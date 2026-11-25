Warum fällt die Marvell-Aktie? Auslöser ist die Lumentum-Übernahme im Aktientausch mit hoher Verwässerung, dazu kommen KI-Sorgen am Markt. Seit Ende Oktober verlor die Aktie laut CNBC rund 45%.

Wie lautet die Marvell-Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend positiv, das Durchschnittsziel liegt bei rund 300 Dollar, Susquehanna nennt 225 Dollar.

Wann gibt es die nächsten Zahlen? Am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.

Ist die Marvell-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.