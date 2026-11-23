Die Marvell Aktie hat eine beispiellose Talfahrt hinter sich. Ihren Rekordschluss erreichte sie am 4. Juni bei 316,43 Dollar. Auf Monatssicht hat das Papier rund 42 Prozent verloren. Mit dem Freitagsschluss von 122,28 Dollar liegt die Marvell Aktie mehr als 60 Prozent unter dem Rekord (eigene Rechnung). Belastet haben der Ausverkauf im Halbleitersektor und die Unsicherheit über die geplante Übernahme des Optik-Spezialisten Lumentum.