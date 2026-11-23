Marvell Aktie: Plus 15 Prozent – der Chipdesigner mit dem Lumentum-Deal ist zurück unter den Top 5

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:20 3 Min.

Die Marvell Aktie steigt am Montag um mehr als 15 Prozent auf rund 141 Dollar und steht sowohl im Nasdaq 100 als auch im S&P 500 auf Platz fünf der Tagesgewinner. Der Konzern baut Sonderchips für die großen Cloudanbieter und will sich mit dem Laser-Spezialisten Lumentum zusammenschließen. Die nächsten Quartalszahlen stehen kurz bevor. Die Analyse.

Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5869), auf 1200x675 skaliert

Die Erholung der Chipwerte hat einen weiteren prominenten Namen erfasst. Die Marvell Aktie steht um 16:09 Uhr deutscher Zeit bei 140,77 Dollar, 15,12 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 122 Dollar (eigene Rechnung). Drei Minuten später sind es 144,02 Dollar und plus 17,78 Prozent. In beiden großen Indizes reicht das für Platz fünf. Auslöser ist wie bei allen Halbleiterwerten die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia, die den Nasdaq zur Eröffnung um mehr als 7 Prozent steigen ließ. Marvell Aktie, 16:09 Uhr MEZ 140,77 $ Plus gegenüber Freitag +15,12 % Kurs um 16:12 Uhr MEZ 144,02 $ in Nasdaq 100 und S&P 500 Platz 5 Quelle : comdirect/Société Générale; Stand 23. November 2026 Das Geschäft Maßgeschneiderte Chips für die Cloudkonzerne Marvell ist kein Konkurrent von Nvidia im klassischen Sinn. Das Unternehmen entwickelt im Auftrag großer Cloudkonzerne Spezialchips, die genau auf deren Rechenzentren zugeschnitten sind, und liefert die Bausteine, die Daten zwischen den Prozessoren hin- und herschicken. Das Geschäft mit Sonderchips steht für rund ein Viertel des Umsatzes mit Rechenzentren. Wenn die Cloudkonzerne ihre KI-Ausgaben hochfahren, profitiert Marvell doppelt: über die Chips und über die Verbindungstechnik. Stockt der Ausbau, trifft es den Konzern ebenso direkt. Der Deal Zusammenschluss mit Lumentum Am 13. Oktober haben Marvell und Lumentum angekündigt, sich zusammenzuschließen. Lumentum stellt Laser und optische Schalter her, also die Technik, mit der Daten als Licht übertragen werden. Zusammen wollen beide einen führenden Anbieter für die Vernetzung von KI-Rechenzentren formen. Auch die Lumentum Aktie gehört heute zu den größten Gewinnern. Für die Marvell Aktie steht außerdem ein Termin an: Die Telefonkonferenz zu den Zahlen des dritten Geschäftsquartals ist angekündigt. Mitte November hat der Konzern zudem drei neue unabhängige Mitglieder in den Verwaltungsrat berufen. Was für die Marvell Aktie spricht Sonderchips für große Cloudkonzerne

Geplanter Zusammenschluss mit Lumentum

Starke Erholung in beiden großen Indizes

Verbindungstechnik als zweites Standbein Was Anleger bedenken sollten Quartalszahlen stehen noch aus

Wenige Großkunden bestimmen das Geschäft

Starker Wettbewerber Broadcom

Zusammenschluss ist noch nicht vollzogen Einordnung der Redaktion: Die Marvell Aktie steigt heute mit dem Sektor, steht aber vor zwei eigenen Prüfungen. Die erste sind die Quartalszahlen, die zeigen müssen, ob die Bestellungen der Cloudkonzerne auch im Ausverkauf stabil geblieben sind. Die zweite ist der Zusammenschluss mit Lumentum. Solche Geschäfte brauchen Zeit, Genehmigungen und kosten oft Kraft im Tagesgeschäft. Gelingt beides, entsteht ein Anbieter, der Chips und Optik aus einer Hand liefert. Bis dahin dürfte der Kurs eng an Nvidia und der Stimmung im KI-Sektor hängen. FAQ Häufige Fragen zur Marvell Aktie Warum steigt die Marvell Aktie heute?

Die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia hat eine kräftige Erholung der Halbleiterwerte ausgelöst. Marvell liefert Chips und Verbindungstechnik für KI-Rechenzentren. Was plant Marvell mit Lumentum?

Beide Unternehmen haben am 13. Oktober 2026 angekündigt, sich zusammenzuschließen. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Marvell Aktie?

ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, Handelssymbol 9MW (Deutschland), US-Handelssymbol MRVL (Nasdaq).

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