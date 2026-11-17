Warum ist die Marvell Aktie so stark gefallen? Vor allem wegen der Übernahme von Lumentum im Aktientausch über 115 Mrd. Dollar Unternehmenswert. Anleger fürchten Verwässerung, eine lange Kartellprüfung und einen Kauf am Zyklushoch.

Wie viel zahlt Marvell für Lumentum? Je Lumentum-Aktie gibt es 4,5 Marvell-Aktien. Beim heutigen Kurs entspricht das rund 659 Dollar je Lumentum-Aktie.

Was sagt die Marvell Aktienanalyse zur Bewertung? Mit einem erwarteten KGV von rund 25 (StockAnalysis) liegt Marvell über Broadcom und Nvidia, aber unter AMD. Die Quellen weichen allerdings deutlich voneinander ab.

Wie sieht die Marvell Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet „Strong Buy“, das Ø-Kursziel liegt laut TipRanks bei 323,63 Dollar (Stand 17.11.). Nach dem Deal gab es aber mehrere Abstufungen.

Wann legt Marvell die nächsten Zahlen vor? Am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss, die Telefonkonferenz beginnt um 22:30 Uhr MEZ.