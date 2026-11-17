Die Marvell Aktie (Ticker: MRVL, ISIN: US5738741041) liefert am Dienstag ein Lehrstück in Nervosität: Vorbörslich sprang das Papier um gut 5 Prozent auf rund 153 Dollar, um 11:11 Uhr New Yorker Zeit (17:11 Uhr MEZ) blieben davon an der Nasdaq nur noch 0,7 Prozent Plus bei 146,44 Dollar übrig. Am Montag hatte die Aktie 7,3 Prozent verloren. Seit Bloomberg Ende Oktober über die Übernahme des Optik-Spezialisten Lumentum berichtete, hat sich der Kurs grob um 40 Prozent ermäßigt. Diese Marvell Aktienanalyse zeigt, warum der Markt den 115-Milliarden-Deal so skeptisch sieht, was die Zahlen hergeben und welche Szenarien für die Marvell Aktienprognose diskutiert werden.
Marvell Aktienanalyse: 115-Milliarden-Wette auf Lumentum, Aktie 56 Prozent unter dem Hoch – Schnäppchen oder Verwässerungsfalle?
Die Marvell Aktie versucht nach dem Montagsabsturz die Gegenbewegung, doch das Vorbörsen-Plus von gut 5 Prozent schmilzt schnell. Unsere Marvell Aktienanalyse ordnet den Lumentum-Deal, Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens und die Szenarien für die Marvell Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Marvell Technology, Inc.
- Ticker
- MRVL (Nasdaq)
- ISIN
- US5738741041
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- Index
- Nasdaq 100
- Nächste Zahlen
- 01.12.2026 nach US-Börsenschluss
Stand: 17.11.2026, Kurs Nasdaq, 11:11 Uhr New York
Mega-Deal als Kursbremse
Marvell will Lumentum vollständig in Aktien übernehmen: 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie, Unternehmenswert 115 Mrd. Dollar. Altaktionäre halten danach nur noch rund 67 Prozent.
Operativ läuft es rund
Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 37 Prozent auf 2,74 Mrd. Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft sogar um 46 Prozent.
Analysten gespalten
Der Konsens bleibt „Strong Buy“ mit Ø-Ziel 323,63 Dollar (TipRanks), doch mehrere große Häuser haben nach dem Deal abgestuft und ihre Ziele halbiert.
Charttechnisch angeschlagen
Die Aktie notiert rund 20 Prozent unter der 200-Tage-Linie, der RSI liegt nahe dem überverkauften Bereich.
Der Auslöser
Was ist bei der Marvell Aktie passiert – und warum verpufft die Erholung?
Der Dienstag begann mit einer breiten Erholung bei KI-, Chip- und Optik-Werten nach dem Ausverkauf vom Vortag. Marvell gehörte vorbörslich zu den stärksten Werten – bis die Skepsis zurückkehrte.
Rückenwind kam gleich aus mehreren Richtungen: Laut 13F-Meldung hat Citadel seine Marvell-Position zum Stichtag 30. September kräftig aufgestockt, Penguin Solutions kündigte am Montag eine Zusammenarbeit bei KI und photonischem Speicher an, und ein Reuters-Bericht über geplante US-Importbeschränkungen für chinesische optische Transceiver stützte die Optik-Branche. Dennoch gab die Marvell Aktie das Plus im regulären Handel fast vollständig wieder ab; die Tagesspanne reichte von 140,90 bis 150,94 Dollar. Auch in Deutschland schwankt das Papier: An der Börse Stuttgart kostete es um 15:33 Uhr 135,76 Euro.
Der eigentliche Belastungsfaktor ist hausgemacht. Am 28. Oktober berichtete Bloomberg nach US-Börsenschluss über fortgeschrittene Gespräche mit Lumentum. Am 2. November unterzeichneten beide Konzerne den verbindlichen Fusionsvertrag. Die Marvell Aktie fiel am 29. Oktober um 13,2 Prozent und am Tag der Unterzeichnung um weitere 12,7 Prozent. Vom Schlusskurs am 13. Oktober bis zum 11. November summierte sich der Verlust laut Trefis auf 37 Prozent.
|Punkt
|Details
|Struktur
|Reiner Aktientausch, 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie
|Bewertung
|Unternehmenswert 115 Mrd. USD, bei Unterzeichnung rund 1.132 USD je Lumentum-Aktie
|Prämie
|rund 23,9 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 28.10.
|Eigentum danach
|rund 67 % Marvell-, 33 % Lumentum-Aktionäre
|Synergien
|mehr als 1 Mrd. USD Kosten pro Jahr, Non-GAAP-Gewinn je Aktie soll im ersten Jahr steigen
|Abschluss
|erwartet im ersten Halbjahr 2028, u. a. Kartellfreigabe China nötig
|Implizite Abschlusschance
|rund 50 % laut Merger-Arbitrage-Spezialisten (Stand 10.11.)
