte er ein wunderbares Unternehmen. Von Zweifeln an der Technik war keine Rede. Wer von einer Blase spreche, habe das Wesentliche nicht verstanden, sagte Son den Berichten zufolge. Künstliche Intelligenz stehe erst am Anfang. Er erinnerte daran, dass SoftBank nach dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000 nicht weiter investieren konnte. Schwankungen an der Börse dürften die Vorbereitung auf künftiges Wachstum nicht aufhalten. Die Zahlen Rekordwette, Milliardenverlust: wie es um SoftBank steht Die Börse sieht Sons Zuversicht derzeit kritisch. SoftBank meldete für das zweite Geschäftsquartal einen Nettoverlust von 1,12 Billionen Yen, rund 7 Milliarden Dollar, nach einem Gewinn von 2,5 Billionen Yen im Vorjahr. Als Gründe nennen Berichte Kosten für Rechenzentren, Finanzierungsaufwand und Wertverluste bei Beteiligungen. Die Aktie von SoftBank (ISIN JP3436100006, US-Handelssymbol SFTBY) schloss am 20. November in Tokio bei 3.025 Yen. Es war der schwächste Handelstag seit August 2024. Nach Angaben von CNBC hatte sie bereits im Oktober rund 30 Prozent verloren und im November weitere 31 Prozent. Die Abhängigkeit von OpenAI Nach einem Bericht der Financial Times hat OpenAI das Ziel seiner jüngsten Finanzierungsrunde von 30 auf 20 Milliarden Dollar gesenkt, bei einer angestrebten Bewertung von 1,25 Billionen Dollar statt zuvor diskutierter 1,4 Billionen. Für SoftBank als Großaktionär wirkt sich jede Neubewertung unmittelbar aus.

Das Rechenzentrum in Ohio SoftBank will das Projekt nicht verkleinern. OpenAI hat dort einen Mietvertrag über 20 Jahre für acht Gigawatt Rechenkapazität unterschrieben.

Der Verkauf von Nvidia Um OpenAI zu finanzieren, trennte sich SoftBank im vergangenen Jahr von seinen Aktien von Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA). Son sagte, er habe sie unter Tränen verkauft. Das Depot Vier Ecken des Spielbretts: worin SoftBank investiert ist Son beschreibt seine Strategie mit einem Bild aus dem Brettspiel Othello: Wer alle vier Ecken besetzt, gewinnt. Die vier Ecken sind für ihn KI-Modelle, Chips, Rechenzentren und KI für Maschinen und Roboter. Anders als bei einem Hedgefonds gibt es von SoftBank keine vierteljährliche Aktienliste nach US-Muster. Die Beteiligungen ergeben sich aus den Mitteilungen des Konzerns. KI-Modelle: Rund 13 Prozent an OpenAI für zusammen 64,6 Milliarden Dollar, finanziert über den Vision Fund 2 seit September 2024. OpenAI ist nicht börsennotiert

Chips: Die Mehrheit am Chipentwickler Arm Holdings (ISIN US0420682058, US-Handelssymbol ARM)

Rechenzentren: Eigene Großprojekte in den USA, darunter der Standort in Ohio

Roboter: Zuletzt führte SoftBank eine Finanzierungsrunde über 500 Millionen Dollar beim deutschen Robotikunternehmen Agile Robots an Was für Sons Kurs spricht SoftBank ist an allen Stufen der KI-Kette beteiligt

Son hat frühere Einbrüche überstanden

Er benennt eigene Fehler öffentlich

Der Ausbau der Rechenzentren läuft trotz Kursrutsch weiter Was dagegen spricht Die Wette hängt stark an einem einzigen, nicht börsennotierten Unternehmen

SoftBank schreibt hohe Verluste

Die Aktie hat in zwei Monaten rund die Hälfte verloren

Son ist als Großaktionär von OpenAI kein neutraler Beobachter Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien SoftBank Group: ISIN JP3436100006, WKN 891624, Handelssymbol SFT, US-Handelssymbol SFTBY

Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT

Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA

Arm Holdings (ADR): ISIN US0420682058, US-Handelssymbol ARM Häufige Fragen zu Masayoshi Son und SoftBank Warum hat SoftBank nicht in Anthropic investiert?

Nach Sons Darstellung war die Entscheidung für OpenAI bereits gefallen, als Gespräche mit Anthropic anstanden. Man habe nicht beide Unternehmen zugleich verfolgen wollen. Hält Son KI für eine Blase?

Nein. Er sagte den Berichten zufolge, wer von einer Blase spreche, habe das Wesentliche nicht verstanden, und KI stehe erst am Anfang. Wie viel hat SoftBank in OpenAI investiert?

Zusammen 64,6 Milliarden Dollar für einen Anteil von rund 13 Prozent, laut einer Mitteilung des Konzerns vom Oktober. Warum ist die SoftBank-Aktie eingebrochen?

Anleger sorgen sich um die Abhängigkeit von OpenAI, den hohen Quartalsverlust und die Finanzierung der Rechenzentren. Wer ist Masayoshi Son?

Der Gründer und Chef des japanischen Technologieinvestors SoftBank Group, bekannt für sehr große, konzentrierte Wetten auf Technologieunternehmen. Fazit: Der größte Optimist trägt das größte Risiko Masayoshi Son widerspricht den Warnern dieser Wochen so deutlich wie kaum ein anderer und hat mehr Geld auf seine Überzeugung gesetzt als sie alle. Sein Eingeständnis zu Anthropic zeigt, wo die Schwäche dieser Strategie liegt: Wer sich auf ein Unternehmen festlegt, verpasst das andere. Die Börse hat SoftBank dafür zuletzt hart bestraft. Ob Son recht behält, entscheidet sich nicht an seinen Worten, sondern an der Entwicklung von OpenAI.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.