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Marvell Aktie: Nach 11,69% Kursverlust am Freitag folgt ein vorbörsliches Plus von 17,93%

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:16 3 Min.

Marvell springt vorbörslich um 17,93% – und liegt noch immer fast 94% unter dem Kursziel, gemessen als Aufwärtspotenzial vom vorbörslichen Kurs.

Bild: unsplash

Am Freitag verlor die Marvell-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker: MRVL) 16,19 USD. Am Montag gewann sie vorbörslich 21,92 USD zurück. Der Halbleitertitel hatte den regulären Handel am 20. November 2026 um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit mit einem Minus von 11,69% bei 122,28 USD beendet. Am 23. November um 09:12 Uhr US-Ostküstenzeit stand er vorbörslich bei 144,20 USD, ein Plus von 17,93% gegenüber dem Freitagsschluss. Damit lag die Aktie bereits vor Handelsbeginn 5,73 USD über ihrem Schlusskurs vom Donnerstag. Stifel senkt das Kursziel um 90 USD und bleibt bei "buy" Die Marvell-Aktienanalyse von Stifel vom 20. November fällt auf den ersten Blick ähnlich widersprüchlich aus wie der Kursverlauf. Analyst Tore Svanberg senkt das Kursziel von 370 auf 280 USD, ein Abschlag von 24,3%. Das Rating "buy" bestätigt Stifel. Wie beides zusammenpasst, zeigt der Vergleich mit dem Aktienkurs. Selbst nach dem vorbörslichen Sprung auf 144,20 USD liegt Stifels neues Ziel noch 135,80 USD oder rund 94,2% höher. Gemessen am deutlich niedrigeren Freitagsschluss beträgt das rechnerische Kurspotenzial sogar rund 129,0%. Was beim Quartalsbericht noch überraschen kann Die vorläufigen Umsatzzahlen für das im Oktober beendete Quartal hat Marvell bereits veröffentlicht. Stifel erwartet einen Umsatz im Rahmen der eigenen Schätzung von 3,15 Milliarden USD, was einem Plus von 15% gegenüber dem Vorquartal entspräche. Spannender ist für Tore Svanberg deshalb die Frage, wie viel davon je Aktie übrig bleibt. Dazu schreibt der Analyst in deutscher Übersetzung: "Wir sehen leichtes Aufwärtspotenzial beim Gewinn je Aktie." Die Vergleichsgröße ist seine Schätzung von 1,11 USD je Aktie auf bereinigter Basis. Für Anleger kommt es auf die Größenordnung an. Stifel hält eine leichte positive Überraschung beim Quartalsgewinn für möglich. Die fast 94,2% dagegen bezeichnen den Abstand zwischen dem vorbörslichen Aktienkurs und dem Kursziel. Aus der Marvell-Aktienanalyse lässt sich keine Prognose ableiten, dass ein einzelner Quartalsbericht diese Lücke schließen werde. Kursziel 280 USD – woran Stifel die Kaufempfehlung knüpft Tore Svanberg sieht über das Oktoberquartal hinaus sowohl Chancen als auch Risiken. Sollten die Investitionsausgaben der Kunden in den Kalenderjahren 2028 und 2029 langsamer wachsen, könnte sich der teilweise erwartete Produktionshochlauf bei kundenspezifischen Chips und Verbindungstechnik verzögern. Für Anleger wäre das auch bei intakter Nachfrage relevant: Später ausgelieferte Chips tragen entsprechend später zum Umsatz bei. Vor den anstehenden Zahlen bleibt Stifels Position dennoch klar: Kursziel 280 USD, Rating "buy". Teilen Sie diese Analyse mit Ihren Börsenfreunden. Wer am Freitag "Marvell fällt" in den Gruppenchat geschrieben hat, freut sich über ein Update, bevor er die Nachricht am Montag noch einmal weiterleitet. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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