Quelle: Marvell 8-K vom 02.11.2026 (SEC), Tom’s Hardware (05.11.2026), itiger.com (10.11.2026)
Beim heutigen Kurs ist das Angebot für Lumentum-Aktionäre nur noch rund 659 Dollar je Aktie wert – weit weniger als die rund 1.132 Dollar bei Unterzeichnung. Lumentum notiert damit faktisch als Merger-Arbitrage-Papier im Schlepptau der Marvell Aktie.
Geschäftsmodell
Womit verdient Marvell sein Geld?
Marvell ist ein sogenannter Fabless-Chipentwickler: Der Konzern entwirft Halbleiter, lässt sie aber bei Auftragsfertigern produzieren. Im Zentrum stehen kundenspezifische KI-Beschleuniger (Custom-ASICs) für Hyperscaler wie Google, Amazon Web Services, Meta und Microsoft, dazu Ethernet-Switches, Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen (SerDes, DSPs) und Silicon Photonics. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stammten 79 Prozent des Umsatzes aus dem Rechenzentrum. Mit Lumentum würde Marvell Laser und Indiumphosphid-Fabriken übernehmen und damit die komplette optische Verbindungstechnik für KI-Rechenzentren aus einer Hand anbieten.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Marvell Aktie?
Operativ liefert Marvell. Im zweiten Geschäftsquartal (bis 1. August) erzielte der Konzern einen Rekordumsatz von 2,74 Mrd. Dollar, ein Plus von 37 Prozent zum Vorjahr und 13 Prozent zum Vorquartal. Für das dritte Quartal stellte das Management 3,15 Mrd. Dollar in Aussicht und verengte die Spanne mit der Deal-Ankündigung am 2. November auf plus/minus 2 Prozent. Am Investor Day im Oktober hob Marvell das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2028 auf rund 20 Mrd. Dollar an.
|Kennzahl
|GJ 2026 (bis 31.01.2026)
|Q2 GJ 2027
|Prognose Q3 GJ 2027
|Umsatz
|8,19 Mrd. USD (+42 %)
|2,74 Mrd. USD (+37 %)
|3,15 Mrd. USD ±2 %
|davon Rechenzentrum
|–
|2,17 Mrd. USD (+46 %)
|–
|Bruttomarge Non-GAAP
|59,5 %
|58,9 %
|57,5–58,5 %
|Operative Marge Non-GAAP
|35,3 %
|36,6 %
|–
|EPS Non-GAAP
|2,84 USD
|0,94 USD
|1,10 USD ±0,05
|EPS GAAP
|3,07 USD
|0,33 USD
|0,53 USD ±0,05
Quelle: Marvell Investor Relations (27.08.2026), SEC 8-K (05.03.2026)
Die Bilanz ist solide, aber nicht üppig: Zum 1. August standen 3,93 Mrd. Dollar Barmitteln Finanzschulden von 4,96 Mrd. Dollar gegenüber. Der Free Cashflow lag im Geschäftsjahr 2026 bei rund 1,4 Mrd. Dollar, im zweiten Quartal bei knapp 480 Mio. Dollar. Die Dividende ist mit 0,24 Dollar pro Jahr symbolisch, die Rendite liegt bei rund 0,16 Prozent.
Bei der Bewertung gehen die Datenanbieter weit auseinander. StockAnalysis nennt für die Marvell Aktie ein erwartetes KGV von 25, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13 und ein EV/EBITDA von 44 (Stand 8. November). Nach der gleichen Quelle kommen Broadcom auf ein erwartetes KGV von knapp 20, Nvidia auf 13,5 und AMD auf 35,5. Marvell ist damit nicht mehr teuer im Vergleich zu AMD, aber auch kein Schnäppchen gegenüber den beiden Marktführern.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|KUV
|EV/EBITDA
|Broadcom
|19,9
|18,6
|32,4
|Nvidia
|13,5
|13,0
|19,4
|AMD
|35,5
|19,3
|78,0
|Marvell
|25,0
|13,1
|44,0
Quelle: StockAnalysis; Kurse vom 13.11.2026, Marvell vom 06.11.2026
Analysten
Was sagen Analysten zur Marvell Aktie?
Auf dem Papier ist die Stimmung bestens. Laut TipRanks stehen in den vergangenen drei Monaten 24 Kaufempfehlungen 5 Halte- und keinem Verkaufsvotum gegenüber; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 323,63 Dollar, die Spanne reicht von 175 bis 450 Dollar (Stand 17.11.). WallStreetZen kommt bei 31 Analysten auf ein Ø-Ziel von 310,10 Dollar. Viele dieser Ziele stammen allerdings noch aus der Zeit vor dem Deal.
