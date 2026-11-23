Marvell Aktie: Plus 18 Prozent zum Handelsschluss – in acht Tagen kommt die Stunde der Wahrheit

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 22:49 2 Min.

Die Marvell Aktie schließt am Montag 18,37 Prozent höher bei 144,74 Dollar und ist sechstgrößter Gewinner im Nasdaq 100. Am 1. Dezember legt der Chipdesigner Quartalszahlen vor. Und der Kurssprung verändert die Rechnung beim Lumentum-Deal.

Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5869), auf 1200x675 skaliert

Die Marvell Aktie hat ihren Tagesgewinn bis zur Schlussglocke weiter ausgebaut. Sie beendet den Montag bei 144,74 Dollar, 18,37 Prozent über dem Freitagsschluss von rund 122 Dollar (eigene Rechnung). Am Nachmittag hatte das Plus noch bei gut 15 Prozent gelegen. Im Nasdaq 100 reicht das für Platz sechs. Für Anleger wird es jetzt erst richtig spannend, denn der nächste Termin steht fest. Schlusskurs der Marvell Aktie 144,74 USD Tagesgewinn, Platz 6 im Nasdaq 100 +18,37 % Quartalszahlen 01.12.2026 Marvell Aktien je Lumentum-Aktie laut Deal 4,5 Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:45 Uhr MEZ; Marvell Investor Relations; IT Home Der Termin Am 1. Dezember muss die Marvell Aktie liefern Marvell legt die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 am Dienstag, 1. Dezember, nach US-Börsenschluss vor. Überraschungen beim Umsatz sind unwahrscheinlich: Der Konzern hat bereits mitgeteilt, dass der Quartalsumsatz in der Mitte der eigenen Prognose liegt, und die Spanne eingeengt. Auf das Jahr hochgerechnet nennt Marvell einen Umsatz von 12,6 Milliarden Dollar. Entscheidend werden deshalb Marge und Ausblick, vor allem die Bestellungen der großen Cloudkonzerne für Sonderchips. Der Deal Der Kurssprung verschiebt die Rechnung bei Lumentum Marvell will den Laser-Spezialisten Lumentum vollständig in eigenen Aktien übernehmen. Je Lumentum-Aktie soll es 4,5 Marvell Aktien geben. Die bisherigen Marvell-Aktionäre würden rund 67 Prozent am gemeinsamen Unternehmen halten, der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2028 vorgesehen. Angepeilt sind Kosteneinsparungen von einer Milliarde Dollar pro Jahr. Mit dem heutigen Schlusskurs sind 4,5 Marvell Aktien rund 651 Dollar wert. Die Lumentum Aktie schloss bei 544 Dollar, also etwa 16 Prozent darunter (eigene Rechnung). Der Markt verlangt für die lange Wartezeit einen deutlichen Abschlag. Was für die Marvell Aktie spricht Tagesgewinn bis zum Schluss ausgebaut

Quartalsumsatz laut Vorabmeldung im Plan

Sonderchips für große Cloudkonzerne

Optik-Kompetenz durch Lumentum Was Anleger bedenken sollten Zahlen und Ausblick am 1. Dezember

Verwässerung durch Aktientausch

Abschluss des Deals erst 2028 geplant

Starker Wettbewerber Broadcom Einordnung der Redaktion: Die Marvell Aktie hat heute vom Sektor profitiert, nicht von eigenen Nachrichten. Das ändert sich in acht Tagen. Nach einem Kurssprung von 18 Prozent ist die Messlatte für den Ausblick höher als noch am Freitag. Wer das Papier beobachtet, sollte auch den Abstand zwischen Lumentum-Kurs und Tauschwert im Blick behalten. Er zeigt, wie sicher der Markt den Zusammenschluss einschätzt. FAQ Häufige Fragen zur Marvell Aktie Wann legt Marvell Quartalszahlen vor?

Am Dienstag, 1. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss. Wie wird die Lumentum-Übernahme bezahlt?

Vollständig in Aktien. Vorgesehen sind 4,5 Marvell Aktien je Lumentum-Aktie. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Marvell Aktie?

ISIN US5738741041, WKN A3CNLD. Handelssymbol an der Nasdaq: MRVL. Handelssymbol an deutschen Börsen: 9MW.

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