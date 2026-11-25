Eine Unternehmensmeldung gibt es am Mittwoch nicht. Marvell fällt mit dem Chipsektor, den eine auf 3,8 Prozent gestiegene US-Inflation, neue Zollpläne und die Flucht aus KI-Aktien belasten. Bei Marvell wirkt zusätzlich ein eigener Faktor.

Anfang November kündigte der Konzern an, den Laserspezialisten Lumentum für 115 Milliarden Dollar zu übernehmen. Bezahlt wird vollständig mit neuen Marvell-Aktien, 4,5 Stück je Lumentum-Aktie. Für die bisherigen Aktionäre bedeutet das eine starke Verwässerung. Und je tiefer der Marvell-Kurs fällt, desto weniger ist das Angebot für die Lumentum-Aktionäre wert. Das erhöht das Risiko, dass das Geschäft nachverhandelt wird oder scheitert.