Nach der Lumentum-Ankündigung haben gleich mehrere Häuser die Reißleine gezogen. TD Cowen stufte die Marvell Aktie am 3. November von „Buy“ auf „Hold“ ab und halbierte das Kursziel von 350 auf 175 Dollar. Begründung: die Struktur des Deals, eine Verwässerung des Gewinns je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich für 2028 und das Risiko, auf dem Höhepunkt eines Optik-Zyklus zu kaufen. Eine weitere große US-Bank wechselte ebenfalls auf ein neutrales Votum; andere Häuser senkten ihre Ziele, blieben aber bei Kaufen.
|Quelle
|Einstufung
|Kauf / Halten / Verkauf
|Ø-Kursziel
|TipRanks
|Strong Buy
|24 / 5 / 0
|323,63 USD
|WallStreetZen
|Strong Buy
|26 / 5 / 0
|310,10 USD
|Yahoo Finance
|–
|–
|310,89 USD
Quelle: TipRanks, WallStreetZen, Yahoo Finance; abgerufen 17.11.2026
Charttechnik
Wo liegen die wichtigen Marken der Marvell Aktie?
Das Chartbild ist eindeutig angeschlagen. Laut TipRanks lag die 50-Tage-Linie zum Schluss am 13. November bei rund 229 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 187 Dollar – die Aktie notiert damit etwa 20 Prozent unter dem langfristigen Trend. Der RSI bewegte sich zuletzt je nach Anbieter zwischen 26 und 35 und damit im oder nahe am überverkauften Bereich. Als Unterstützung gilt die Zone um 140 Dollar, die das heutige Tagestief von 140,90 Dollar und der Schlusskurs vom 6. November (141,20 Dollar) markieren. Darüber liegen Widerstände bei 150 bis 153 Dollar (Tageshoch und Vorbörse) sowie bei 168 bis 171 Dollar, dem Schlusskurs vom 11. November und dem Kurs am Tag der Unterzeichnung.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die Marvell Aktie?
Szenarien
Wie steht es um die Marvell Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden derzeit drei Szenarien diskutiert. Positiv: Starke Nvidia-Zahlen heute Abend und ein überzeugendes Quartal am 1. Dezember lenken den Blick zurück auf das Wachstum im Rechenzentrum; Optimisten verweisen darauf, dass sich die Debatte laut Insider Monkey um den Preis des Deals dreht, nicht um die Nachfrage. Neutral: Die Marvell Aktie pendelt zwischen der Unterstützung um 140 und dem Widerstand um 170 Dollar, bis Details zur Kartellprüfung vorliegen. Negativ: Kommen Zweifel an der Optik-Nachfrage oder am Zeitplan der Genehmigungen auf, dürfte der Abschlag bleiben; TD Cowen etwa rechnet für 2027 mit einem Markt für optische Transceiver von 47 Mrd. Dollar, während der Konsens rund 100 Mrd. Dollar erwartet. Die große Lücke zwischen dem Ø-Kursziel von rund 324 Dollar und dem aktuellen Kurs zeigt, wie weit die Erwartungen für die Marvell Aktienprognose auseinanderliegen.
Termine
Was sollten Anleger bei der Marvell Aktie jetzt beobachten?
FAQ
Häufige Fragen zur Marvell Aktie
Warum ist die Marvell Aktie so stark gefallen? Vor allem wegen der Übernahme von Lumentum im Aktientausch über 115 Mrd. Dollar Unternehmenswert. Anleger fürchten Verwässerung, eine lange Kartellprüfung und einen Kauf am Zyklushoch.
Wie viel zahlt Marvell für Lumentum? Je Lumentum-Aktie gibt es 4,5 Marvell-Aktien. Beim heutigen Kurs entspricht das rund 659 Dollar je Lumentum-Aktie.
Was sagt die Marvell Aktienanalyse zur Bewertung? Mit einem erwarteten KGV von rund 25 (StockAnalysis) liegt Marvell über Broadcom und Nvidia, aber unter AMD. Die Quellen weichen allerdings deutlich voneinander ab.
Wie sieht die Marvell Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet „Strong Buy“, das Ø-Kursziel liegt laut TipRanks bei 323,63 Dollar (Stand 17.11.). Nach dem Deal gab es aber mehrere Abstufungen.
Wann legt Marvell die nächsten Zahlen vor? Am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss, die Telefonkonferenz beginnt um 22:30 Uhr MEZ.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannte Einstufung von TD Cowen (Hold, Kursziel 175 USD, 03.11.2026) ist eine Anlageempfehlung Dritter, die aktiencheck.de unverändert wiedergibt; sie ist keine Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen des Hauses: TD Securities – Legal.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Marvell Technology, Inc. (MRVL): Halten, Kursziel 175,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von TD Cowen (TD Securities), Analyst Sean O'Loughlin vom 03.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:30 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:30 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: TD Cowen (TD Securities), Analyst Sean O'Loughlin.
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