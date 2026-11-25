Die Marvell-Aktie (ISIN: US5738741041, FSE: 9MW, NASDAQ: MRVL) fährt Achterbahn: Nach dem Absturz infolge der Lumentum-Übernahme sprang sie am Montag um gut 18% auf 144,74 Dollar, am Dienstag gab sie im Handel wieder rund 5% ab. Jetzt senkt Susquehanna das Kursziel von 300 auf 225 Dollar, hält aber an "Positive" fest. Die Marvell-Aktie Prognose entscheidet sich an den Quartalszahlen am 1. Dezember und an der Frage, ob der 115-Milliarden-Dollar-Deal mit Lumentum den Aktionären nützt oder schadet.
Marvell Aktie Prognose: Kursziele im Sinkflug vor den Zahlen am 1. Dezember - Einstiegschance oder Verwässerungsfalle?
Susquehanna senkt das Kursziel für Marvell auf 225 Dollar, bleibt aber bei Positive. Die Marvell-Aktie Prognose zwischen Lumentum-Übernahme, Custom-XPUs und den Quartalszahlen am 1. Dezember.
Steckbrief
- Unternehmen
- Marvell Technology, Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, MRVL
- ISIN
- US5738741041
- Marktkapitalisierung
- rund 127 Mrd. $
- Seit Jahresbeginn
- rund +62%
- Nächste Zahlen
- 1. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Die aktuellen News
Susquehanna senkt - aber nicht aus Sorge ums Geschäft
Analyst Christopher Rolland begründet die Senkung mit einer niedrigeren Bewertung, nicht mit schwächeren Aussichten. Trotz der breiteren Ängste rund um künstliche Intelligenz bleibe die kurzfristige Marvell-Story stark, getragen von XPUs, Custom-Attach-Sockeln und dem Inphi-Geschäft.
Susquehanna rechnet für die Zahlen am 1. Dezember sogar mit leicht besseren Ergebnissen und einem besseren Ausblick. Die Bewertungsbasis liegt bei rund 34x EV/NOPAT für 2027. Das Kursziel von 225 Dollar liegt je nach Ausgangskurs 55 bis 85% über dem Marktpreis. Die Senkung ist Teil einer Welle: TD Cowen stufte auf "Hold" ab (Ziel 175 statt 350 Dollar), Bank of America auf "Neutral" (225 statt 400 Dollar). Needham, RBC, Stifel, Oppenheimer und Cantor senkten ebenfalls. Als Risiko nennt Rolland mehr Wettbewerb, etwa durch die Vereinbarung von AWS mit Qualcomm.
Die Lumentum-Übernahme
Ein Deal, der die Aktie halbiert hat
Am 2. November kündigte Marvell die Übernahme von Lumentum im reinen Aktientausch an: 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie, Unternehmenswert rund 115 Milliarden Dollar. Der Markt reagierte brutal. Laut CNBC verloren Marvell und Lumentum bis zum 19. November 45% bzw. 42%.
|Punkt
|Eckdaten
|Struktur
|Aktientausch, 4,5 Marvell-Aktien je Lumentum-Aktie, kein Collar
|Prämie
|rund 24% auf den Kurs vom 28.10.
|Anteile danach
|Marvell-Aktionäre rund 67%, Lumentum-Aktionäre rund 33%
|Verwässerung
|laut BofA fast 50% bei der Aktienzahl
|Synergien
|mehr als 1 Mrd. $ pro Jahr
|Abschluss
|erste Jahreshälfte 2028, Freigaben auch aus China nötig
Quelle: Marvell, SEC-Mitteilung, CNBC, BofA
Marvell verspricht im ersten Jahr nach dem Abschluss einen höheren Non-GAAP-Gewinn je Aktie und einen adressierbaren Markt von 550 Milliarden Dollar. Skeptiker verweisen auf die lange Unsicherheit bis 2028 und auf Aktienverkäufe von CEO und COO.
Die Quartalszahlen
Rekordumsatz, Rechenzentrum auf 79%
Die letzten Zahlen stammen vom 27. August. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf 2,739 Milliarden Dollar, ein Plus von 37% zum Vorjahr und über dem Konsens von 2,71 Milliarden. Das Rechenzentrum steuerte 2,17 Milliarden Dollar (+46%) bei, 79% des Umsatzes. Die Non-GAAP-Bruttomarge lag bei 58,9%, der Gewinn je Aktie bei 0,94 Dollar (Konsens 0,92 Dollar).
