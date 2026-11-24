Marvell Aktie: Der 115-Milliarden-Deal lastet weiter – in einer Woche kommen die Zahlen

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:29 2 Min.

Die Marvell Aktie fällt vorbörslich um 3,48 Prozent auf 139,70 Dollar und zählt zu den Verlierern im Nasdaq 100. Seit der Ankündigung der Lumentum-Übernahme haben Analysten ihre Kursziele gekappt. Am 1. Dezember legt der Chipkonzern Quartalszahlen vor.

Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5869), auf 1200x675 skaliert

Eine Übernahme sollte Marvell größer machen. Bisher hat sie vor allem die Aktie kleiner gemacht. Die Marvell Aktie notiert vorbörslich bei 139,70 Dollar, ein Minus von 5,04 Dollar oder 3,48 Prozent. Im Nasdaq 100 gehört der Chipkonzern am Dienstagmorgen zu den fünf schwächsten Werten. vorbörslicher Kurs der Marvell Aktie 139,70 USD Abschlag im Nasdaq 100 −3,48 % rechnerischer Wert der Lumentum-Übernahme 115 Mrd. USD Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 1.12.2026 Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Trefis; stock3; Unternehmensangaben Der Deal Bezahlt wird mit eigenen Aktien Am 2. November vereinbarte Marvell, Lumentum in einem reinen Aktientausch zu übernehmen: 4,5 eigene Aktien für jede Lumentum-Aktie. Der Markt reagierte hart. Am Tag der Ankündigung fiel die Aktie um 12,72 Prozent, in der Woche danach summierte sich das Minus laut Trefis auf 29,6 Prozent. Am 5. November erreichte der Kurs bei 134,29 Dollar sein bisheriges Tief. Der vorbörsliche Kurs liegt nur rund vier Prozent darüber (eigene Rechnung). Die Analysten Kursziele halbiert, Geduld gefragt TD Cowen stufte Marvell am 3. November von Buy auf Hold ab und halbierte das Kursziel von 350 auf 175 Dollar. Begründet wurde das mit Struktur und Zeitplan des Deals und der erwarteten Verwässerung des Gewinns je Aktie. B. Riley senkte von 275 auf 250 Dollar, blieb aber bei Buy. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am 1. Dezember legt Marvell die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Am Dienstag fällt die Aktie mit dem gesamten Chipsektor. Was für die Marvell Aktie spricht Lumentum bringt Optik für KI-Rechenzentren

B. Riley bleibt bei Buy

Kurs über dem Tief vom 5. November

Quartalszahlen in einer Woche als Chance Was Anleger bedenken sollten Verwässerung durch den Aktientausch

Abschluss der Übernahme erst 2028 erwartet

TD Cowen halbiert das Kursziel

Tief bei 134,29 Dollar in Reichweite Einordnung der Redaktion: Die Marvell Aktie muss zwei Dinge gleichzeitig beweisen: dass das eigene Geschäft wächst und dass der Preis für Lumentum gerechtfertigt ist. Die Zahlen am 1. Dezember sind die erste Gelegenheit dazu. Bis dahin dürfte die Marke von 134,29 Dollar die Richtung vorgeben. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Marvell Aktie Warum fällt die Marvell Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Chipaktien geben nach der Rally vom Montag breit nach. Wann legt Marvell Quartalszahlen vor?

Am 1. Dezember 2026 nach US-Börsenschluss. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Marvell Aktie?

ISIN US5738741041. US-Handelssymbol: MRVL (Nasdaq). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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