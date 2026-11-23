Die Marvell Aktie gehört zu den Gewinnern der Nacht an der Nasdaq: Nach einem Einbruch um 11,69 Prozent auf 122,28 US-Dollar am Freitag zog sie nachbörslich auf 125,75 Dollar an, ein Plus von 2,84 Prozent. Im Sonntagabendhandel lag die Marvell Aktie laut MSX-Daten sogar mehr als 5 Prozent im Plus, gemeinsam mit Nvidia, Micron und Intel.
Marvell Aktie: Mehr als 60 Prozent unter dem Rekord – jetzt springt sie nachts an – Zündet der Lumentum-Deal?
Die Marvell Aktie verlor am Freitag fast 12 Prozent und notiert weit unter ihrem Rekordhoch vom Juni. In der Nacht zum Montag gehört sie zu den stärksten Chipwerten. Wir analysieren die Lumentum-Übernahme, die Quartalszahlen am 1. Dezember und die Risiken.
Der Absturz
Vom Rekord in den freien Fall
Die Marvell Aktie hat eine beispiellose Talfahrt hinter sich. Ihren Rekordschluss erreichte sie am 4. Juni bei 316,43 Dollar. Auf Monatssicht hat das Papier rund 42 Prozent verloren. Mit dem Freitagsschluss von 122,28 Dollar liegt die Marvell Aktie mehr als 60 Prozent unter dem Rekord (eigene Rechnung). Belastet haben der Ausverkauf im Halbleitersektor und die Unsicherheit über die geplante Übernahme des Optik-Spezialisten Lumentum.
Der Deal
Die Wette auf Lumentum
Am 2. November gaben Marvell und Lumentum ihre Fusionsvereinbarung bekannt. Mit dem Zukauf will Marvell sein Geschäft mit optischen Verbindungen für KI-Rechenzentren stärken. Bis Ende Oktober notierte die Aktie noch bei rund 252 Dollar, bevor die Spekulationen über den Deal begannen. Seitdem hat der Markt den Preis für die Transaktion kritisch hinterfragt.
Der Termin
Quartalszahlen am 1. Dezember
Der nächste große Test kommt mit den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal am 1. Dezember. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 1,09 Dollar nach 76 Cent im Vorjahr und einen Umsatz von 3,14 Milliarden Dollar nach 2,08 Milliarden Dollar. Historisch war der Termin oft heikel: Nach sieben der vergangenen zwölf Berichte fiel die Aktie am Folgetag, die durchschnittliche Bewegung lag bei rund 12 Prozent.
Für den Rebound in der Nacht sorgt vor allem die Erholung der Nasdaq-100-Futures um rund 3 Prozent nach der schlechtesten Woche seit 2020. Die Marvell Aktie gehört als Zulieferer für maßgeschneiderte KI-Chips der großen Cloud-Konzerne zu den Werten mit dem höchsten Hebel auf die Stimmung.
Einordnung der Redaktion: Die Marvell Aktie bietet nach dem Absturz viel Erholungspotenzial, aber auch viel Unsicherheit. Der Nachtsprung ist ein Stimmungssignal, die eigentliche Richtung entscheidet sich mit den Zahlen am 1. Dezember.
FAQ
Häufige Fragen zur Marvell Aktie
Warum ist die Marvell Aktie so stark gefallen?
Der Ausverkauf im Halbleitersektor und Zweifel an der geplanten Lumentum-Übernahme drückten die Aktie mehr als 60 Prozent unter ihr Rekordhoch.
Wann legt Marvell Zahlen vor?
Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal sind für den 1. Dezember 2026 angekündigt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Marvell Aktie?
ISIN: US5738741041, WKN: A2QNR6, Handelssymbol: 9MW, US-Handelssymbol: MRVL (Nasdaq).
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