Für das dritte Quartal peilt Marvell 3,15 Milliarden Dollar Umsatz an (±5%, zuletzt auf ±2% eingeengt) und einen Gewinn je Aktie von 1,05 bis 1,15 Dollar. Analysten erwarten 3,15 Milliarden Dollar (+52%) und 1,10 Dollar. Dazu kommen Hinweise auf starke Investitionen der Hyperscaler: Die AWS-Ausgaben im dritten Quartal lagen über den Erwartungen.
Das Chartbild
Weit unter den Durchschnittslinien - aber überverkauft
Die Marvell-Aktie notiert rund 30 bis 35% unter ihrer 50-Tage-Linie (ca. 218,78 Dollar) und ihrer 200-Tage-Linie (ca. 188,04 Dollar). Der Abwärtstrend seit der Lumentum-Ankündigung ist damit intakt, auch wenn die Aktie überverkauft wirkt. Als Unterstützung gilt das Tief vom 20. und 23. November um 122 Dollar. Widerstände liegen beim Erholungshoch von 145 bis 150 Dollar und bei 162 bis 163 Dollar. Im Monatsvergleich steht noch ein Minus von rund 31%, seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von etwa 62%.
Analysten
Konsens bleibt deutlich über dem Kurs
Der Durchschnitt der Analysten ist noch freundlich: Finviz zählt 12 Kaufempfehlungen und 3 Halten bei einem Durchschnittsziel von rund 302 Dollar, TipRanks nennt rund 319 Dollar. Diese Werte enthalten viele Ziele aus der Zeit vor dem Absturz und dürften weiter sinken. Das GAAP-KGV lag zuletzt bei rund 54.
Was für die Marvell-Aktie spricht
Custom-XPUs für Hyperscaler, Rekordumsatz, Zielwerte von 12 Milliarden Dollar für 2028, optische Interconnects durch Inphi und ein überverkaufter Chart.
Zahlen am 1. Dezember
Susquehanna erwartet leicht bessere Ergebnisse und einen besseren Ausblick.
Was gegen die Marvell-Aktie spricht
Fast 50% Verwässerung durch Lumentum, Abschluss erst 2028, mögliche Blockade aus China, Kundenkonzentration und Wettbewerb durch Broadcom, Qualcomm und MediaTek.
Marktumfeld
Sorgen um die Dauer der KI-Investitionen und eine erwartete Zinserhöhung der Fed am 8./9. Dezember.
Prognose
Marvell-Aktie Prognose: drei Szenarien
Die Szenarien sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig: Zahlen als Weichensteller
Bestätigt Marvell den Ausblick und die Custom-Story, könnte die Marvell-Aktie die Zone um 145 bis 150 Dollar zurückerobern. Enttäuscht der Ausblick, droht ein Test der 122 Dollar.
Mittelfristig: Lumentum-Debatte
Solange Verwässerung und chinesische Freigabe offen sind, bleibt ein Bewertungsabschlag. Fortschritte bei den Regulierern wären ein Treiber.
Langfristig: Konnektivität und Custom-Silicon
Gelingt der Wandel zum Komplettanbieter für Rechenzentrums-Konnektivität, könnte die Marvell-Aktie ihre Prämie zurückgewinnen. Scheitert die Integration, bleibt sie ein volatiler Zykliker.
Termine
Was Anleger der Marvell-Aktie jetzt beobachten
1.12.2026: Zahlen zum dritten Quartal nach US-Börsenschluss, Telefonkonferenz 16:30 Uhr ET
8./9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank
Laufend: Freigabeverfahren zur Lumentum-Übernahme, auch in China
Erste Jahreshälfte 2028: geplanter Abschluss der Übernahme
FAQ
Häufige Fragen zur Marvell-Aktie
Warum fällt die Marvell-Aktie? Auslöser ist die Lumentum-Übernahme im Aktientausch mit hoher Verwässerung, dazu kommen KI-Sorgen am Markt. Seit Ende Oktober verlor die Aktie laut CNBC rund 45%.
Wie lautet die Marvell-Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend positiv, das Durchschnittsziel liegt bei rund 300 Dollar, Susquehanna nennt 225 Dollar.
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss.
Ist die Marvell-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Marvell Technology Inc. (MRVL): Kaufen, Kursziel 225,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Susquehanna (Analyst Christopher Rolland) vom 23.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von der im Beitrag genannten verantwortlichen Person.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Susquehanna (Analyst Christopher Rolland).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 beim Herausgeber der Empfehlung.
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