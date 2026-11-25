Die Marvell Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Handelssymbol: 9MW, US-Handelssymbol: MRVL) findet keinen Halt. Am Mittwoch verliert der Chipkonzern zum Handelsstart 8,78 Prozent auf 120,02 Dollar und gehört damit erneut zu den Nasdaq100 Verlierern. Anfang Juni hatte das Papier noch bei 316,43 Dollar geschlossen. Seither sind rund 62 Prozent des Börsenwertes verschwunden.
Marvell Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 9 Prozent – der 115-Milliarden-Kauf wird zur Last
Die Marvell Aktie zählt zum Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Der Chipkonzern fällt um 8,78 Prozent auf 120,02 Dollar. Neben dem Ausverkauf im Sektor drückt die geplante Übernahme von Lumentum, die Marvell mit eigenen Aktien bezahlen will. Die Analyse zeigt, warum jeder Kursverlust das Geschäft schwieriger macht.
Die Gründe für den Kursverlust
Bezahlt wird mit fallenden Aktien
Eine Unternehmensmeldung gibt es am Mittwoch nicht. Marvell fällt mit dem Chipsektor, den eine auf 3,8 Prozent gestiegene US-Inflation, neue Zollpläne und die Flucht aus KI-Aktien belasten. Bei Marvell wirkt zusätzlich ein eigener Faktor.
Anfang November kündigte der Konzern an, den Laserspezialisten Lumentum für 115 Milliarden Dollar zu übernehmen. Bezahlt wird vollständig mit neuen Marvell-Aktien, 4,5 Stück je Lumentum-Aktie. Für die bisherigen Aktionäre bedeutet das eine starke Verwässerung. Und je tiefer der Marvell-Kurs fällt, desto weniger ist das Angebot für die Lumentum-Aktionäre wert. Das erhöht das Risiko, dass das Geschäft nachverhandelt wird oder scheitert.
Verwässerung
Marvell gibt für den Kauf sehr viele neue Aktien aus. Der Anteil der Altaktionäre am Unternehmen sinkt.
Sinkender Angebotswert
Beim aktuellen Kurs sind 4,5 Marvell-Aktien rund 540 Dollar wert, bei Ankündigung waren es mehr als 880 Dollar.
Ausverkauf im Sektor
Nvidia, AMD und Micron verlieren zum Handelsstart zwischen 8 und 10 Prozent.
Zinsen und Zölle
Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher, dazu kommen neue Zollvorschläge der US-Regierung.
Einordnung
Die Zahlen am 1. Dezember werden zum Test
Operativ steht Marvell gut da. Im zweiten Geschäftsquartal stammten 79 Prozent des Umsatzes aus dem Geschäft mit Rechenzentren, das um 46 Prozent wuchs. Der Konzern liefert maßgeschneiderte Chips und Netzwerktechnik für KI-Anlagen. Mit Lumentum will er sich die optische Datenübertragung dazukaufen.
Die Börse beurteilt derzeit weniger die Strategie als den Preis. Der Nasdaq100 Verlierer muss zeigen, dass das eigene Geschäft stark genug ist, um den Großeinkauf zu tragen. Die nächste Gelegenheit sind die Quartalszahlen, die nach Medienberichten am 1. Dezember anstehen. Der Abschluss der Übernahme wird erst für das erste Halbjahr 2028 erwartet.
Häufige Fragen zur Marvell Aktie
Warum ist die Marvell Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Chipsektor fällt am 25. November 2026 wegen höherer Inflation, neuer Zollpläne und der Abkehr von KI-Aktien. Bei Marvell belastet zusätzlich die Übernahme von Lumentum, die mit eigenen Aktien bezahlt wird. Die Aktie verliert zum Handelsstart 8,78 Prozent.
Was zahlt Marvell für Lumentum?
4,5 eigene Aktien je Lumentum-Aktie. Bei Ankündigung entsprach das einem Wert von 115 Milliarden Dollar.
Wie lauten ISIN und WKN der Marvell Aktie?
Die ISIN lautet US5738741041, die WKN A3CNLD. An der Nasdaq wird die Aktie unter MRVL gehandelt.
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