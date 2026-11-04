Marvell Technology Aktie: Lumentum-Megaübernahme könnte zum Wachstumsturbo werden!

RBC Capital habe das Kursziel für die Marvell-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) deutlich von 425 auf 250 USD gesenkt, das Rating "outperform" jedoch bestätigt. Die Anpassung erfolge, nachdem das Unternehmen offiziell seine Absicht bekannt gegeben habe, den Optikspezialisten Lumentum im Rahmen einer reinen Aktientransaktion zu übernehmen. RBC Capital sehe weiterhin überzeugende strategische Gründe für die geplante Übernahme. Insbesondere die sich hervorragend ergänzenden Produktportfolios beider Unternehmen im schnell wachsenden Markt für optische Verbindungstechnologien würden den Zusammenschluss aus Sicht der Investmentbank attraktiv machen. Allerdings reduziere RBC Capital das Kursziel, um zwei wesentlichen Risikofaktoren Rechnung zu tragen: Zum einen könnte die geplante Übernahme die Kursentwicklung der Marvell-Aktie vorübergehend belasten, da Unsicherheiten hinsichtlich des Transaktionsabschlusses und der Integration bestünden. Zum anderen hätten sich die Bewertungsmultiplikatoren im gesamten Sektor zuletzt deutlich verringert. Trotz der drastischen Kurszielsenkung bleibe RBC Capital somit grundsätzlich optimistisch für Marvell. Die Investmentbank sehe in der geplanten Übernahme von Lumentum weiterhin eine strategisch überzeugende Möglichkeit, die Marktposition im wachstumsstarken Geschäft mit optischen Verbindungstechnologien auszubauen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 03.11.2026)